Die Preise steigen immer schneller immer höher: Inflation macht vielen Sorgen

Nicht nue an den Tankstellen, auch im Supermarkt steigen die Preise seit Wochen unaufhörlich. Sozialleistungen müssen steigen © Tom Weller/DPA

Die Inflationsrate lag mit 3,1 Prozent im Jahr 2021 auf dem höchsten Stand seit fast 30 Jahren. Für den Februar 2022 weist das Bayerische Landesamt für Statistik eine Teuerungsrate von 5,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat aus. Führen die deutlichen Preissteigerungen auch zu mehr Andrang bei den Tafeln?

Landkreis – Eva-Maria Muche von der Weilheimer Tafel kann bisher noch keine gesteigerte Nachfrage feststellen. „Zwar kommen einerseits im Schnitt zwei bis drei Bedürftige zu den Bürozeiten, die sich einen neuen Berechtigungsausweis für die Tafel ausstellen lassen.“ Aber dafür blieben andererseits Personen weg, die beispielsweise aus dem Arbeitslosengeld-II-Bezug herausgefielen und nun einer Arbeit nachgingen. Muche befürchtet aber insbesondere bei Rentnern eine hohe Dunkelziffer. „Sie wären aufgrund ihrer niedrigen Rente zwar berechtigt, Lebensmittel von uns zu beziehen, nehmen dieses Angebot aus Scham aber nicht an.“

Ähnlich äußert sich Marinus Riedl vom Caritasverband für den Landkreis Weilheim-Schongau über die Frequentierung der Penzberger Tafel und des Peißenberger Gabentisches. „Wir stellen bislang keine gesteigerte Nachfrage fest. Allerdings rechnen wir zukünftig mit mehr wirtschaftlich belasteten Menschen, die unsere Hilfe benötigen.“

Stefan Schütz von der Diakonie Herzogsägmühle berichtet ebenfalls: „Im Moment suchen nicht mehr Kunden als sonst die Schongauer Tafel auf.“ Er befürchtet jedoch, dass sich in den kommenden Wochen und Monaten mehr Menschen andie Tafel wenden. Die zeitliche Verzögerung liege unter anderem daran, dass sich die Menschen in einer finanziellen Notlage häufig erst überwinden müssten, das Angebot der Tafel anzunehmen. Schütz fügt an: „Die Preissteigerungen sind natürlich das zentrale Gesprächsthema bei unseren Kunden.“ Sie befürchteten, dass die Preise immer weiter nach oben gehen. Dies betreffe nicht nur die Lebensmittel, sondern beispielsweise auch die Strom- und Heizkosten. Die Rechnungen könne man beim Jobcenter einreichen, sie würden aber meist nicht voll erstattet. „Viele Menschen stoßen mittlerweile an ihre finanziellen Grenzen.“

Riedl und Schütz plädieren unabhängig voneinander für eine Anpassung der Regelsätze für Sozialhilfe und Grundsicherung, da diese bereits in den letzten Jahren zu niedrig waren und auch die Erhöhung von drei Euro zu Beginn des Jahres die Preissteigerungen nicht ausgleichen könne.

Eva-Maria Muche äußert sich auch zur Ausstattung der Tafeln mit Lebensmitteln. „Auffällig ist, dass die Weilheimer Tafel in diesem Winter deutlich mehr Gemüse von den Lebensmittelhändlern erhält“. Das Landesamt für Statistik benennt eine Teuerungsrate für frisches Gemüse von 8,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Diese Lebensmittel, wie Tomaten oder Salat würden in den Geschäften deshalb wohl nicht im gleichen Maß wie sonst abgenommen, vermutet sie. fs