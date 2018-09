Premiere für Weilheimer Holzbau-Messe: Organisator im Interview

Premiere in Weilheim: Am 16. September findet im Trifthof der erste Weilheimer Holz-Bau-Tag statt. Die Messe organisieren die Stadt und ein Baustoffhandel.

Weilheim – Die Baubranche boomt. Gerade Holz ist für den Hausbau sehr gefragt. Grund für die Stadt Weilheim und das Unternehmen „Fritz Baustoffe“ einen eigenen Holz-Bau-Tag auf die Beine zu stellen. Dieser findet am Sonntag, 16. September, von 10 bis 17 Uhr auf dem Gelände der Firmenniederlassung an der Trifthofstraße 52 statt. Der Eintritt ist frei. Das Unternehmen, dass zur österreichischen Firma „Würth-Hochenburger“ gehört, hat fünf Niederlassungen in Deutschland – neben Weilheim noch in Rimsting, Ottobrunn, Würzburg und Erlangen. Wir fragten Fachberater Kalle Bensmann nach den Gründen für die Holzmesse.

-Wie kam es zu der Idee, das Thema „Holz“ aufzugreifen?

Wir betreuen als Baustofffachhandel seit jeher sowohl Privat- als auch viele Gewerbekunden in unserer Region im Bereich Hochbau, Garten- und Landschaftsbau, Tiefbau, Trockenbau und eben auch Holzbau. Blickt man etwa 30 bis 40 Jahre auf die Entwicklung im Bauwesen zurück, dann fällt auf, dass der Anteil an Holzbau sowohl im privaten als auch gewerblichen Bau kontinuierlich zugenommen hat. Dies ist sicher auch dem wachsenden Wunsch der Bauherren nach Nachhaltigkeit, Umweltschutz, natürlichen Materialien und Behaglichkeit geschuldet. Um in diesem Segment dem potenziellen Bauherrn eine Übersicht zu verschaffen, ist vor etwa zwei Jahren die Idee zu einer Veranstaltung gereift, die den Holzbau-Unternehmen die Möglichkeit bietet, ihr System und ihre Dienstleistungen zu präsentieren.

-Wie ist die Resonanz aus der Branche? Wie viele Anmeldungen haben Sie?

Die Resonanz war sehr positiv. In kurzer Zeit haben sich, trotz zum Teil voller Auftragsbücher, insgesamt 22 Anbieter gefunden. Aus unserer Erfahrung wissen wir, dass dieses Thema sehr aktuell ist und hoffen, dass viele Interessierte sich Informationen aus erster Hand besorgen.

-Aus welchem regionalen Bereich und welcher Branche kommen die Aussteller?

Die ausstellenden Holzbau-Betriebe kommen ausschließlich aus der unmittelbaren Region, zwischen Bad Tölz und Schongau und von Starnberg/Fürstenfeldbruck bis Garmisch-Partenkirchen. Zum Großteil handelt es sich um Zimmereien. Zur Abrundung haben wir auch sechs Hersteller von Dämmstoffen, Lehmputzen und Dachflächenfenstern gewonnen.

-Mit wie vielen Besuchern rechnen sie und aus welchem Einzugsbereich?

Da diese Messe heuer ihre Premiere feiert, lässt sich diese Frage nur schwer beantworten. Ich denke aufgrund der bisherigen positiven Resonanz dürfen wir uns auf viele Besucher freuen. Der Einzugsbereich erstreckt sich auf das gesamte Oberland mit den angrenzenden Landkreisen. Da wir eine Exkursion zu einem sehr innovativen gewerblichen Holzbau-Projekt hier in Weilheim mit sieben Wohneinheiten und einer Arztpraxis anbieten, haben sich bereits Fachplaner und Architekten aus München angemeldet. Besonders für das schnell wachsende Münchner Umland wird diese Bauweise immer interessanter.

-Was erwartet die Besucher?

Neben der Leistungsschau der 22 Unternehmen bieten wir den gesamten Tag über halbstündige Impulsvorträge zu dem Thema an. Der Bogen spannt sich von den verschiedenen Bauweisen über das optimale Wohnklima, das Thema Flachdächer mit Holzfasern bis hin zum Einsatz von Lehm im modernen Holzbau. Zum Abschluss der Vortragsreihe findet eine Exkursion und eine Besichtigung des gewerblichen Holzbau-Projekts an der Krumpperstraße statt. Selbstverständlich werden auch kulinarische Köstlichkeiten aus der Region angeboten. Einer der Aussteller wird für diesen Zweck eine Almhütte in Holzbauweise aufstellen.

-Gibt es eine Fortsetzung der Messe? Wenn ja, in welchem Rhythmus

Die Messe soll in Absprache mit der Stadt im Zwei-Jahres-Rhythmus in Weilheim durchgeführt werden. Der 2. Weilheimer Holz-Bau-Tag findet daher Mitte September 2020 statt.