Grandiose Premiere am Stadttheater: „Raub der Sabinerinnen“ - lustig, aber nie lächerlich

Das Bühnenbild von Andreas Arneth illustriert vortrefflich den bildungsbürgerlich-engen Rahmen. Ein Salonzimmer reicht vollkommen aus, um einen ganzen Mikrokosmos zu entfalten. Viele Verwicklungen auf dem Weg zu gleich mehreren Happy-Ends © GRONAU

Eine höchst unterhaltsame Premiere fand am Freitagabend im Rahmen der „Weilheimer Festspiele“ statt. Gegeben wurde der „Raub der Sabinerinnen“.

Weilheim – „Wie jeder weiß, der den ‚Raub der Sabinerinnen’ liebt und mit ihm zu tun gehabt hat, darf man den wackeren Wanderbühnen-Direktor Striese auf keinen Fall parodistisch geben. Man muss ihn, in der Diskrepanz zwischen seinem Wollen und seinem Können und Tun, einfach Mensch sein lassen. Dann versprüht er, phantastischerweise ganz unfreiwillig, ein Feuerwerk von Pointen.“

So umreißt Robert Gillner (1924 - 2015), Regisseur und Schriftsteller aus dem sächsischen Chemnitz, seine Sicht auf die 1884 uraufgeführte Komödie „Der Raub der Sabinerinnen“ von Franz und Paul von Schönthan, die in Gillners Bearbeitung am Freitagabend ihre Premiere bei den Weilheimer Festspielen erlebte. Und die Regisseurin Yvonne Brosch hielt sich an diesen Rat.

Glücklicherweise hat sie in Ansgar Wilk den idealen Darsteller für den Theaterdirektor gefunden: Er gibt den liebenswert-schlitzohrigen Sachsen, dem man die brennende Liebe für seine an allen Ecken und Enden defizitäre Wanderbühne sofort abnimmt. Und auch wenn er, ganz wie Gillner beschreibt, in seinem Eifer oft unfreiwillig komisch wirkt („Das Kampfgetöse ist fürchterlich! Herrjeh: Da liegt ein Brief für mich…“), so hat er eine eindrückliche Szene, die seine wahre Größe zeigt. Als „Schmierentheaterdirektor“ diffamiert, hält er einen flammenden Monolog, in dem er die Leidenschaft seiner ganzen Truppe und ihren selbstlosen Einsatz für die Kunst rühmt. „Das wird an einer Schmiere geleistet! Von der ich der Direktor bin. Ich empfehle mich!“

Von der Furcht, als Respektsperson das Gesicht zu verlieren

Mit wahrer Grandezza geht Striese ab. In diesem Augenblick hat die Komödie einen tragischen Moment, der – Brosch und Wilk sei Dank – nicht ins parodistisch Lächerliche abrutscht. Zu lachen gibt es an anderen Stellen dafür umso mehr. Oft genug ist Rosa (Nathalie Seitz), die Haushälterin des Prof. Gollwitz, der Auslöser. Neben Striese ist sie die tragende Figur des Stücks. Resolut, witzig und gescheit, hat sie jede Situation im Griff. Was man von Gollwitz (Timo Alexander Wenzel) nicht behaupten kann. Als Direktor des ortansässigen Gymnasiums schwankt er zwischen dem insgeheim ersehnten Ruhm als Dichter (Striese will ein von ihm verfasstes, im antiken Rom spielendes Theaterstück auf die Bühne bringen) und der Furcht, sein Gesicht als Respektsperson zu verlieren.

Andreas Arneth als Bühnen- und Kostümbildner hat mit dem Salonzimmer, in dem die gesamte Handlung spielt, den bildungsbürgerlich-engen Rahmen, in dem Gollwitz’ Leben abläuft, perfekt illustriert. Seine Gattin Friederike (Katja Brenner) stammt aus großbürgerlichen Berliner Kreisen und fühlt sich in „diesem Provinznest Rudolstadt“ nicht am rechten Ort. Brenner zeigt ihr Schwanken zwischen einer herablassenden Arroganz ob ihrer „besseren“ Herkunft und der letztlich obsiegenden Liebe zu ihrem Schuldirektor.

Viele Verwicklungen auf dem Weg zu gleich mehreren Happy-Ends

Mit schnoddriger Berliner Schnauze präsentiert sich Weinhändler Groß (Uwe Kosubek), reich geworden als Hoflieferant in der Hauptstadt, der dank seiner finanziellen Mittel gewöhnt ist, den Ton anzugeben – in Rosa indes seine Meisterin finden wird. Als er Gollwitz besucht, mit dem er in Berlin einen besonderen Abend verbracht hat („Klassisches Pariser Cabaret: nichts als nackte Tatsachen“), findet er seinen auf Abwege geratenen Sohn Emil (Hewa Asaad), der eigentlich in Leipzig Medizin studieren sollte, in einer ungeahnten Konstellation wieder.

Emil, jung, gutaussehend, charmant, ist der Womanizer des Stücks, umschwärmt von vielen Frauen, doch Gollwitz’ Tochter Paula, von Tasja Fischer als naiv-bezauberndes Mädel verkörpert, kann ihn erobern.

Nachdem die Premiere der Gollwitzschen Tragödie, die ein katastrophaler Misserfolg zu werden drohte („Diese Pfiffe! Diese Pfiffe!!!“), als „satirische Komödie“ unverhofft einen Sensationserfolg landet, gibt es gleich noch weitere Happy Ends: Groß heiratet Rosa, Paula verlobt sich mit Emil, Gollwitz und Friederike ziehen ins glamouröse Potsdam – und der reiche Weinhändler spendiert dem armen Theaterdirektor als Ersatz für die in den Pferdehimmel eingegangene Apfelschimmelstute Isolde ein neues Gespann: Die Bäder-Tournee an der Ostsee ist gerettet! Alle Verwicklungen auf dem Weg dahin sind noch bis Silvester im Stadttheater live zu erleben… VON SABINE NÄHER

