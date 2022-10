500 Teilnehmer an Sternmarsch: Der Unmut wächst

Rund 500 Teilnehmer, so schätzt die Polizei, nahmen an dem Sternmarsch teil, der zum Marienplatz in Weilheim führte. © EMANUEL GRONAU

Etwa 500 Bürger aus dem Oberland haben am Samstag am Sternmarsch und der Demonstration „Es geht um uns alle!“ teilgenommen. Trotz des während der Veranstaltung einsetzenden zum Teil starken Regens harrten etwa 80 Demonstranten bis zum Ende aus.

Weilheim – Auf dem Festplatz an der Weilheimer Stadthalle kümmern sich Arbeiter um die Vergangenheit: Sie bauen die letzten Reste der Hallen der Oberlandausstellung ab. Auf dem Parkplatz der Stadthalle versammeln sich Menschen, die sich um ihre Zukunft kümmern wollen: Sie werden an diesem Samstag in ein paar Minuten zum Marienplatz ziehen, um an der Demonstration „Es geht um uns alle!“ teilzunehmen. Diese hat der Weilheimer Mediator und Coach Rochus-Marian Eder organisiert.

Eder gehört zum Kreis derer, die über den in Gründung befindlichen Verein „Zusammenstehen“ die „Spaziergänger“-Szene aus dem ganzen Oberland vernetzen wollen.

Angemeldet waren 1000, anwesend laut Polizei etwa 500 Teilnehmer

Die gut 150 Bürger – offensichtlich ein Querschnitt der Bevölkerung – müssen auf dem Zug zum Marienplatz laut behördlicher Genehmigung auf den Gehwegen bleiben und dürfen nicht auf der Straße laufen. Der für den Marsch zuständige Versammlungsleiter: „Das ist doch gut. Dann ist der Zug länger“.

Kurz nach 15 Uhr macht sich die Kolonne auf den Weg, ein Polizei- und ein THW-Wagen stoppen beim Überqueren von Straßen den Verkehr. Am Ende des Zuges skandieren mehrere Frauen zu Trommelschlägen, was die Protestierer vermutlich eint, egal welche konkreten Probleme oder Ansichten sie haben: „Wir sind hier, wir sind laut, weil die Regierung Scheiße baut.“

Auch aus den drei anderen Himmelsrichtungen ziehen Demonstranten in die Innenstadt – annähernd 500 Teilnehmer schätzt die Polizei auf dem Marienplatz. Angemeldet war die Veranstaltung für 1000 Teilnehmer.

Sammelsurium unterschiedlichster politischer Hintergründe

Auf einer Bühne vor dem Stadtmuseum weist Veranstalter Rochus-Marian Eder darauf hin, dass die Demo keine parteipolitische Veranstaltung ist. Er verwahrt sich dagegen, als links oder rechts bezeichnet zu werden, „ich stehe in der Mitte“. Er wolle auch nicht irgendwelche Gesinnungen verbreiten oder unterstützen: „Wir wollen Euch einfach mit Informationen versorgen.“ Und er dankt für die „tollen Gespräche“ mit Stadt, Ordnungsamt und Polizei im Vorfeld, die diese Veranstaltung möglich machten.

Die Plakate machen deutlich, dass die Demonstranten verschiedenste Beweggründe haben, um am Marienplatz zu stehen: „Ist der Bürger unbequem, ist er plötzlich rechtsextrem“, „Nordstream 2 öffnen – Gaspreis runter – Strompreis runter“, „Frieden durch Verhandeln“, „Befreit Euch von Euren Politikern“, „Machen wir unsere Kinder psychisch krank?“ und „Schluss mit den Sanktionen und den Waffenlieferungen“.

Demonstranten vergleichen sich mit Ghandis Salzmarsch 1930

Die vier Redner haben verschiedene Schwerpunkte. Einer zitiert unter Buhrufen Politiker, die Ungeimpfte an den Pranger stellen und stellt die Spaziergänge mit Mahatma Ghandis Salzmarsch 1930, mit dem er das Salzmonopol der Briten brechen wollte, gleich: „Ihr werdet in die Fußstapfen Ghandis treten und viel verändern“.

Eine Schreinerin weist auf die wirtschaftliche Lage der Betriebe und deren Kampf ums Überleben hin sowie auf die Gewinne der Energiekonzerne: „Und der Staat macht Schulden, Schulden, Schulden. Ich stehe für meine Enkelkinder hier.“

Gegendemonstranten werden gefilmt: „Die Gesichter muss man sich merken“

Ein Rechtsanwalt und eine Ärztin, schon seit Anbeginn der Querdenker-Bewegung auf deren Veranstaltungen bekannt, sprechen unter anderem im Hinblick auf angebliche Polizeieinsätze bei Demonstrationen von „überschießender Staatsgewalt“ und in Sachen Impfen und Industrie davon, dass „vor allem Umsatz und Gewinn zählt und nicht die Gesundheit der Menschen“. Rund um den Brunnen haben sich Kommunalpolitiker versammelt, um gegen die Demonstration zu protestieren: „Wir sind nicht Eure Bühne“ steht auf ihren Plakaten; und auch „geradeausdenken“. Die Aktion ist spontan, nachdem nur wenige Geschäftsleute dem Aufruf von SPD-Kreis-Chef Dominik Streit gefolgt waren, ihrerseits die Protestplakate auf- oder auszuhängen.

Kommunalpolitiker formierten sich zu einer Gegenveranstaltung: Gradaus- statt Querdenken. © EMANUEL GRONAU

Ein Politiker hält ein Plakat in der Hand, auf dem steht: „Wer hier mitmarschiert, geht Nazis auf den Leim.“ Die Politiker werden mit dem Handy gefilmt – das zufällig mitgehörte Gespräch zweier junger Männer dazu: „Die Gesichter muss man sich merken.“ „Ja. Ich nehme sie schon auf.“ Polizei-Einsatzleiter Boris Netschajew, Vize-Chef der PI Weilheim, ist nach Sternmarsch und Demonstration zufrieden: „Es ist alles ruhig verlaufen.“ Allerdings hat er auch nichts anderes erwartet: „Ich begleite die Montagsspazierer ja nun schon länger – und da gibt es eigentlich meist keine Probleme.“ Trotzdem waren nicht nur Beamte der Inspektion im Einsatz, sondern auch von Verkehrs- und Kriminalpolizei sowie vom in Murnau stationierten Einsatzzug.