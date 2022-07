Debatte über Krankenhaus-Zukunft: Wird Schongau in Zukunft die Gesundheits- und Weilheim die Verwaltungsstadt?

Von: Sebastian Tauchnitz

Das Weilheimer Krankenhaus. Wie diese Aufnahme zeigt, gibt es so gut wie keine Erweiterungsmöglichkeiten. Wird es unter Umständen in Zukunft das neue Landratsamt? © Ralf Ruder

Die Fraktion von Unabhängigen/ÖDP möchte in Sachen Zentralkrankenhaus-Bau auf die Bremse treten und vertritt einen „ganzheitlichen, ökologischen und finanzierbaren Ansatz“. Die Schongauer dürften ihn gern hören. Derweil laufen die Planungen für den Krankenhaus-Neubau weiter.



Landkreis – „Wenn man sich die zu erwartenden Kosten, den Flächenverbrauch und die Finanzlage des Landkreises anschaut, dann ist der Plan, ein neues Zentralkrankenhaus zu bauen, ein Großprojekt fernab jeglicher Realität“, sagt Franz Reßle (ÖDP/Schongau) im Redaktionsgespräch. Markus Kunzendorf (ÖDP/Oberhausen) fügt hinzu: „Wir sind dagegen, für eine halbe Milliarde Euro so ein Ding auf die grüne Wiese zu stellen.“

Manuela Vanni (Unabhängige/Peißenberg), die ebenfalls Mitglied der gemeinsamen Fraktion ist, räumt ein, dass so ein Zentralkrankenhaus durchaus helfen könne, das knappe Personal und am Ende wahrscheinlich auch Kosten zu sparen. Die Frage sei nur, um welchen Preis.

„In Schongau haben wir Platz, die Infrastruktur und Erweiterungsmöglichkeiten“

„Wir reden über Klimawandel, Ressourcenschonung, Flächenverbrauch und soziales Ungleichgewicht – und dann wollen wir den nächsten Riesenbau in die Natur setzen“, so Kunzendorf. Nun ist es sehr leicht, gegen etwas zu sein, wenn man keine anderen Vorschläge hat. Aber die ÖDP/Unabhängigen im Kreistag präsentieren einen neuen Vorschlag. Zentraler Punkt: Ja, es soll in Zukunft nur noch ein Krankenhaus geben. Und das soll in Schongau stehen. „Dort haben wir Platz, die Infrastruktur und Erweiterungsmöglichkeiten“, erklärt Vanni.



Bevor aber wieder einfach losinvestiert werde, solle erst einmal geklärt werden, was wirklich nötig ist. „Keiner sagt zurzeit, wie wir das neue Zentralkrankenhaus vollbekommen wollen“, kritisiert sie. Nur weil da ein Neubau stehe, würden nicht automatisch in Scharen Patienten für planbare Eingriffe kommen. Die meisten schauen, wo die Experten sitzen und lassen sich dann dort operieren. Vannis Vorschlag: „Wir haben hier den Planungsverband, in dem alle umliegenden Landkreise zusammenarbeiten.“ Es müsse doch möglich sein, dass man sich mit den anderen abstimme und schaue, dass nicht jeder alles anbiete, sondern man sich spezialisiere, mit den umliegenden Krankenhäusern kooperiere. So ließe sich das Krankenhaus zukunftssicher aufstellen und sicher auch effizienter betreiben.



Jede Menge Platz herrscht hingegen rund um das Krankenhaus in Schongau. © Hans-Helmut Herold

Apropos Effizienz: Wenn sich der Kreistag entscheide, dem Vorschlag der ÖDP zu folgen, dann ließe sich laut Markus Kunzendorf auch das zweite immens teure Vorhaben des Landkreises finanzieren: Die energetische Sanierung der landkreiseigenen Gebäude. Hier sei viel zu tun und könne sehr schnell sehr viel CO2-Ausstoß eingespart werden, sagt er. Nach ersten groben Schätzungen würde es rund 100 Millionen Euro kosten, all die erforderlichen Arbeiten für all die Gebäude des Landkreises durchzuführen. Kunzendorf und seine Fraktion schlagen deswegen vor, das Weilheimer Krankenhaus, das nach dem Ausbau von Schongau leerstehen würde, zum zentralen Landratsamt umzubauen.

Wird aus dem Weilheimer Krankenhaus das neue, zentrale Landratsamt?

Auch dies ist ein radikaler Vorschlag, denn Kunzendorfs Plan sieht vor, dass dann alle Außenstellen des Landratsamtes in diesem Gebäude zusammengezogen werden – auch die aus Schongau. „Ich habe schon bei der Klausurtagung im vergangenen Jahr gesagt: Lasst uns aus Schongau die Stadt der Gesundheit machen. Und aus Weilheim die Stadt der Verwaltungen.“



Der Umbau des heutigen Krankenhauses würde wahrscheinlich deutlich weniger kosten als die Sanierung aller heutigen Landratsamtsstandorte, argumentieren die ÖDP/Unabhängigen. Und wenn man anschließend all die heute genutzten Gebäude verkauft oder die Mietverträge dafür aufkündigt, „würde das einen erheblichen Betrag einbringen“.



Die Argumente, die im neuen Krankenhaus-Gutachten gegen den Standort in Schongau vorgebracht werden, will Kunzendorf nicht gelten lassen: „Da wird immer wieder behauptet, dass in Schongau keiner arbeiten mag – gerade bei den Ärzten. Das glaube ich nicht. Wir haben große Unternehmen im Schongauer Raum, die auch Personal finden. Da wird wahrscheinlich falsch gesucht.“ Ein Grund könnte sein, vermutet Manuela Vanni, dass die Krankenhaus GmbH sehr auf den Großraum München und dessen Universitätskliniken fixiert sei. „In Augsburg gibt es auch ein hervorragendes Uni-Klinikum“, sagt sie.

Schongau bietet deutlich attraktivere Mieten für das Pflegepersonal

Für den Standort Schongau als Zentralkrankenhaus würde auch sprechen, dass „gerade das Pflegepersonal dort noch Wohnraum zu deutlich geringeren Mieten findet als in Weilheim“. Generell sei es eine Frage des sozialen Ausgleichs, so Kunzendorf. „Diese Entscheidung würde eine Stärkung des westlichen Landkreises bedeuten. Dort herrscht schon seit längerem der Eindruck, dass alles, was unangenehm ist, in den Schongauer Raum geschoben wird, alles andere nach Weilheim kommt.“



Auch die angeblich so schlechte Verkehrsanbindung des Schongauer Krankenhauses lasse sich lösen, meint Manuela Vanni. Man müsse lediglich die Bahnstrecke bis zum Krankenhaus verlängern – ein Thema, das erst unlängst wieder diskutiert wurde – und direkt an die reanimierte Fuchstalbahn anbinden.

Krankenhaus GmbH setzt voll auf Neubau eines Zentralkrankenhauses

Die Voruntersuchung möglicher Standorte für den Neubau eines Zentralkrankenhauses geht in die nächste Runde. Wie der Geschäftsführer der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH, Thomas Lippmann, auf Anfrage der Heimatzeitung mitteilte, endete die Abgabefrist für die Zuarbeit der Gemeinden, die sich entweder aktiv als Standort für den Bau des Zentralkrankenhauses beworben haben, oder aber von der Krankenhaus GmbH angesprochen wurden. Das war bei den Orten der Fall, die im Krankenhaus- Gutachten als geeigneter Standort aufgeführt wurden.



Beworben hatten sich ganz offiziell die Stadt Schongau und die Marktgemeinde Peißenberg. Erstaunlicherweise hatte die Stadt Weilheim keine offizielle Bewerbung eingereicht, obwohl im Falle eines Neubaus droht, dass das heutige Weilheimer Krankenhaus geschlossen wird. Dennoch wurde sie gebeten, die nötigen Unterlagen einzureichen. Gleiches gilt wohl auch für die Gemeinde Polling. Lippmann wollte dies zwar nicht offiziell bestätigen, die Landrätin hatte Polling aber im Kreistag bereits genannt.

Schongau und Peißenberg bewarben sich, Polling und Weilheim lassen sich bitten

Bis Mittwoch mussten die genannten Gemeinden nun die entsprechenden Unterlagen beim „Clinotel“-Krankenhausverbund einreichen. Er wurde vom Aufsichtsrat der Krankenhaus GmbH beauftragt, unparteiisch die Eignung der verschiedenen Standorte zu untersuchen. Dabei werden verschiedene Voraussetzungen bewertet. Die Kriterien, nach denen untersucht wird, finden sich auf der Homepage der Krankenhaus GmbH.



Unter anderem geht es dabei um die Frage, welche Flächen verfügbar wären, ob sie bebaut werden dürfen und wie der Baugrund aussieht. Für das Zentralkrankenhaus würde einiges an Fläche benötigt, so viel ist klar. In der Bewertungsmatrix ist von mindestens fünf Hektar mit zwei Hektar möglicher Reserve die Rede – das entspricht fast zehn Fußballfeldern.



Die Prüfung der Unterlagen soll laut Lippmann über die Sommermonate erfolgen und im September abgeschlossen werden. Danach werden die Ergebnisse erst im Aufsichtsrat, später im Kreistag vorgestellt. In der Septembersitzung des Kreistags soll dann auch abschließend über den Standort des neuen Zentralkrankenhauses entschieden werden.

Im September soll über möglichen Standort entschieden werden

Das sei nötig, meint der Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH, weil anschließend die konkreten Planungen beginnen sollen. Diese sind nötig, um am Ende eine qualifizierte Kostenschätzung abgeben zu können. Die Zahl von rund einer halben Milliarde Euro, die momentan immer wieder genannt wird, basiert auf den Kosten, die ähnlich große Krankenhausneubauten verschlungen haben.



Erst wenn klar ist, wie viel das Zentralkrankenhaus kosten würde, wird der Freistaat sagen, wie viel er konkret beisteuern wird. Das bedeutet also, dass die Entscheidung über den Standort, die der Kreistag im September fällen soll, zwar durchaus ein wichtiger Meilenstein ist, aber keinesfalls bedeutet, dass das Zentralkrankenhaus auch wirklich gebaut wird. Das räumt auch Lippmann ein.

Zuschussbedarf der Krankenhaus GmbH bleibt politischer Sprengstoff

Dennoch will er den Weg zum neuen Zentralkrankenhaus konsequent weitergehen: „Wir haben diesbezüglich einen klaren Handlungsauftrag des Kreistages“, so der Geschäftsführer. Zum Vorschlag der Fraktion von ÖDP/Unabhängigen (siehe Artikel oben) wollte sich Lippmann nicht äußern. Das sei nicht Beschlusslage des Kreistags. „Alles andere muss politisch geklärt werden.“



Politischer Sprengstoff ist seit jeher der Zuschussbedarf der Krankenhaus GmbH. Erst vor wenigen Monaten war bekannt geworden, dass der Landkreis für 2021 insgesamt rund 18,5 Millionen Euro überweisen muss – 13,5 Millionen Euro, um das Minus auszugleichen, fünf Millionen Euro für Investitionen. Lippmann meinte nun, dass man diese Summe für 2021 wahrscheinlich nicht völlig ausschöpfen müsse. Allerdings sei die Geschäftslage 2022, soweit man das nach einem halben Jahr beurteilen könne, „noch düsterer“. Was bedeutet, dass das Geld, was man für 2021 eventuell nicht benötige, wahrscheinlich dieses Jahr zusätzlich gebraucht wird.