Radlerin (68)bei Unfall leicht verletzt

Glimpflich lief ein Unfall zwischen Radlerin und Autofahrerin an der Münchener Straße ab.

Weilheim – Leichte Verletzungen erlitt eine Radfahrerin aus Weilheim (68), die am Freitag gegen 17.45 Uhr an der Münchener Straße von einem Auto angefahren wurde. Der Unfall passierte, als eine Weilheimerin (68) mit ihrem Auto auf der Münchener Straße stadtauswärts fuhr und nach links auf den Parkplatz eines Supermarktes einbiegen wollte. Dabei übersah sie die Radlerin, die links neben der Fahrbahn auf dem Geh- und Radweg stadtauswärts unterwegs war. Bei dem leichten Zusammenstoß kam die Radlerin zu Sturz und verletzte sich leicht. Sie kam zur ambulanten Behandlung in das Weilheimer Krankenhaus. Der Sachschaden liegt insgesamt bei rund 50 Euro.