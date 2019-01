Das Signal der Verkehrspolizei Weilheim ignorierte ein Raser auf der A95 Richtung München. Mehrere Streifenwagen und ein Hubschrauber konnten ihn nicht stoppen.

Weilheim - Mit über 200 Kilometer pro Stunde war der Fahrer eines schwarzen Mercedes Benz mit Esslinger Kennzeichen am vergangenen Dienstag auf der A95 Richtung München unterwegs. Als eine Streifenbesatzung der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim den Fahrer gegen 13.50 Uhr kontrollieren wollte, missachtete dieser das Signal der Polizisten und fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter.

Wie die Verkehrspolizei berichtet, überholte er im Baustellenbereich auf Höhe Starnberg trotz Geschwindigkeitsbeschränkung alle Fahrzeuge. Vier Streifenwagen setzten zur Verfolgung an - am Autobahnende in München warteten noch fünf Streifenwagen.

Polizeihubschrauber im Einsatz

Der Fahrer fuhr jedoch nicht bis zum Luise-Kieselbach-Platz durch, sondern verließ schon vorher die A 95. Sogar ein Polizeihubschrauber wurde verständigt. Dieser erreichte das Einsatzgebiet allerdings erst, als der Wagen bereits die Autobahn verlassen hatte.

Feststellt werden konnte, dass es sich um einen männlichen Fahrer handelte. Eine Frau saß auf dem Beifahrersitz. Das vollständige Kennzeichen ist der Polizei bekannt.

Geschädigte und Zeugen sollen sich bei der Polizei melden

Vermutlich fiel der schwarze Mercedes auch anderen Verkehrsteilnehmern auf. Eventuell wurden Fahrer auch durch die rücksichtslose Fahrweise geschädigt. Zeugen oder Geschädigte werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Weilheim unter Tel. 0881/640-302, zu melden.

