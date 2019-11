Real in Weilheim - Zukunft völlig unklar - Metro will Märkte verkaufen

Der Metro-Konzern will seine „real“-Supermärkte verkaufen. Die Zukunft von 279 Standorten in Deutschland ist ungewiss – auch der in Weilheim.

Weilheim– Es war ein besonderer Moment an jenem Mittwochabend im Oktober 2013: Vertreter der Handelskette, der Stadt Weilheim und der Augsburger Firma „Holzer“ als Besitzer der Immobilie durchschnitten im Eingang des „real“Markts an der Kaltenmoserstraße ein rotes Band. Das SB-Warenhaus, das zur „Metro-Gruppe“ gehört, war elf Monate lang umgebaut worden. Sanierung und Erweiterung kosteten zwölf Millionen Euro. Der in die Jahre gekommene Markt wurde grundlegend auf Vordermann gebracht, die Verkaufsfläche von 4500 auf 5800 Quadratmeter erweitert – Platz für 60 000 Artikel, von Drogerieartikel bis Kleidung, war somit geschaffen.

Sechs Jahre später herrscht Unsicherheit bei „real“ und in der Weilheimer Filiale mit ihren 112 Mitarbeitern. Der Düsseldorfer Mutterkonzern Metro will seine Marke wegen der Verluste loswerden. Am 10. Oktober hat das Bundeskartellamt eine Übernahme durch den Investor „redos“ genehmigt. Die Hamburger wollen nach eigenen Angaben die „real“-Immobilien komplett übernehmen. „Redos“ selbst will laut „Manager Magazin“ nur rund 50 Märkte selbst betreiben, für den Rest werden Käufer gesucht. Bis zu 40 Standorte sind aber gemäß „Handelsblatt“ von der Schließung bedroht. Als erstes hat die Hamburger Edeka-Zentrale ihren Hut in den Ring geworfen: Das Bundeskartellamt hat am Montag unter dem Aktenzeichen B2-113/19 offiziell ein Fusionskontrollverfahren eröffnet. Es geht um den „Erwerb von Standorten der Vertriebslinie Real von der redos real estate GmbH“. Die Prüfung werde sicher „einige Wochen in Anspruch nehmen“, sagt „redos“-Sprecher Jürgen Herres auf Nachfrage.

Angebote der Händler gehen ein

Die Metro-Tochter „real“ hat 279 Filialen und beschäftigt 36 000 Arbeitnehmer. Ob Weilheim auf der roten Liste steht, ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Gegenüber der Heimatzeitung lehnen sich die Beteiligten nicht aus dem Fenster. Filialleiter Kami Azghandi verweist auf die „real“-Pressestelle. Dort entschuldigt man sich: „Fragen bezüglich des Verkaufsprozesses“ mögen bitte direkt an die Kollegen bei Metro gerichtet werden. „Aktuell gehen die Angebote der Händler ein und werden gesichtet“, teilt dort eine Sprecherin mit. „Es kann jetzt ein paar Wochen dauern, bis alle Angebote für die einzelnen Standorte ausgewertet sind.“ Danach sollen die Pakete geschnürt und im Anschluss beim Bundeskartellamt zur Anmeldung eingereicht werden. Konkretes zum Weilheimer Markt ist auf Anfrage nicht zu bekommen: Die Sprecherin bittet um Verständnis, „dass wir uns während der laufenden Verkaufsverhandlungen nicht zu einzelnen Standorten äußern können“. Ähnliche Aussage beim „real“-Käufer: Fragen zur Zukunft des Marktes an der Kaltenmoserstraße könnten „jetzt noch nicht beantwortet werden“, sagt Sprecher Herres – und verweist darauf, dass erst ein „Gesamtverteilungsplan“ erstellt werden müsse.

Handelsmärkte haben eine Tradition an der Kaltenmoserstraße: 1969 startete „Parkkauf“, später kam „Wal Mart“ und 2006 „real“. Stefan Frenzl, Standortförderer der Stadt, hebt die Bedeutung des großen SB-Warenhauses hervor. Das Einzugsgebiet „geht weit ins Umland rein.“ In seinem Nahversorgungskonzept hat Frenzl insgesamt zehn Lebensmittelmärkte in der Kreisstadt aufgelistet – „real“ ist der Größte. Frenzl nennt ihn „einen in der Bevölkerung sehr beliebten Markt“, der mit seinem Angebot „zur großen Bandbreite an Einkaufsmöglichkeiten“ in Weilheim beitrage. Zudem habe der Standort eine wichtige Nahversorgungsfunktion: „Seine zentrale Lage in der Stadt ist untypisch.“

Lesen Sie mehr über Supermärkte in Weilheim.