Russland-Konflikt: Oberbayer reist gerade noch rechtzeitig aus Ukraine aus - seine Frau sitzt in Kiew fest

Von: Boris Forstner

Teilen

Felix Schimke-Klubuk mit Ehefrau Myroslava. Während er mittlerweile aus der Ukraine nach Weilheim gereist ist, ist sie noch in Kiew. © privat

Jahrelang hat der Oberbayer Felix Schimke-Klubuk in der Ukraine gelebt. Rechtzeitig vor einem drohenden russischen Einmarsch konnte er ausreisen. Doch seine Frau Myroslava ist noch in ihrer Heimat.

Weilheim/Kiew – Felix Schimke-Klubuk als Abenteurer zu bezeichnen, ist sicher nicht übertrieben. Der Unternehmer, der aus Pöcking stammt, hat schon mal in Abu-Dhabi eine Obstsaft-Fabrik aufgebaut, 2016 zog es ihn dann nach Polen. Doch anstatt dort eine neues Unternehmen zu gründen, reiste er weiter in die Ukraine – und betrat eine neue Welt. „Ich war in gefühlt 100 Flughäfen auf der ganzen Welt, unter anderem in Afrika und Südamerika, und hatte es bisher immer geschafft, mit Englisch weiterzukommen“, sagt Schimke, der eigenen Angaben zufolge zwölf Sprachen spricht.

Doch in Kiew scheiterte er grandios und wäre nicht einmal vom Flughafen in die Innenstadt gekommen, wenn er nicht eine zerknüllte Serviette aus der Hosentasche gekramt hätte. „Da hatte mir ein Freund in Polen in kyrillischen Schriftzeichen draufgeschrieben, wo ich hin muss. Ich hatte ihn ausgelacht, aber er hatte Recht: Ohne hätte es nicht geklappt“, sagt Schimke-Klubuk.

Russland-Konflikt: Schwierige Lage im Osten der Ukraine war immer Thema

Dank Übersetzer und Sprachbegabung kam er aber schnell klar – und war begeistert von dem Land: „Für mich hat es das größte Potenzial in Europa“, sagt er. Das Studium dort dauere lang, dementsprechend gut seien die jungen Menschen ausgebildet – „und sie arbeiten hart, um der Armut zu entkommen“, so Schimke-Klubuk. In der Hauptstadt Kiew sammele sich alles, „da sind die Besten der Besten vor Ort“. Davon konnte er profitieren, seine Firma für Baustofforschung, die er dort gründete, habe sich gut entwickelt. „Dazu sind es die freundlichsten Leute, die ich je getroffen habe. Von Korruption habe ich auch nie etwas mitbekommen, ich habe den Schritt nie bereut“, sagt Schimke-Klubuk. Kein Wunder, schließlich lernte er dort auch seine Frau Myroslava kennen, 2020 heirateten sie.

Die schwierige Lage im Osten des Landes sei natürlich immer ein Thema gewesen. „Man musste nicht ins Fernsehen oder Internet schauen, um sich zu informieren, sondern einfach ins Café gehen – man bekam das stets mit.“ Der Donbass sei zwar weit weg, aber sei das selbe Land, und in Kiew strandeten auch viele Inlands-Flüchtlinge.

Russland-Krise: Ab November wurde Lage in der Ukraine immer heikler

Vor allem ab November sei die Lage immer heikler geworden. „Da wurde nicht mehr über die Inflation oder das Missmanagement gesprochen, sondern nur noch über die Krise“, sagt Schimke-Klubuk. Er habe im sogenannten Botschafterviertel von Kiew gewohnt und in den vergangenen Wochen immer öfter gehört, dass Mitarbeiter ihre Verwandten zurück in die Heimat schicken.

Auch in seiner Familie war ein drohender Krieg das beherrschende Thema. Selbst seine 55-jährige Schwiegermutter, die als Buchhalterin in einer Milchfabrik arbeite, habe einen Einberufungsbescheid bekommen. Das heißt, sie müsse sich als Reservist parat halten.

Dazu würden sich verstärkt paramilitärische Gruppen zur Landesverteidigung gründen. Da erhalten die Mitglieder eine Waffe, in der Regel die unvermeidliche Kalaschnikow, müssen sich die nötige Ausrüstung wie Kleidung und Schuhe selber kaufen und nehmen an Übungen teil. „Das ist ein Massenphänomen, da gehen selbst 70-Jährige hin“, hat Schimke-Klubuk beobachtet.

Russland-Konflikt: Firma wird von ukrainischen Behörden beschlagnahmt

Auch für ihn wurde die Situation immer unangenehmer. Seine Firma wurde von den ukrainischen Behörden beschlagnahmt, weil sie für den Staat wichtig sein könnte. Schimke-Klubuk hat es mit Fassung getragen: „Wenn man eine Firma in einem Kriegsgebiet eröffnet, muss man damit rechnen“, sagt er. Außerdem sei er angemessen entschädigt worden, die Gespräche seien fair abgelaufen.

Als die Lage immer brisanter wurde, ist Schimke-Klubuk schließlich vor zwei Wochen ausgereist, das sei noch problemlos gegangen. Seine Frau, die als Kinderärztin in Kiew arbeitet, sollte natürlich mit, „doch sie wollte vorerst noch im Land bleiben, weil sie noch einiges zu erledigen hatte. Ich verstehe das, es ist schließlich ihre Heimat.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter und unserem regelmäßigen Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Bayer reist wegen Russland-Krise aus Ukraine aus: Seiner Frau fehlt Visa

Doch Visa werden mittlerweile nicht mehr ausgestellt, weil die zuständigen Botschafts-Mitarbeiter ebenfalls schon das Land verlassen haben. Und der erste Flug, mit dem die 29-Jährige jetzt nachkommen wollte, sei bereits ausgefallen. „Wir haben jetzt alle möglichen Ziele gebucht, etwa über Istanbul, weil man nicht weiß, was noch fliegt“, sagt Schimke-Klubuk. Er stehe in regelmäßigen Kontakt zu den Behörden und dem Auswärtigen Amt und ist sich sicher, dass das fehlende Visa seiner Frau in dieser heiklen Lage kein Problem sein werde.

Er richtet derweil die Wohnung in Weilheim über dem „Pölti“ her, den kleinen Rund-um-die-Uhr-Supermarkt, den er mit Freunden an der Ecke Pöltner-/Greitherstraße gegründet hat. Was die Zukunft für ihn bereit hält, weiß er noch nicht, das lässt er auf sich zukommen. Dass er in absehbarer Zeit zurück in die Ukraine kommt, „wird aber wohl leider nicht passieren“, sagt Schimke-Klubuk.

Hier gibt es noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau und Weilheim.