Neue Herausforderung für  Direktorin des Weilheimer Amtsgerichts

Wechsel zur Generalstaatsanwaltschaft

von Kathrin Hauser schließen

Eigentlich hat die Direktorin des Weilheimer Amtsgerichts, Regina Sieh, vorgehabt, bis zu ihrem Ruhestand in Weilheim zu bleiben. Doch dann kam überraschend das Angebot, als Leitende Oberstaatsanwältin Abteilungsleiterin an der jüngst wieder eingeführten Generalstaatsanwaltschaft in München zu werden. Diesen Posten hat sie bereits am 2. Januar angetreten. Zum Abschied kam sie noch einmal an die alte Wirkungsstätte nach Weilheim zurück.