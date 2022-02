Ehemalige Landtagsabgeordnete im Sockenfieber: Renate Dodell strickt zugunsten des Hospizes

In ihrer Strickecke kann Renate Dodell den Alltag hinter sich lassen. © URSULA GALLMETZER

Schon als Kind hat Renate Dodell von ihrer Oma stricken gelernt. Seit einiger Zeit setzt sie ihre Fähigkeiten nun ein, um Spenden für den Pollinger Hospizverein zu generieren.

Weilheim – „Als junge Frau habe ich gerne gestrickt“, erzählt die 69-jährige Renate Dodell, als sie umrahmt von vielen fertigen Socken und Wollknäulen in ihrer Strickecke auf dem Sofa sitzt. Doch dann fehlte die Zeit. Die drei Söhne, der Beruf, die politischen Ämter: Die Handarbeit musste warten. Die Leidenschaft dafür verlor die ehemalige Landtagsabgeordnete dennoch nie. „Ich muss einfach immer etwas mit den Händen machen“, sagt sie und grinst.

Vor einigen Jahren legte sie dann wieder mit dem Nähen, Sticken und Stricken los. Anfangs nur für die Familie, Freunde oder zum Verschenken. Doch 2019 erfasste die Vorsitzende des Hospizvereins im Pfaffenwinkel dann das Sockenfieber. Nach einer Knieoperation entstanden in der damit verbundenen Zwangspause und in Kombination mit dem Lockdown die ersten Socken.

Dodell bietet Socken gegen Spenden fürs Hospiz an

Nach und nach wurden es mehr. Da keine Märkte und Veranstaltungen stattfanden, bot Dodell sie gegen Spenden für den Verein im Internet an. 50 Euro sollten mindestens pro Paar auf das Konto des Vereins eingehen. „Wenn ich mir schon die Mühe mache, muss es auch etwas Wert sein“, erklärt die Weilheimerin und präsentiert ihre Wollvorräte. „Die sind alle in teurer Qualität und handgefärbt“, so Dodell. Über eine Strickgruppe auf dem sozialen Netzwerk Instagram hat sie inzwischen viele Kontakte zu Anbieterinnen von hochwertigen Naturwollen geknüpft.

Auch zahlreiche ihrer Strickmuster und neue Inspirationen findet sie dort. „Ich habe da schon so viel gelernt“, schwärmt Dodell. Zum Beispiel, dass zum präzisen Sockenstricken drei verschiedene Nadelstärken nötig sind statt nur einer, wie sie sie in den Anfängen benutzte. Renate Dodell holt eines ihrer frühen Sockenpaare aus dem Schrank und legt es neben eines der neuesten Modelle. „Die Bündchen sind inzwischen ganz anders“, erklärt sie, „und gerade habe ich eine neue Spitze ausprobiert.“

Socken mit glattem Muster „mache ich am Abend, wenn ich müde bin“

Socken mit glatten Mustern strickt die fünffache Oma an einem Tag. „Sowas mache ich am Abend, wenn ich müde bin.“ Bei aufwändigen Mustern sind hingegen rund drei komplette Tage nötig. Wichtig ist Dodell dabei, dass ihre Unikate ihr selbst gefallen. „Auf Bestellung stricke ich nicht“, besteht sie darauf, nur ihrem eigenen Geschmack nachkommen zu dürfen. Und der kommt an. 93 paar Socken in den Größen 37 bis 45 hat sie in den letzten eineinhalb Jahren verkauft. „Im Durchschnitt gab es 75 Euro pro Paar“, ist sie stolz auf die erreichten knapp 7000 Euro.

Derzeit bereitet die Strickenthusiastin schon Socken für ihre Muttertagsaktion vor und auch Sneakersocken für den Sommer stehen schon auf dem Plan. Wer ein Paar ergattern möchte, sollte regelmäßig auf Dodells Facebookaccount und ihre Instagramseite „was_ich_mag_“ schauen. Denn die begehrten Socken sind kaum vorgestellt, meist schon wieder verkauft.

