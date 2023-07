Rosenfest lockte hunderte Besucher an

Teilen

Fünf Jahre mussten die Weilheimer auf das Rosenfest warten. Jetzt war es endlich soweit. © RALF RUDER

Comeback gelungen: Nach fünfjähriger Pause lud der Verschönerungsverein zum ersten Mal wieder zum Rosenfest ein und der Erfolg gibt ihm Recht: Darauf hatten scheinbar alle Fans gewartet.

Weilheim - Wenn man einmal eine so lange Pause gemacht hat, braucht’s schon eine gehörige Portion Mut, wieder durchzustarten. Das gilt für alle möglichen Lebenslagen. Dass es sich aber mehr als lohnen kann, diesen Mut aufzubringen, bewies der Verschönerungsverein mit seinem ersten Rosenfest nach fünf Jahren Pause, das in gewohnter Weise am Rosengarten neben dem Finanzamt abgehalten wurde. Zwar war um 18 Uhr zum eigentlichen Start die Besucherzahl noch recht überschaubar, was aber sicher auch dem heißen Sommertag geschuldet war. Doch als gegen 20 Uhr Floque & Roque loslegten, füllten sich die Reihen mehr und mehr. Knapp 800 Besucher werden es gewesen sein, die die laue Sommernacht bei fetzigem Sound und Schmankerln genossen. Die Mitglieder des Verschönerungsvereins verwöhnten ihre Gäste mit kulinarischen – auch veganen – Köstlichkeiten vom Grill. Außerdem gab es ein umfangreiches Getränkeangebot von Wasser über Bier bis zu Prosecco und Aperol Spritz.

Bianca R. Heigl