Jugendrotkreuz Weilheim-Schongau: Junge Lebensretter zeigen ihr Können — „Da lernst du was fürs Leben“

Teilen

Die Erstversorgung von Verletzten zeigten Jugendrotkreuzler in dieser Situation. © Ruder

Die Bilanz kann sich sehen lassen: 100 Kinder und Jugendliche haben sich am Kreiswettbewerb des Jugendrotkreuzes im Landkreis beteiligt.

Landkreis Weilheim-Schongau – „Dann kann man den Menschen helfen, die sich verletzt haben“: Dies nennt Katharina als Grund dafür, dass sie beim Jugendrotkreuz ist. Sie hat zusammen mit Theresa, die gerne einmal in der Woche zwei Stunden lernt, wie man bei Verletzungen reagiert, und Melinda, der es wichtig ist, „anderen Leuten helfen zu können“, am Kreiswettbewerb des Jugendrotkreuzes teilgenommen.

„Da lernst du was fürs Leben“, so Andreas Hosse. Der Peißenberger Schüler, dessen Eltern schon „seit Ewigkeiten dabei sind“, engagiert sich auch als Gruppenleiter für die Kleinen und bei der Wasserwacht in Schongau. Dreimal die Woche ist er beim Roten Kreuz, und die Arbeit macht ihm „sehr viel Spaß“.

Jugendrotkreuz Weilheim-Schongau: Beim Kreiswettbewerb zeigten 100 Jugendliche ihr Können

100 Jugendliche in vier Altersstufen, aufgeteilt in 19 Gruppen zu je vier bis sechs Teilnehmern, konnten bei dem Wettbewerb, der im Gymnasium Weilheim ausgetragen wurde, ihr Können in Theorie und Praxis zeigen. 80 Mitglieder des Roten Kreuzes waren in der Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbs engagiert.

Die ersten drei Plätze in den Gruppenwertungen belegten bei des Bambinis, die sechs bis acht Jahre alt sind, die „Hasen“ des Jugendrotkreuz (JRK) Peiting, gefolgt von den „Fünf roten Fragezeichen“ des JRK Weilheim und den „Hunden“ des JRK Peiting. Bei den Neun- bis Elfjährigen waren „Alarmstufe 1“, „Das Komitee der fünf“, beide aus Weilheim, und die „Rettungskids“ aus Peißenberg vorne, bei den 12- bis 15-Jährigen die Gruppen „Kleine Mädchen, große Heldinnen“ aus Weilheim, „Plasterlaster“ aus Peißenberg und „De Schui Sanis“ von der Mittelschule Weilheim.

Bei der ältesten Gruppe, die Teilnehmer bis 27 Jahre umfasst, siegte „Lisas Gummibärenbande“ aus Weilheim vor den „Speedys“ aus Schongau und „Die bunten Bienen“ aus Penzberg. Sie bekamen Medaillen, zusätzlich gab es für die jeweils ersten Plätze erstmals einen Wanderpokal. Erstmals wurde auch ein Gesamtsieger ermittelt. Diesen Titel errang das JRK Weilheim.

Unser Schongau-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Jugendrotkreuz Weilheim-Schongau: Nächster Wettbewerb folgt bald

Laut dem stellvertretendem Jugendleiter Daniel Illich haben alle Gruppen bei der Erste-Hilfe-Praxis bewiesen, dass sie auch in stressigen Situationen richtig handeln können, und dies auch nach der Pandemie-Pause. Für alle Siegergruppen geht der Wettbewerb weiter. Nächste Stufe ist der Bezirkswettbewerb, der am ersten Juli-Wochenende in Neuburg an der Donau ausgetragen wird.

Das Jugendrotkreuz Weilheim-Schongau sieht sich laut Illich als moderner, ehrenamtlich geführter Jugendverband mit zeitgemäßen Angeboten für Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 27 Jahren. „Dabei sind wir gemäß den Grundsätzen des Internationalen Roten Kreuzes völlig neutral, unparteilich und unabhängig von kirchlichen oder politischen Institutionen“, so Illich, der betont: „Unser laufendes Angebot für Kinder und Jugendliche ist kostenfrei – aber sicher nie umsonst.“

Der Kreisverband des Roten Kreuzes hat Jugendgruppen in seinen Ortsverbänden in Peißenberg, Peiting, Penzberg, Raisting, Schongau, Seeshaupt und Weilheim.

VON ALFRED SCHUBERT

(Unser Weilheim-Penzberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.)

Alle News und Geschichten aus unserem Landkreis sind auch auf unserer Facebook-Seite zu finden.