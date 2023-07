Zahlen oder keine Busse fahren mehr: RVO kassiert den Landkreis nachträglich ab

Von: Sebastian Tauchnitz

Eigentlich wollte der RVO die Linien auf eigenes unternehmerisches Risiko betreiben. © Symbolfoto: DB AG/Tilman Weishart / Archiv

Der RVO hat zunehmend Probleme, Buslinien eigenwirtschaftlich zu betreiben. Deswegen setzt er jetzt dem Landkreis die Pistole auf die Brust: Entweder es gibt Zuschüsse oder die Busse fahren nicht mehr.

Landkreis – Redete man im Landkreis Weilheim-Schongau bislang vom Bus-ÖPNV, dann sprach man bis auf ganz wenige Ausnahmen von Schulbussen oder Buslinien, die der RVO eigenwirtschaftlich betrieben hat.

„Eigenwirtschaftlich“ bedeutet, dass der RVO schaut, auf welchen Linien sich ein regelmäßiger Busverkehr rechnet, weil genügend Fahrgäste das Angebot nutzen. Für diese Linien beantragt der RVO bei der Regierung eine langfristige Konzession. Für den Landkreis bedeutete das bislang, dass man zwar sagen konnte, es gebe ja Busse, die fahren, aber dafür nichts bezahlen musste. Denn wenn der Landkreis einen Busverkehr auf bestimmten Linien wünscht – etwa, um entlegene Ortschaften besser an den ÖPNV anzubinden –, dann muss er diese Linien ausschreiben und anschließend die zu erwartenden Verluste übernehmen.

Allein heuer werden 109 000 Euro als Zuschuss fällig

Nun ist es aber so, dass sich für den RVO einzelne „Kurse“ nicht mehr rechnen. Was ist ein Kurs? Wenn auf einer Buslinie, beispielsweise von Weilheim nach Schongau, fünfmal am Tag ein Bus fährt, dann ist jede einzelne dieser Fahrten ein „Kurs“.

Der RVO habe dem Landkreis nun mitgeteilt, dass bestimmte Kurse, also einzelne Busverbindungen, nicht mehr kostendeckend bewirtschaftet werden können, so die Verkehrsmanagerin des Landkreises, Veronika Schellhorn, im Kreisausschuss. Daher stand die Entscheidung im Raum, die einzelnen Busfahrten entweder zu streichen oder den Landkreis die dabei anfallenden Defizite ausgleichen zu lassen. Jeder „Kurs“ sei intensiv vom Landratsamt untersucht worden.

Unklar, welche Busse künftig nicht mehr fahren werden

Am Ende kam eine Liste mit Verbindungen heraus, die als „bedarfsnotwendig“ erachtet wurden und erhalten bleiben sollen. Etwa, weil sie für den Nachmittags-Schulverkehr oder für Berufspendler wichtig sind. Wenn diese Kurse weiterbetrieben werden, kostet das den Landkreis allein in diesem Jahr rund 109 000 Euro. Im kommenden Jahr würden dann schon 327 000 Euro fällig.

Bei den Ausschussmitgliedern sorgte insbesondere der Umstand für Unmut, dass in der Beschlussvorlage zwar alle Kurse, die gerettet werden sollen, aufgeführt wurden, aber nicht diejenigen, die eingestellt werden sollen. Schellhorn meinte, es seien nur „zwei oder drei Kurse“, die künftig nicht mehr bedient würden. Und diese würde man den Kreisräten später, wenn gewünscht, gesondert mitteilen. Unterstützung erhielt sie von Geschäftsleiter Georg Leis, der klarstellte, dass die Kreisräte diese Informationen nicht für den Beschluss benötigen würden.

Zuschuss vorerst nur für dieses Jahr

Schlussendlich verständigte sich das Gremium darauf, für dieses Jahr die bedarfsnotwendigen Kurse finanziell zu stützen. Danach soll aber erst einmal geschaut werden, wie sich die Lage entwickelt. Denn durch das 49-Euro-Ticket und dessen vollkommen offene Zukunft ließen sich momentan keinerlei belastbare Prognosen abgeben, ob die vom RVO eigenwirtschaftlich betriebenen Linien in Zukunft kostendeckend betrieben werden können, so Veronika Schellhorn weiter im Kreisausschuss.