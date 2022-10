Ticketpreise können nicht beliebig gesteigert werden: RVO steht vor großen Problemen

Dieselpreise, Personalmangel und Corona

Der RVO steckt in Schwierigkeiten. Nicht nur der Mangel an Busfahrern macht Niederlassungsleiter Ralf Kreutzer zu schaffen, sondern auch die Dieselpreise.

Landkreis – Die Krise ist da. Daran lässt Kreutzer, der für die Landkreise Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen und einen kleinen Teil des Landkreises Landsberg am Lech zuständig ist, keine Zweifel aufkommen.

Neben dem permanenten Personalmangel, der dafür sorgen könnte, dass im Winter die Schulbusse nicht mehr zuverlässig verkehren können, machen ihm vor allem die Dieselpreise zu schaffen. „Im Sommer 2021 haben wir 1,30 Euro für den Liter Diesel bezahlt. Jetzt sind es durchaus mal 2,20 Euro“, so Kreutzer.

Sicher, der Landkreis Weilheim-Schongau zahle einen Zuschuss für die Schülerbeförderung. Aber bei den anderen Linien, die der RVO eigenwirtschaftlich betreibt, „bleibt zurzeit absolut nichts mehr übrig“, so der Niederlassungsleiter weiter.

Die Probleme betreffen alle Busunternehmen gleichermaßen

„Eigenwirtschaftlich“ bedeutet, dass sich der RVO Linien aussucht, auf denen das Fahrgastaufkommen ausreicht, um wirtschaftlich zu arbeiten. Dafür gibt es dann keine Zuschüsse vom Landkreis. Macht der RVO auf diesen Linien keinen Gewinn oder gar Verluste, ist das sein Problem. Bislang war es so, dass im Landkreis Weilheim-Schongau außer dem Schülerverkehr nahezu alle bestehenden überörtlichen Buslinien eigenwirtschaftlich betrieben wurden. Weswegen es auch so wenige gibt.

Erst jetzt macht sich der Kreistag langsam auf den Weg, die Linien, die im Nahverkehrskonzept beschlossen wurden, auszuschreiben. Dabei kann sich dann auch der RVO bewerben. Hat er Erfolg, erhält er den Zuschlag und Geld vom Landkreis, um das gewünschte Angebot zu realisieren. So einfach, wie sich das der Kreistag vorstellt, sei das aber nicht, warnt Kreutzer. Er begrüße den Ausbau des ÖPNV ausdrücklich. Gleichwohl hätten die Busunternehmen in der Region allesamt die gleichen Probleme wie der RVO – Fahrermangel und die Energiepreise.

Mehr Rufbusse und Sammeltaxen nötig, weniger große, leere Busse

„Wenn sich da bei ausgeschriebenen Linien überhaupt jemand beteiligt, dann nur zu Spitzenpreisen. Wenn er dann den Zuschlag bekommt, kündigt er unter Umständen dafür den Vertrag für eine andere, finanziell weniger attraktive Linie“, berichtet Kreutzer über die gängige Praxis bei einigen Mitbewerbern. Er wünscht sich daher ein Umdenken bei den Verkehrsplanern. Allzu oft würde immer noch die Ansicht vorherrschen, nur der große und oft leere Bus würde dem Bürger signalisieren, dass da in den ÖPNV investiert werde. „Wir müssen noch viel intensiver darüber diskutieren, ob nicht gerade im ländlichen Raum noch viel stärker als bislang über Rufbus-Systeme und Sammeltaxen nachgedacht werden sollte“, so Kreutzer.

Dann würden nicht mehr die großen Busse, für die es keine Fahrer gibt und die viel Diesel verbrauchen, leer über die Dörfer fahren. Sondern deutlich kleinere, effizientere Fahrzeuge die Fahrgäste auf dem Dorf abholen und zu Knotenpunkten transportieren, wo sie dann bei Bedarf in die großen (dann auch vollen) Busse auf den Hauptstrecken umsteigen könnten. Solche Lösungen wären auch nötig, um überhaupt in Zukunft bezahlbaren und kostendeckenden Nahverkehr anbieten zu können, so der Niederlassungsleiter weiter. Denn beliebig an der Preisschraube drehen, um die Kosten zu decken, das sei nicht möglich.

Von jeder Preiserhöhung kommt nur knapp die Hälfte wirklich beim RVO an

„Erstens, weil uns, wenn wir die Preise erhöhen, gleichzeitig die Zuschüsse gekürzt werden, weswegen weniger als die Hälfte der Preiserhöhung tatsächlich auf unserem Konto ankommt.“ Und weil mit jeder Preiserhöhung die Gefahr bestünde, dass die Einnahmen sinken, weil dann weniger Menschen in den Bus steigen. „Wenn die Fahrt von Peißenberg nach Weilheim 3,50 Euro kostet, dann ist das einfach zu teuer, um wirklich eine attraktive Alternative darzustellen“, meinte Ralf Kreutzer. Dessen ungeachtet müsste auch der RVO natürlich seine Kosten decken.

Landkreis bestellt neue Busverbindungen

Im Nahverkehrsplan hat der Landkreis festgeschrieben, welche zusätzlichen Busverbindungen nötig sind, um den ÖPNV zu einer wirklichen Alternative zu machen. Wie Veronika Schellhorn vom Landratsamt im Kreisausschuss informierte, wurden bereits die ersten zusätzlichen Fahrten auf den Linien des RVO bestellt.



Man habe nicht auf ein Votum des Kreisausschusses warten können, weil die Bestellung immer spätestens am 30. September passieren müsse. Ansonsten verliere man ein ganzes Jahr. Die genannten Fahrten seien vom RVO personell leistbar, versicherten Schellhorn und auf Nachfrage auch der Niederlassungsleiter Ralf Kreutzer.

Vorerst für zwei Jahre bestellt, dann wird neu entschieden

Konkret wird ab 11. Dezember montags bis freitags eine zusätzliche Fahrt der Linie 9600 zwischen Weilheim und Wielenbach angeboten. Nach Wielenbach um 9.35 Uhr, in Gegenrichtung um 9.50 Uhr. An Schultagen fährt dann auch der Bus der Linie 9652 um 8.15 Uhr von Forst nach Weilheim. Auf der gleichen Linie werden immer wochentags um 9.05, 10.05 und 14.62 Uhr zusätzliche Fahrten von Weilheim nach Rott angeboten, in Gegenrichtung geht es um 9.43, 10.43 und 15.25 Uhr los.



Auf der Linie 9653 zwischen Weilheim und Pähl verkehrt an Schultagen um 10.16 Uhr ein zusätzlicher Bus Richtung Pähl, zurück geht es dann um 10.40 Uhr. Nur in den Schulferien verkehrt ab Mitte Dezember um 12.41 Uhr ein Bus der Linie 9655 von Seeshaupt nach Weilheim. An Schultagen fährt zudem ein zusätzlicher Bus der Linie 9822 um 8.15 Uhr von Schongau nach Steingaden und um 8.50 Uhr wieder zurück. Die zusätzlichen Fahrten wurden für die Dauer von zwei Jahren bestellt, danach soll neu entschieden werden, wie es weitergeht. Insgesamt lässt sich der Landkreis Weilheim-Schongau die genannten Zusatzfahrten 78 583 Euro pro Jahr kosten.

