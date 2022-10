RVO warnt vor Busfahrermangel: „Im Winter wird nicht jeder Schulbus fahren können“

Von: Sebastian Tauchnitz

Die Schulbusse sind die letzten Linien, die der RVO ausfallen lässt. Aber selbst das kommt vor. © THOMAS PLETTENBERG/ARCHIV

Der RVO hat massive Probleme. Es fehlen jede Menge Busfahrer – und auf absehbare Zeit wird sich daran nichts ändern. Im Gespräch mit der Heimatzeitung erklärt Niederlassungsleiter Ralf Kreutzer den Ernst der Lage.

Landkreis – Vergangene Woche war es soweit: Die Kinder in Murnau und in Garmisch-Partenkirchen standen pünktlich an der Bushaltestelle. Doch es kam kein Bus. Weil kein Fahrer mehr aufzutreiben war.

„Das wird in diesem Winter wieder passieren“, sagt RVO-Niederlassungsleiter Ralf Kreutzer offen. 60 Linien betreibt er in den Landkreisen Weilheim-Schongau, Garmisch-Partenkirchen und einem kleinen Teil des Landkreises Landsberg. 150 Stellen für Busfahrer hat er zur Verfügung. 13 sind derzeit unbesetzt. Und daran werde sich auch so schnell nichts ändern, so Kreutzer.

Denn der Gesetzgeber habe „wirklich nichts unversucht gelassen, den Beruf des Busfahrers so unattraktiv wie möglich zu machen“. Wer mindestens 21 Jahre alt ist und Busfahrer werden möchte, braucht einen entsprechenden Führerschein. Den abzulegen, dauert im Schnitt drei Monate und kostet mindestens 12 000 Euro. „In Österreich, wo die Unfallquote jetzt auch nicht höher ist als hier, kostet der Busführerschein knapp ein Drittel“, berichtet Kreutzer.

Ein Jahr müssen neue Busfahrer arbeiten, um den Führerschein bezahlen zu können

Normalerweise müssen die Bewerber den Führerschein komplett aus eigener Tasche zahlen. „Wenn man sich dann vor Augen führt, dass ein Berufseinsteiger bei uns, wenn er am Wochenende arbeitet und ein paar Überstunden macht, 2600 Euro brutto im Monat verdient, dann weiß man, was die Bewerber sagen“, so der Niederlassungsleiter. Fast ein Jahr arbeiten, nur um arbeiten zu dürfen? „Das macht keiner.“

Also schaue man, ob der Bewerber in der Region verwurzelt sei, also die Chance besteht, ihn längerfristig halten zu können. Dann wird mit der Agentur für Arbeit verhandelt, ob die was zuschießt, der RVO legt auch noch einmal ein hübsches Sümmchen drauf. Acht Bewerber habe man auf diesem teuren und aufwändigen Weg heuer akquirieren können. „Klingt gut“, mein Kreutzer, „aber zur Wahrheit gehört auch, dass gleichzeitig vier Fahrer in den Ruhestand gegangen sind.“

Immer wieder müssen Kollegen, die eigentlich frei haben, hinters Steuer

Selbst wenn ein Wunder geschehe und die Bundesregierung 100 000 Führerscheine bezahle, „würde uns das nicht helfen, über den Winter zu kommen“. Zu lange dauert die Ausbildung, zu kompliziert sei sie und nur auf Deutsch verfügbar – mal eben einen ukrainischen Geflüchteten auszubilden, das gehe einfach nicht.

13 Fahrer fehlen bei der RVO-Niederlassung. Dazu kommen die Kollegen, die Urlaub haben, und Corona macht auch um die Busfahrer keinen Bogen: „Steckt sich einer an, fällt er für mindestens fünf Tage aus.“

Die Personallücke klafft immer weiter auseinander, sagt RVO-Niederlassungsleiter Ralf Kreutzer. © Screenshot: Tauchnitz

Dann setzen sich die Mitarbeiter in der Dispo, die keinen Führerschein haben (alle anderen, auch die aus der Werkstatt fahren schon), ans Telefon und rufen die Fahrer an, die eigentlich frei hätten. Einen nach dem anderen. Bis einer auf seinen freien Tag verzichtet. „Das ist extrem belastend: Für die Fahrer und ihre Familien, aber auch für die Mitarbeiter der Dispo“, berichtet Kreutzer. Wenn normalerweise eine Erkältungswelle grassiert und Fahrer fehlen, dann war das schon immer so. Aber da sei halt auch absehbar gewesen, dass sich die Lage entspannt. Doch mittlerweile sei die Krise zum Dauerzustand geworden. Das zehre an den Leuten.

„Wer die Wahl hat, der sucht sich heutzutage einen anderen Job aus“

„Da muss man sich nichts vormachen: Überall werden Arbeitskräfte gesucht. Da geht es uns wie der Pflege oder der Gastro – wer die Wahl hat, sucht sich einen anderen Job aus.“ Das bedeute aber auch, dass er „nicht mehr garantieren kann, dass im Winter jeder Schulbus fahren kann“. Wenn man es frühzeitig absehen kann, dann würde man die Schulen informieren, verspricht Kreutzer. Doch meistens finde sich doch noch ein Kollege, der einspringt – manchmal aber erst am Vorabend um 22 Uhr.

Falls es nicht klappt, dann stehen die Kinder in der Kälte an der Bushaltestelle. „Das ist eine Bankrotterklärung und tut uns in der Seele weh“, räumt Kreutzer ein. Wenn in München mal ein Bus nicht fahre, komme in zehn Minuten der nächste: „Bei uns auf dem Land ist der nächste Bus der am Mittag, der die Kinder wieder heimbringen würde.“ Aber man könne nichts tun.

„Jetzt wird es Zeit für einen Aufschrei“

Denn es ist kein Missmanagement des RVO, sondern ein branchenweites Problem. In Landsberg würden Busunternehmen schon erste Buslinien an den Landkreis zurückgeben, weil sie keine Fahrer mehr haben, um sie zu bedienen. Für den Schienenersatzverkehr sei der RVO schon seit Anfang 2021 wegen des Fahrermangels nicht mehr zuständig. Die Bahn hole sich mittlerweile Busunternehmen aus Polen oder ordere 60 Taxen in München, wenn die Züge mal wieder ausfallen.

Lange haben man geschwiegen, sagt Kreutzer. „Aber jetzt wird es Zeit für einen Aufschrei.“

