Saftig, kleckerfrei und umweltfreundlich: Die Döner-Revolution aus dem Oberland

Zwei Brüder aus Weilheim legen los

Clevere Papiertüte statt Ressourcenverschwendung durch Alu-Folie: Ein Start-up aus der Region sorgt mit seiner Erfindung derzeit für Furore. Bilal und Cihan Dalgic wollen mit ihrer selbstentwickelten „Kebag“ die Verpackungsindustrie im Lebensmittelbereich auf den Kopf stellen.

Weilheim/Peißenberg – Bilal Dalgic (36) ist Einzelhandelskaufmann und lebt in Peißenberg, sein Bruder Cihan (33) ist „Master of Science“ im Bereich „Management and Technology“ und wohnt in München. Dennoch treffen die beiden sich regelmäßig, um ihr junges Unternehmen voranzutreiben.

Dass die beiden perfekt zusammenarbeiten, ist ihnen in die Wiege gelegt. Ihr Vater betreibt seit rund 30 Jahren den Imbiss „Antalya Döner Kebap“ an der Weilheimer Kaltenmoserstraße, die Söhne unterstützen ihn dort seit ihrer Kindheit. An diesem Ort entstand vor drei Jahren die Idee für eine findige Innovation. „Wir haben immer sehr viel Alufolie verbraucht. Das ist wirklich eine Menge, die da jede Woche flöten geht“, sagt Bilal Dalgic.



Diese Verschwendung habe ihn schon immer gestört. „Außerdem sieht es einfach nicht schön aus, wenn der Döner in Alu gewickelt wird“, spielte für ihn der ästhetische Faktor gleichermaßen eine Rolle. Der Gesundheitsaspekt sei ebenfalls relevant, denn durch Säure oder Salz können Bestandteile des Metalls in das Essen geraten. Eine Warnung diesbezüglich stehe sogar auf jeder Packung Alufolie drauf.

Döner schwitzt unter der Alufolie und wird labberig

Der Geschmack des Eingepackten könne außerdem leiden. Denn der Döner schwitzt in der luftdichten Hülle und wird labbrig. Also machten sich die Brüder auf die Suche nach Alternativen zum plattgewalzten Metall. „Erst mal sind wir in die Herstellung von Alufolie eingetaucht“, denkt Bilal Dalgic an den Beginn der Recherchen zurück.



Zwar habe er schon zuvor gewusst, dass die Umweltbilanz von Alu nicht so rosig ist, wie sie oft dargestellt wird, was er herausfand, habe ihn dann aber erst Recht in seinem Vorhaben bestärkt. Denn die Produktion von Aluminium benötigt extrem viel Energie, es entsteht viel CO2 und bei der Gewinnung des Grundstoffs Bauxit finden massive Eingriffe in die Natur statt. Als Abfallprodukt entstehen Unmengen an Rotschlamm, die in großen Deponien aufgeschüttet werden.



+ Start-Up-Unternehmer: Bilal und Chihan Dalgic entwickelten die Döner-Revolution, weil sie die Aluminium-Verschwendung nicht mehr länger hinnehmen wollen. © Foto: Ursula Gallmetzer

Nicht nur die Entstehung der glitzernden Folie stößt Bilal Dalgic sauer auf, deren Entsorgung sieht er ebenfalls kritisch: „Alu kann gut recycelt werden, doch dafür muss es sauber sein und erst mal in den Recyclingzyklus kommen“, erklärt er und bezweifelt, dass jemand, der unterwegs einen Döner isst, sich die Mühe macht, das Papiertütchen darin und die Serviette vom Metall zu trennen und alles in passende Mülleimer zu werfen. „Das wird einfach zusammengeknüllt und ist dann für die Wiederverwertung verloren.“

Lange Suche nach dem perfekten Papier

Eine nachhaltige Möglichkeit schwebte den Dalgics daher vor. Karton war einer der ersten Gedanken, doch der sei alles andere als ressourcenschonend. Schnell kam den Brüdern daher eine Verpackung aus Papier in den Sinn. Nachforschungen ergaben, dass es unglaublich viele verschiedene Papier-Arten gibt. Nun galt es, das passende Material zu finden. „Wir haben unzählige Studien gelesen“, erinnert sich Bilal Dalgic. „Fett und Soße müssen ja aufgefangen werden und es darf nichts raustropfen“, verdeutlicht er die Herausforderungen bei der Papiersuche.



Kraftpapier, wie es für viele andere Tüten benutzt wird, war schnell aus dem Rennen. Nicht dicht genug. Irgendwann war die Lösung jedoch gefunden: Pergamentersatzpapier. Das ist ein aus fein gemahlenem natürlichen Zellstoff hergestelltes, weitgehend fettdichtes Papier, das die Wärme gut hält.



Zwar war das Material somit klar, jedoch hatten die Brüder auch hier hohe Ansprüche. „Wir wollten nicht irgendwo im Ausland bestellen. Das wäre nicht nachhaltig“, erläutert Bilal Dalgic. Ein passender deutscher Hersteller, dessen Produkte sogar das FSC-Siegel, eine internationale Zertifizierung für nachhaltigere Waldwirtschaft, tragen, wurde ausfindig gemacht.

14 Prototypen, bis die Form perfekt war - nur funktionierte sie leider nicht

Dann ging es ans Basteln. Immer wieder saßen die beiden Männer beisammen, schnitten, falteten, klebten. Nach 14 Prototypen war das Resultat eine „Windeltüte“, wie sie vom Erfinderduo getauft wurde, mit zwei Laschen zum Zukleben. Sechs Verpackungsherstellern in ganz Deutschland stellten die Geschwister dieses Modell vor.



„Wir sind losgezischt und bis nach Norddeutschland gefahren. Manchmal haben wir im Auto geschlafen, um Geld zu sparen“, erzählt Bilal Dalgic. Denn alles im Start-up musste selbst finanziert werden. „Es fehlen passende Förderungen in Deutschland. Die vorhandenen sind sehr bürokratisch und eng terminiert. Auf das Geld muss man oft lange warten“, ergänzt Chihan Dalgic. Doch der Einsatz lohnte sich. Die Resonanz der Firmen war durchweg positiv.



Produzieren wollte die Dönerumhüllung allerdings keiner. Die Laschen seien technisch kaum herzustellen und wenn, zu teuer. Gleich am Tag der Rückkehr wurde weiter am Traum von der perfekten Dönerverpackung gefeilt, Skizze um Skizze gezeichnet.

Von Kindesbeinen an Erfahrungen in Papas Dönerladen gesammelt

Da kam der bahnbrechende Einfall: Eine sechskantige Form, die sich nach dem Befüllen zur größeren Tüte aufklappen und zukleben lässt und als Transporttasche für die türkische Spezialität dient. „Wir haben den kompletten Ablauf im Kopf, wie er im Dönerladen passiert. Uns war klar, dass es funktioniert“, sagt Bilal Dalgic stolz.



Der besondere Trick an der „Kebag“: Durch Perforierungen lässt sich der obere Teil abreißen und kann in den Papiermüll. Der untere Teil, der mit der Soße in Berührung kommt, kann in den Biomüll. Ein Hersteller war angetan, die Kooperation wurde besiegelt. Ein Name für das entfaltbare Papierhexagon war schnell gefunden – „Kebag“.



„Es ist eine funktionale Tüte“, beschreiben die Tüftler. Denn Bäckertüten etwa hätten nur einen Zweck: Den Inhalt ummanteln. Die „Kebag“ jedoch muss dicht sein, Mitarbeitern sowie Kunden Komfort bieten und natürlich soll der Döner warm bleiben. Das klappt sogar besser als mit Alufolie, wie in der Pro7-Sendung „Galileo“ bereits getestet wurde.

Mehrkosten von 3 Cent im Vergleich zur Alufolie

Nach zweieinhalb Jahren Entwicklungszeit sind die Jungunternehmer zufrieden mit dem Ergebnis. „Allgemein wird bei uns der Umweltaspekt großgeschrieben, nicht nur das Recycling“, betont Bilal Dalgic und fügt hinzu: „Wir wollen funktional, nachhaltig und ressourcenschonend handeln“.



Zwischen 6,5 und 7 Cent kostet eine Tüte. Zum Vergleich: Mit Alufolie kommen auf Dönerläden pro Döner 3 bis 3,5 Cent Verpackungsmaterial zu. Bilal Dalgic findet: „Von ein paar Cent mehr wird kein Mensch arm, aber man kann etwas für die Umwelt tun. Letztendlich muss jeder selbst wissen, ob ihm der Preis oder die Nachhaltigkeit wichtiger ist.“

Viele haben sich bereits für Zweiteres entschieden. Eine siebenstellige Anzahl an „Kebags“ ist pro Jahr in 45 unterschiedlichen Läden bereits im Einsatz. Hauptsächlich in Bayern, Baden-Württemberg, Berlin und Bremen. Aber auch nach Österreich, Belgien, in die Slowakei und nach Polen liefern die Dalgics. Denn 2021 stellten sie ihr Produkt der Jury des Deutschen Verpackungspreises vor und konnten Gold in der Kategorie „Funktionalität und Convenience“ holen, was ihnen Bekanntheit in der Branche verschaffte.

Preise abgeräumt - nun sollen Pommes- und Dürüm-Revolutionen folgen

Derzeit ist die „Kebag“ darüber hinaus für den „Green Product Award“ nominiert. „Haepsi“ heißt die Firma der Dalgics. Der Name leitet sich vom türkischen Wort „hepsi“, was „alles“ bedeutet, ab. Und alles erreichen, was geht, das wollen die ehrgeizigen Geschwister. Die Firma soll weiter ausgebaut werden.



Auf der Homepage werden neben der „Kebag“ bereits andere Verpackungen aus Papier angeboten, zum Beispiel für Pommes oder Dürüm. „Wir haben einen Kunden, der Calzone darin verpackt“, freut sich Bilal Dalgic und denkt weiter in Richtung Burger, Sandwiches und eigentlich alle Take-away-Speisen, die in Papier gut aufgehoben wären.

+ Papa-Test mit Bravour bestanden: Binali Dalgic betreibt seit 30 Jahren einen bekannten Döner-Imbiss in Weilheim und schwört auf die Neuentwicklung seiner Buben. © Foto: Ursula Gallmetzer

Mit den Einnahmen wird das Start-up der Brüder refinanziert. Das klappt bereits gut. Es trägt sich selbst. Für ihren Lebensunterhalt arbeiten die beiden Männer jedoch weiter in ihren bisherigen Jobs. Damit das irgendwann nicht mehr nötig ist, soll das Unternehmen weiter wachsen. „Ein Investor würde das beschleunigen“, sind die Dalgics sich einig.

„Papa-Test“ mit Bravour bestanden

Mit einem großen Kunden und mit zahlreichen Filialen laufen schon vielversprechende Verhandlungen. Eine Zertifizierung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz existiert zusätzlich: „Haepsi“ nimmt am Förderprogramm „Invest“ teil, das Start-ups und privat Investierende zusammenbringen soll. Eine Art „Sicherheitssiegel für Investoren“, wie die Geschäftsmänner beschreiben.



Papa Binali, der zugleich der erste Kunde von „Haepsi“ war, ist mächtig stolz auf seine Jungs und hat bereits viel Erfahrung mit der „Kebag“ gesammelt. „Es geht sehr viel schneller als mit Alufolie“, berichtet der Vater begeistert und auch seine Mitarbeiter wollen nicht mehr zur alten, umständlichen Alu-Wickeltechnik zurück.



Er wünscht sich, dass mehr Dönerläden auf umweltfreundliche Varianten umsatteln. „Alu ist in vielen Bereichen gut, aber hier wird es einfach nur unsinnig eingesetzt“, findet auch Sohn Bilal Dalgic. Er ist fest von seinem Produkt überzeugt und sicher: „Es wird eine riesige Revolution für die Papierindustrie.“ Saftigere Döner, kleckerfrei und umweltschonend – made in Weilheim.

