Anfang März wurde bei einem 80-Jährigen als erstem Bewohner des Landkreises Weilheim-Schongau das Corona-Virus nachgewiesen. Er verstarb später in München. Seitdem sind gerade einmal fünf Monate vergangen. Zeit für eine Zwischenbilanz. Die Heimatzeitung bat Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU), zum Interview.

Fünf Monate nach Ausbruch der Corona-Pandemie im Landkreis Weilheim-Schongau spricht Landrätin Andrea Jochner-Weiß über die Auswirkungen der Krise.

Bislang sei man mit einem blauen Auge davongekommen, sagt sie. Sorgen macht sich die CSU-Politikerin um eine mögliche zweite Welle und die Auswirkungen auf die Wirtschaft.

Die für die nächsten Jahre geplanten Investitionen des Landkreises sollen auf den Prüfstand gestellt werden.

Frau Jochner-Weiß: Wie sind wir bislang durch die Krise gekommen?

(Klopft vernehmlich dreimal auf Holz): Wir hatten im Landkreis bisher großes Glück. Aktuell haben wir 370 nachgewiesene Corona-Fälle, von denen drei Menschen leider verstorben sind. Im Vergleich zu vielen anderen Regionen könnte man sagen, dass wir die Situation bis heute ganz gut gemeistert haben. Das lag aber vor allem auch daran, dass wir noch keinen Corona-Ausbruch in einer Asylunterkunft oder einem Pflegeheim hatten.

Also ist die Krise vorbei?

Ich glaube nicht. Ich weiß nur, dass ich nicht weiß, wo wir uns gerade innerhalb der Krise befinden. Wir hatten zwischendurch fast vier Wochen lang im Landkreis keine einzige Neuinfektion. Aber die Erfahrungen aus anderen Ländern zeigen uns ganz deutlich, dass dort, wo die Hygienemaßnahmen gelockert beziehungsweise gar nicht mehr beachtet werden, die Infektionszahlen wieder ansteigen. Ich habe wirklich Angst vor einer möglichen zweiten Welle zum Ferienende. Angst davor, dass wieder Menschen schwer an Corona erkranken und im schlimmsten Fall auch daran sterben können. Aber auch Angst um unsere Wirtschaft: Ein zweiter Lockdown hätte für viele unserer Unternehmen fatale Auswirkungen.

Wären wir denn besser gerüstet für eine zweite Welle als beim ersten Mal?

Wir wären mindestens genauso gut gerüstet wie beim ersten Mal. Da wir damals vor allem die schrecklichen Bilder von Bergamo, aus den USA und anderen Ländern vor Augen hatten, haben wir von Beginn an versucht, ähnliche Zustände bei uns nach Kräften zu verhindern. Dabei sind unsere Mitarbeiter die irrsten Wege gegangen, um über Mittelsmänner an Schutzbekleidung aus China zu gelangen. Und wir haben es tatsächlich geschafft, für 2,3 Millionen Euro Mund-Nasen-Schutz, Masken, Kittel und Handschuhe zu erwerben. Damit haben wir auch viele Organisationen unterstützt, die ebenfalls zu wenig Schutzbekleidung hatten. Auch in den Krankenhäusern wurden große Anstrengungen unternommen, um die Versorgung der Patienten in der Krise zu gewährleisten. Binnen kürzester Zeit wurde die Zahl der Beatmungsbetten drastisch erhöht. Dabei kam uns einmal mehr zu Gute, dass wir drei Krankenhäuser im Landkreis haben.

Das war sicher eine stressige Zeit...

Die Kollegen haben brutal viel geleistet. In den Krankenhäusern sowieso, aber auch und vor allem im Gesundheitsamt. Dort wurde zeitweise rund um die Uhr und bis an den Rand der Erschöpfung gearbeitet. Das nötigt mir höchsten Respekt ab. Auch für die Mitglieder der Taskforce, die die richtigen Entscheidungen getroffen haben.

Hatten Sie damit gerechnet, dass sich der größte Teil der Bevölkerung des Landkreises so genau und diszipliniert an die Corona-Bestimmungen hält?

Es ist erstaunlich, wie gut die Bevölkerung mitgemacht hat. Man sieht immer wieder, dass die Menschen in derartigen Ausnahmesituationen zusammenhalten und sich gegenseitig helfen. Das war vor ein paar Jahren bei der Asylkrise so und das hat sich jetzt erneut bestätigt. Man denke nur an die Vielzahl von Hilfsangeboten für Risikopatienten, die binnen kürzester Zeit organisiert wurden, an die Lieferdienste für Menschen, die das Haus nicht mehr verlassen konnten, und vieles mehr.

Lesen Sie auch: „Kampf der Realitystars“: Unterhausener baute die Sala für die Stars

Im Vergleich zu anderen Regionen Deutschlands scheinen auch nach Angaben der IHK und der Agentur für Arbeit erhebliche Teile der Unternehmen im Landkreis Weilheim-Schongau die Krise halbwegs gut überstanden zu haben. Woran liegt das?

Wir haben hier im Landkreis einen ausgeprägten Branchenmix, sind nicht ausschließlich von einer Schlüsselindustrie abhängig. Viele von ihnen hatten während der Krise mehr Aufträge als sonst. Dennoch gibt es Branchen, die die Corona-Krise schlimm getroffen hat – Handel und Gastgewerbe zum Beispiel.

Wird es – analog zu den milliardenschweren Programmen von EU und Bundesregierung – auch ein Konjunkturprogramm des Landkreises geben?

Das ist finanziell wohl nicht drin. Wir werden aber natürlich alle bereits begonnenen Maßnahmen noch zu Ende führen. Ende September wird der Kreistag über die geplanten Investitionen informiert, die ursprünglich für die nächsten Jahre geplant waren. Sicher ist, dass jedes Projekt hinsichtlich der Priorisierung genau auf den Prüfstand gestellt werden muss.

Lesen Sie auch: Sensationsfund am Südufer des Starnberger Sees

Es ist ein Teufelskreis: Geht es den Unternehmen schlecht, zahlen sie keine oder kaum Gewerbesteuern. Fließen kaum Gewerbesteuern, fehlen den Gemeinden und damit auch dem Landkreis Einnahmen. Die einzige Möglichkeit für den Landkreis, Einnahmen zu erzielen, wäre es, an der Kreisumlage zu drehen. Denken Sie darüber nach?

Kommt darauf an, in welche Richtung sie drehen wollen: nach oben oder nach unten? (lacht) Ganz im Ernst: Am Ende entscheidet der Kreistag über die Höhe der Kreisumlage. Ich glaube aber, dass unsere Kommunen es nicht verstehen würden, wenn wir bei dieser Ausgangslage die Kreisumlage anheben würden.

Das bedeutet aber auch, dass die Einnahmen des Landkreises deutlich sinken würden. Wo soll das dann fehlende Geld herkommen?

In diesem Jahr bleibt erst einmal alles so, wie es ist. In den kommenden Jahren werden wir darüber reden müssen, dringend nötige Investitionen zeitlich zu strecken. Es kann also ein paar Jahre länger dauern, bis sie realisiert werden. Und ja, wir werden auch darüber reden müssen, eventuell mehr Schulden aufzunehmen, um dringende Maßnahmen zu realisieren.

Müssen denn alle geplanten Vorhaben umgesetzt werden? Der Landkreis will für die Krankenhaus GmbH zwei Schwesternwohnheime in Schongau bauen. Das allein kostet mindestens 13 Millionen Euro...

Wenn die derzeitige Krise eines bewiesen hat, dann, wie wichtig qualifizierte Pflegekräfte sind. Und im Wettstreit um die Mitarbeiter kann die Bereitstellung von Wohnraum das ausschlaggebende Argument sein, um Personal zu finden und zu binden. Das ist eine Investition, von der am Ende alle profitieren.

Warum baut die Krankenhaus GmbH nicht selbst?

Weil Fördermittel nur fließen, wenn in kommunaler Trägerschaft gebaut wird. Zudem ist die Krankenhaus GmbH bekanntlich eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des Landkreises.

Wer vermietet dann eigentlich die Wohnungen, erledigt den Papierkram, übergibt und übernimmt die einzelnen Appartements? Werden dafür Leute beim Landkreis zusätzlich eingestellt?

Grundsätzlich gibt es derzeit Planungen, ob es realisierbar ist, dass die Wohnbau GmbH die Verwaltung von kommunalen Liegenschaften landkreiseigener Unternehmen übernehmen könnte.

Okay, das Schwesterwohnheim ist Ihnen wichtig. Wie sieht es mit dem Beitritt zum MVV-Tarifgebiet aus? Das wird – je nachdem, wie intensiv das ÖPNV-Angebot ausgebaut wird – auch eine Menge Geld kosten...

Die Vorbereitungen auf den Beitritt zum MVV-Tarifgebiet laufen weiter. Es geht sogar schneller als gedacht. Wenn alles klappt, werden wir Ende 2022 vor der Entscheidung stehen, ob wir dem MVV-Tarif beitreten wollen. Mir ist klar, dass das gerade zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt kommt. Sollten sich aber alle umliegenden Landkreise für einen Beitritt zum MVV-Tarifverbund entscheiden, dann würden wir uns im Landkreis Weilheim-Schongau vollkommen isolieren, wenn wir diese Chance für ein einheitliches Tarifsystem in Oberbayern nicht nutzen. Diese Gelegenheit wäre dann für lange Zeit passé.

Wo soll denn dann der Rotstift angesetzt werden?

Nur zu sagen, wir kümmern uns ausschließlich um die Pflichtaufgaben, ist zu einfach. Man muss schauen, was wirklich notwendig ist. Fehlende Klassenzimmer zu ergänzen sowie die Voraussetzung für digitales Lernen zu schaffen, ist in meinen Augen wichtiger, als eine neue Zweifachturnhalle zu bauen – auch wenn ich weiß, dass wir auch diese dringend benötigen. Hier gäbe es viele weitere Beispiele und ich hoffe, dass am Ende der Kreistag verantwortungsvolle Entscheidungen trifft.