Vier Männer sollen Weilheimer (19) geschlagen und getreten haben

Ein 19-Jähriger soll bei einer Schlägerei in Weilheim von vier Männern unterschiedlicher Herkunft geschlagen und getreten worden sein. Er und ein 20-Jähriger aus Somalia, der ihm zu Hilfe kommen wollte, wurden verletzt.

Weilheim - Mindestens sechs Menschen verschiedener Nationalität sind laut Polizei an einer Schlägerei beteiligt gewesen, zu der es am frühen Samstagmorgen gegen 4.35 Uhr im Bereich Mittlerer Graben/Schöffelhuberstraße in Weilheim gekommen ist. Auslöser für die Schlägerei soll eine verbale Provokation durch eine junge Frau gewesen sein, die der 19-Jährige kommentierte. Daraufhin habe dieser, wie es hieß, plötzlich einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen und sei zu Boden gegangen. Vier Männer hätten ihn geschlagen und hätten auf ihn eingetreten. Der Somalier habe dem 19-Jährigen zu Hilfe kommen wollen und habe mindestens einen Schlag abbekommen. Die beiden Geschädigten wurden leicht verletzt.

Als Tatverdächtige wurden ein Montenegriner (24) aus Peißenberg, zwei Türken (21 und 25) aus Weilheim sowie ein Italiener (23) aus Peißenberg ermittelt. Die vier jungen Männer wurden festgenommen, und gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen gemeinschaftlicher gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Nach Vernehmungen, erkennungsdienstlichen Behandlungen und nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden die Tatverdächtigen am Samstagnachmittag wieder entlassen. Wie die Polizei mitteilte, war ein Großteil der an der Schlägerei Beteiligten zur Tatzeit alkoholisiert.