Schlägereien in Weilheimer Wohnviertel - 19-Jähriger in Krankenhaus eingeliefert

Von: Magnus Reitinger

Zu tun hatte die Polizei am Samstag im Bereich der Buchenstraße in Weilheim. © Symbolfoto/Karl-Josef Hildenbrand

Zwei Schlägereien auf offener Straße beschäftigten die Polizei am frühen Samstagabend in einem Wohnviertel im Weilheimer Osten. Dabei kam noch eine weitere Straftat ans Licht.

Weilheim – Gleich zwei Schlägereien auf offener Straße beschäftigten die Polizei am frühen Samstagabend in einem Wohnviertel im Weilheimer Osten. Dabei wurde ein betrunkener 19-Jähriger so sehr verletzt, dass er ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

20-Jähriger schlug 19-jährigen Weilheimer krankenhausreif

Nach Angaben der Polizei waren der 19-jährige und ein 20-jähriger Weilheimer gegen 17.45 Uhr im Bereich der Buchenstraße aus bislang unbekannter Ursache in Streit geraten. In dessen Folge schlug der 20-Jährige mehrmals mit den Fäusten auf den 19-Jährigen ein. Letzterer erlitt dabei „diverse Verletzungen im Bereich des Kopfes, der Arme sowie der Beine“, wie es im Pressebericht der Polizeiinspektion Weilheim heißt. Er musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Betrunkener 19-Jähriger war mit Fahrrad gegen Auto gefallen

Bei der Aufnahme des Vorfalls stellte sich heraus, dass der 19-jährige Weilheimer – der den Beamten zufolge alkoholisiert war – zuvor mit seinem geschobenen Fahrrad gegen ein ordnungsgemäß geparktes Auto eines 58-jährigen Weilheimers gefallen war. Der Heckstoßfänger des Fahrzeugs würde dabei leicht zerkratzt, der Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Der Verursacher verließ die Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern und seiner gesetzlichen Meldepflichten nachzukommen. An seinem Fahrrad war kein Sachschaden entstanden.

Polizei wurde Zeuge einer weiteren Auseinandersetzung

Damit noch nicht genug. Bei der weiteren Aufklärung vor Ort wurde eine Streifenbesatzung der Polizei Zeuge einer weiteren körperlichen Auseinandersetzung im Bereich der Buchenstraße. Hierbei geriet der 20-Jährige, der zuvor bereits mit dem 19-Jährigen geschlägert hatte, mit einem 40-jährigen Weilheimer in Streit. Letzterer schlug dem 20-jährigen Weilheimer mit der flachen Hand ins Gesicht. Zu Verletzungen kam es dadurch jedoch nicht, wie die Polizeiinspektion Weilheim meldet.