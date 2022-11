Schlafstörungen, Zukunftsängste, Depressionen: Wie Menschen auf die aktuelle Krise reagieren

Interview mit Beratungsstellenleiter Paulo Nicoly Menezes

Wie stark der Krieg in der Ukraine und die Coronakrise, aber auch andere Faktoren das Leben beeinflussen können, das bekommen die Berater der Psychologischen Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen (EFL) Weilheim bei ihrer Arbeit mit. Die Nachfrage bei der Anlaufstelle ist groß, wie Leiter Paulo Nicoly Menezes im Interview erklärt.

Welche Auswirkungen hat der Krieg in der Ukraine auf die Menschen, die zur Beratungsstelle kommen, Herr Nicoly Menezes?

Menezes: Bei älteren Menschen, die schon einen Krieg erlebt haben oder viel darüber gehört haben, werden Erinnerungen und Sorgen geweckt. Die Betroffenen merken, dass ihnen dies nicht gut tut. Junge Menschen denken eher: Wie geht es weiter? Werde ich meinen Wohlstand behalten, meine Energiekosten zahlen können? Die aktuelle Krise ist ein Grund für Panikattacken, Schlafstörungen, Gereiztheit, Burnout und Depressionen, aber etwa auch für vermehrte Streitigkeiten unter Paaren. Was mich dabei schockiert, ist, dass auch Menschen, die nicht dazu neigen, nachts oft aufwachen und Zukunftssorgen haben.

Was können Betroffene machen? Haben Sie einen Rat?

Menezes: Ich rate dazu, sich professionelle Unterstützung zu holen – als einzelner, als Paar, als Familie. Da wirkt es sich häufig schon positiv aus, wenn man sich mit jemandem austauschen kann.

Und was können die Betroffenen selbst tun?

Menezes: Ich empfehle, zu reflektieren, dass es Krieg schon immer gab, und sich dann Gedanken zu machen, wie man mit der aktuellen Situation besser klarkommt. Man kann sich Gedanken machen, welche Ursache der persönliche Stress hat und wie man einen Ausgleich dazu finden kann – etwa im Sport oder im Kontakt zur Natur. Eine Belastung kann auch der immer größer werdende Leistungsdruck in unserer Gesellschaft sein. Man kann sich fragen: Wie lerne ich nein zu sagen? Welche Beziehungen sind nicht gut für mich? Für was lebe ich eigentlich?

Wie groß ist die Nachfrage bei Ihrer Beratungsstelle aktuell?

Menezes: Wir haben eine Warteliste, aber in der Regel bekommen Ratsuchende in zwei bis drei Wochen ihren Ersttermin. Bisher haben wir es immer noch geschafft, allen von ihnen einen Termin anzubieten. Die Fallzahlen sind heuer ähnlich wie im vergangenen Jahr. Neben Zukunftsängsten zeichnet sich derzeit noch ein anderer Trend ab: Es gibt junge Väter, die sich total überfordert fühlen – in ihrer Rolle als Vater, Arbeitnehmer, Ehemann, Freund. Sie wünschen sich mehr Zeit für ihre Familie, wollen aber ihren Arbeitsplatz nicht verlieren. Es macht sich bemerkbar, dass heute oft die Unterstützung durch die Großeltern fehlt.

Wie hat sich die Beratung für Migranten entwickelt, die Sie verstärkt anbieten wollten?

Menezes: Es kommen immer mehr Migranten zu uns, darunter viele Akademiker aus München. Sie nutzen das Angebot, in Weilheim in ihrer Muttersprache – etwa in Spanisch oder Portugiesisch – beraten zu werden. Bedarf danach spüren wir auch in unseren Außenstellen in Landsberg und Starnberg. Wir arbeiten auch mit Dolmetschern, aber da stehen wir vor der Herausforderung, sie zur Verfügung zu haben und genug Geld für ihre Bezahlung zu bekommen. Etwa 25 Migranten haben heuer an einem Gruppenangebot aus unserem Jubiläumsprogramm zum 25-Jährigen der EFL Weilheim teilgenommen. Von ihrer Seite gab es auch Interesse an einer Fortsetzung.

Und wie sieht Ihr Ausblick in die Zukunft aus?

Menezes: Wir möchten sehr gern weiterhin Gruppen für Frauen, Männer, Paare und speziell für Migranten anbieten. Zudem wollen wir die Vernetzung mit anderen Stellen vorantreiben. Wir hoffen auf weitere finanzielle Unterstützung für unser Programm durch die Kommunen und die Kirche. Ich habe Sorgen, dass die Kirche irgendwann Sparmaßnahmen ergreift, auch wenn das in den nächsten Jahren wohl noch nicht der Fall sein wird. Unser Angebot ist aktuell zu 80 bis 90 Prozent durch die Kirche finanziert.

Das ist die EFL: Die Psychologische Beratungsstelle für Ehe-, Familien- und Lebensfragen (EFL) mit Hauptsitz in Weilheim bietet bei Problemen in der Paarbeziehung oder der Großfamilie genauso Rat wie nach einem Todesfall oder bei Schwierigkeiten im beruflichen Umfeld. Seit 2020 wird die Anlaufstelle der Diözese Augsburg von Paulo Nicoly Menezes geleitet. Der Brasilianer ist Ehe-, Familien- und Lebensberater, Diplom-Philosoph und Diplom-Theologe und hat in Deutschland promoviert. 2021 wurden 633 Menschen durch die Mitarbeiter der EFL in Weilheim und ihrer Außenstellen in Starnberg und Landsberg betreut (395 Fälle). Das entspricht fast genau der Zahl von 2020. Bei den über 2430 Beratungsstunden hatte 2021 die Paarberatung mit 1350 Stunden den größten Anteil, gefolgt von der Einzelberatung und der Familienberatung. 58 der Klienten hatten einen Migrationshintergrund. Telefonischer Kontakt zur EFL in Weilheim, Waisenhausstraße 1, unter 0881/901150911. Die Beratung ist kostenfrei, die Klienten werden aber um Spenden gebeten.

