Sollte es die Bundesregierung verfügen, bleibt das Weilheimer Hallenbad im Winter zu

Von: Sebastian Tauchnitz

Kann das Schwimmerbecken im Weilheimer Hallenbad im Winter nicht mehr beheizt werden? Foto (Archiv): Gronau © Archiv Gronau

Die Energiekrise dominiert momentan die öffentliche Nachrichtenlage. Auch beim Landratsamt schaut mit großen Sorgen auf die Entwicklung der Gas- und Strompreise, die für Herbst und Winter prognostiziert wird.

Landkreis – Sonderlich großes Einsparpotenzial bestehe allerdings nicht, stellte der Leiter der Bau- und Liegenschaftsverwaltung des Landkreises, Florian Steinbach, im Kreistag klar.

Sicher gebe es zahlreiche kleine Vorhaben. So seien in vielen Schulen mittlerweile sogenannte „Behördenthermostate“ verbaut worden. „An denen kann man zwar herumdrehen, am Ende wird aber nur maximal eine zentral vorgegebene Temperatur erreicht“, verriet Steinbach.

Gerade in den Schulen sei auch nicht mit einer starken Senkung des Energieverbrauchs zu rechnen. „Im Herbst und Winter haben wir sicher wieder die nächste Corona-Welle“, sagte er weiter. Und da sei regelmäßiges Stoßlüften nach wie vor an der Tagesordnung. Und wenn alle 20 Minuten für drei Minuten die Fenster geöffnet werden, hat das die erwartbaren Auswirkungen auf den Wärme- und Gasverbrauch.

Durchlauferhitzer für Warmwasser wurden in den Schulen vom Netz genommen

Man habe mittlerweile alle Fenster in Liegenschaften, für die der Landkreis zuständig ist, auf Dichtigkeit überprüfen lassen. Zudem wurden die Durchlauferhitzer, die in manchen Schulen noch für warmes Wasser sorgen, vom Netz genommen. „Händewaschen geht genauso gut mit kaltem Wasser“, so Steinbach weiter.

Er ließ aber auch keinen Zweifel daran aufkommen, dass noch wesentlich schärfere Maßnahmen ergriffen werden könnten, wenn die prognostizierten (Preis-)Entwicklungen wirklich eintreten: „Vervier- oder verfünffachen sich die Preise wirklich, stellt sich irgendwann die Frage, was können und wollen wir uns noch leisten?“

Als Beispiel nannte er das Hallenbad in Weilheim. Bisher sei geplant, es ganz regulär im September wieder zu öffnen – wenngleich mit gesenkten Wassertemperaturen. „Es gibt nach der Corona-Pandemie einen riesigen Berg an Schwimmkursen nachzuholen“, so Steinbach weiter im Kreistag. Sollte allerdings die Bundesregierung verfügen, dass Hallenbäder geschlossen werden müssen, weil andernfalls Wirtschaft und Haushalte nicht mehr mit Gas versorgt werden können, dann werde man sich dem nicht entziehen können. „Wenn sich die Frage stellt, will ich meinen Job behalten oder weiter Schwimmen gehen, dürfte die Antwort bei den Allermeisten sehr eindeutig ausfallen“, so Steinbach weiter im Rahmen seines Vortrags im Kreistag.

