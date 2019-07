Schluss mit der „Vollversorgung“

Wenn 129 Mittelschüler ihren erfolgreichen Schulabschluss in der Tasche haben, ist das natürlich Grund zum Feiern. Und so beging die Weilheimer Schulfamilie diesen Anlass mit einem bunten Abend in der Turnhalle, bei dem auch der Spaß nicht zu kurz kam.

Weilheim – Durch einen kurzweiligen Abschlussabend führten die Lehrer Jürgen Werle und Nicola Fischer, den schmissigen Auftakt machte die Bläserklasse unter Leitung von Arthur Lehmann. Werle betonte, wie schön es sei, dass die Schüler mit ihrer Anwesenheit zeigen, welchen Stellenwert sie ihrem Schulabschluss beimessen, wenngleich das während des Schuljahres nicht immer so schien. Schulreferent Klaus Gast überbrachte die Glückwünsche der Stadt Weilheim und bezog sein Grußwort auf die Titelgestaltung des Programms mit einem Seepferdchen: So sei dies kein Pferd, ein Bild dafür, dass vieles oft nicht so ist, wie es scheint und die jungen Leute in ihrem künftigen Leben bei allem dahinter schauen und kritisch hinterfragen sollen.

Auch die Schüler – vertreten durch Nathalie Uhl, Sabrina Steiner, Hannah Pirchmoser und Franziska Streicher – wandten sich an die Festversammlung mit kurzen Rückblicken auf ihre Klassenfahrten und einem Dankeschön an Lehrer, Eltern und Mitschüler. Nach dem Musikstück „Rooftop“, dargeboten von Schülerband und Chor, ergriff Schulleiter Bernhard Bürger das Wort. Er beschrieb die nun anbrechende Zeit für die Schüler als den Übergang von der „Vollversorgung“ zum eigenständigen Leben. „Jetzt müsst ihr lernen, Arbeit und Leben in das richtige Verhältnis zu bringen und Verantwortung zu übernehmen.“ Besonders freute sich Bürger darüber, dass alle Zehntklässler bestanden haben und auch ganz viele der Neuntklass-Absolventen die besondere Leistungsfeststellung (qualifizierender Abschluss) erreichten.

Ein musikalisches Schmankerl gab’s von Michael Winkler (9a), der ein Walzer-Medley am Akkordeon zu Gehör brachte. Nach der Auszeichnung der Klassenbesten durch den Fördervereinsvorsitzenden Ulrich Czedzich erhielten alle Schüler ihre Abschlusszeugnisse aus der Hand des jeweiligen Klassenlehrers, die wiederum so manchen Abschiedsgruß ihrer Schüler entgegennehmen durften. Und auch eine lange offene Schuld wurde eingelöst: Hannah Pirchmoser (10Ma) erhielt ihr Krönchen als „Leberkäs-Königin“, das sie sich bereits in der 8. Klasse erarbeitet hatte. Bevor sich alle am selbst beigetragenen Buffet stärken konnten, entließ sie die Schülerband mit Chor in ein „Geiles Leben“!

Bianca R. Heigl