Schnee: Schulen im Landkreis schließen bislang nicht

Im Landkreis gibt es noch kein Schulfrei wegen des Schnees. Auch ein Katastrophenfall ist derzeit für das Landratsamt kein Thema.

Weilheim-Schongau– Im Weilheimer Landratsamt war man am Montag noch relativ gelassen: Ein Katastrophenfall oder ein offiziell verordneter Schulausfall sei bislang trotz des Wintereinbruchs „kein Thema bei uns im Landkreis“ gewesen, sagt Helmut Stork, zuständiger Sachgebietsleiter in der Kreisbehörde, am Nachmittag auf Nachfrage. Das Staatliche Schulamt Weilheim meldet zudem keine Unterrichtsausfälle. Mittags hatten die Kollegen in Miesbach den Katastrophenfall für ihren Bereich ausgerufen. Ebenso bleiben dort wie in Bad Tölz-Wolfratshausen die Schulen bis Freitag geschlossen.

Im hiesigen Landkreis gab es dafür laut Stork noch keinen Anlass. Probleme mit der Schülerbeförderung habe es auch keine gegeben – trotz zum Teil heftiger Schneefälle, wie er von Busunternehmen wie in Forst erfahren hatte. Von Vorteil war, dass die Räumdienste über das Wochenende bis zum Wochenstart ganze Arbeit leisten konnten.

Einige Schulen, wie die Mittelschule in Peiting, hatte sich aber vorsorglich beim Schulamt erkundigt. Anträge auf Schulzeit-Befreiung lagen Schulamtsleiterin Ingrid Hartmann-Kugelmann am späten Nachmittag jedoch nicht vor. Das Schulamt ist laut Leiterin seit Sonntagmittag mit dem Amt für öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie Katastrophenschutz am Landratsamt sowie einigen Schulleitern in ständigem Kontakt. Neben der jeweils aktuellen Situation würden auch „eventuell weitere erforderliche Schritte“ geplant. Bis gestern aber hätten die Prüfungen der Kreisbehörde, insbesondere durch Rückfragen bei Polizei und Feuerwehren, „keine weiteren erforderlichen Handlungsschritte bezüglich Unterrichtsausfall“ nötig gemacht.