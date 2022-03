Schon mehr als 100 Ukraine-Flüchtlinge im Landkreis angekommen

Von: Sebastian Tauchnitz, Katrin Kleinschmidt

Wird so schnell keine Unterkunft: Damit in der ehemaligen Weilheimer Berufsschule Flüchtlinge untergebracht werden können, sind Umbauarbeiten, eine Nutzungsänderung und ein Bauantrag notwendig. Neun Übersetzer stehen bereit © Ruder

Die Landkreis-Bewohner zeigen Herz: Sie haben mittlerweile mehr als 100 Ukraine-Flüchtlinge in ihren Wohnungen und Häusern aufgenommen. Das Landratsamt will weiter auf die private Unterbringung setzen. Weil’s angenehmer für die Betroffenen ist – und es auch an Plätzen in den Landkreis-Unterkünften mangelt.

Landkreis – Die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine sind im Landkreis angekommen. Bis Montagabend waren 101 Menschen registriert. 13 von ihnen haben Bekannte oder Verwandte in Weilheim-Schongau, bei denen sie nun wohnen können. Die anderen kamen auf den üblichen Fluchtwegen nach Deutschland und wurden dem Landkreis schließlich zugeteilt.

Sie alle konnten in Privatunterkünften untergebracht werden. Und das war auch der Plan mit den 50 weiteren Menschen, die im Laufe des Dienstags erwartet wurden. „So lange das möglich ist, werden wir jeden privat unterbringen“, sagt Hans Rehbehn, Pressesprecher des Landratsamtes. Für die Familien sei das angenehmer. Wohnungen „sind besser eingerichtet“, sagt er, obendrein zumeist auch geräumiger als typische Gemeinschafts-Unterkünfte. Da die Ukrainer keinen Asylbewerber-Status haben, sei eine Unterbringung in offiziellen Einrichtungen nicht notwendig.

Die Hilfsbereitschaft der Landkreis-Bewohner ist sehr groß

Die braucht es zudem bisher nicht, weil die Hilfsbereitschaft der Landkreis-Bewohner groß ist. Auf den Aufruf, privaten Wohnraum zur Verfügung zu stellen, gingen bis Montag 203 Angebote mit insgesamt rund 500 Plätzen für Ukraine-Flüchtlinge ein. Einige davon werden kostenfrei angeboten, bei den anderen zahlt der Freistaat Bayern eine monatliche Miete. Die ersten privaten Räume werden bereits genutzt.

Daneben stehen noch immer rund 150 Plätze in den Asylunterkünften des Landkreises zur Verfügung. Inwiefern das ehemalige Krankenhaus Peißenberg zur Unterbringung genutzt werden kann, werde noch geprüft, sagt Rehbehn. Bei der ehemaligen Berufsschule in Weilheim wären größere Umbauarbeiten notwendig, damit sie als Unterkunft zulässig ist. „Sanitäre Einrichtungen wie mobile Duschen müssten erst installiert werden“, sagt Rehbehn. Zudem funkt das Baurecht in die Pläne. Damit Menschen in dem Schulgebäude leben können, müssen eine Nutzungsänderung beantragt und ein Bauantrag gestellt werden. „Bei all den Maßnahmen muss der Schulbetrieb der FOS/ BOS aufrecht erhalten bleiben.“ Eine schnelle Nutzung ist in diesem Fall also nicht in Sicht. Der Landkreis prüft deshalb auch weiterhin andere Liegenschaften für eine Aufnahme von Menschen aus der Ukraine.

Insgesamt neun Übersetzer verfügbar

Wenn diese ankommen, werden sie derzeit in Weilheim empfangen. Sie bekommen auch gleich ein Handgeld sowie ein Dokument, das ihren Flüchtlingsstatus nachweist, ausgehändigt. Finanzielle Unterstützung steht ihnen dann monatlich zu. „Sie haben aber auch die Möglichkeit zu arbeiten, wenn sie sich dazu in der Lage fühlen“, sagt Rehbehn. Zur Kommunikation mit den Ukrainern arbeitet das Landratsamt mit neun Übersetzern zusammen. „Zudem haben wir einige Mitarbeiter, die russisch sprechen können.“

Wohnraum gesucht

Wer Wohnraum für Flüchtlinge aus der Ukraine anbieten möchte, kann sich an seine Gemeinde wenden. Für Fragen, die dort nicht geklärt werden können, wurde eine zentrale Meldestelle unter der E-Mail-Adresse ukrainehilfe@lra-wm.bayern.de sowie mit der Telefonnummer 0881/681-1223 eingerichtet. Alle Angebote werden zentral im Landratsamt gesammelt.

Krankenhaus GmbH hilft umfassend und unbürokratisch

Die Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH sei solidarisch und werde alle ukrainischen Flüchtlinge, die ärztliche Behandlung benötigen, versorgen, sagte Geschäftsführer Thomas Lippmann gestern im Gespräch mit der Heimatzeitung.



„Wir haben keine Ahnung, ob und gegebenenfalls wie wir die Behandlungen der Menschen bezahlt bekommen. Aber darum geht es in diesem Moment auch nicht. Da sind sich die Landrätin Andrea Jochner-Weiß als Aufsichtsratsvorsitzende und ich uns vollkommen einig“, so Lippmann weiter. Insbesondere im Krankenhaus in Schongau werde man alles bereit stellen, was für die Versorgung benötigt werde. „Wir haben uns vorbereitet – sowohl Covid-Patienten als auch Schwangere werden aufgenommen und umgehend bestmöglich behandelt“, so Lippmann.



