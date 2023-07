„Es muss mehr passieren als Stadtradeln“: Klimaschutz-Fragen lösen intensive Debatte im Kreisausschuss aus

Von: Sebastian Tauchnitz

Eine größere Flächen-PV-Anlage ist bei Wielenbach entstanden. Viele weitere sollen folgen. © Ruder/Archiv

Unternimmt der Landkreis Weilheim genug, um die Klimaziele zu erreichen? Im Umwelt- und Kreisausschuss flogen bei diesem Thema gehörig die Fetzen.

Weilheim – Eigentlich wollte Veronika Schellhorn, Klima- und Verkehrsmanagerin des Landkreis Weilheim, nur schnell im Ausschuss über den Stand der Umsetzung des Klimaschutz-Aktionsplans des Landkreises informieren. Insgesamt 13 Maßnahmen zum Klimaschutz seien im vergangenen Jahr vorangetrieben worden, erklärte sie. Exemplarisch ging sie dabei auf die Bildung an Schulen und Kindergärten zum Thema Energie und Klimaschutz sowie das Stadtradeln ein, um Zeit zu sparen.

Rund 30 000 Euro investiert der Landkreis in diesem Jahr in die Umsetzung des Aktionsplanes. Im kommenden Jahr werde man sich als Schwerpunktthema am „Klimafrühling“ beteiligen, den die Energiewende Oberland organisiert, so Schellhorn weiter.

Maiken Winter (ÖDP) fordert mehr Begrünungsmaßnahmen in Städten und Gemeinden

Das genügte den Kreisräten aber nicht. Denen stand der Sinn offenbar nach einer Grundsatzdebatte zu Klimafragen. Den Anfang machte Maiken Winter (ÖDP/Raisting), seit kurzem selbsterklärte Unterstützerin der „Letzten Generation“. Viel zu wenig werde im Landkreis unternommen, um den Klimawandel zu stoppen, kritisierte sie. Angesichts der Sommerhitze forderte sie zudem intensive Begrünungsmaßnahmen in den Städten und Gemeinden.

Bettina Buresch (Grüne/Schongau) unterstützte sie. Die Verwaltung entgegnete zwar, dass der Landkreis für derlei Projekte nicht zuständig sei, aber das hielt auch Wolfgang Scholz (CSU/Schwabsoien) nicht davon ab, sich zum Thema Baumfällungen und Begrünung zu äußern. Er habe als Landwirt gerade erst etliche Eschen gefällt. Die seien hin gewesen und „man muss das Alte wegräumen, damit das Neue wachsen kann.“ Bettina Buresch entgegnete, man müsse gerade alte Bäume stehen lassen.

Das einzige Windrad des Landkreises dreht sich bei Peiting. Ein nennenswerter Ausbau findet nicht statt. © Emanuel Gronau

Klaus Gast (CSU/Weilheim) störte sich an der Schwerpunktsetzung der Verwaltung: „Am elementarsten ist das Energiemanagement der Landkreis-Liegenschaften“, meinte er. Stattdessen werde das Stadtradeln in den Fokus gerückt: „Da werden irgendwelche CO₂-Einsparungen aus den gefahrenen Kilometern hochgerechnet, obwohl jeder weiß, dass die meisten vom Spaßradeln kommen und nicht, weil jemand das Auto stehen gelassen hat.“

Das wiederum gefiel Landrätin Andrea Jochner-Weiß nicht. Alles werde immer nur schlechtgeredet, meinte sie. Und: „Das Stadtradeln motiviert unglaublich. Gerade die Kinder in den Kindergarten- und Schulwettbewerben bringen ihre Eltern dazu, das Auto stehenzulassen und das Radl zu nehmen.“

Landkreis Weilheim-Schongau belegt hintere Plätze bei regenerativer Energieerzeugung

„Wir loben uns immer fürs Stadtradeln, aber es braucht echte Schritte nach vorn“, so Markus Kunzendorf. Er verwies auf den „Grüner Strom Atlas 2023“, den das Wirtschaftsforschungsinstitut Prognos vorgelegt hat. Der Landkreis belegt dabei in Sachen regenerative Energieerzeugung durchgehend hintere Plätze im Landkreis-Vergleich. Kunzendorf forderte, dass endlich eine konkrete Planung aufgestellt wird, in der festgeschrieben ist, jährlich eine bestimmte Menge Energie einzusparen. Ansonsten ließe sich das Ziel des Landkreises, bis 2035 klimaneutral werden zu wollen, nicht erreichen, warnte er.

Markus Bader (SPD/Rottenbuch) meinte, er sei gleichzeitig „Bürgermeister, Baumfällmeister und Baumpflanzmeister“. Das alles sei demokratisch besprochen und beschlossen, weil das alles nötig sei. Und man sollte doch nicht ausblenden, dass Landkreis und Kommunen in den vergangenen Jahrzehnten viel unternommen haben beim Klimaschutz: „Wir müssen das Erreichte honorieren und dürfen keinen Keil in die Bevölkerung treiben.“

