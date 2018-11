„Das schreit nach Nachverdichtung“

Noch ist sie Zukunftsmusik, die Bebauung des gesamten Angers unterhalb der Pöltner Kirche. Doch mit einer Änderung des Flächennutzungsplans werden nun Weichen gestellt. Und für einen kleinen Streifen soll auch schon Baurecht geschaffen werden.

Schon ab 2001 gab es Machbarkeitsstudien zur Bebauung der großen, landwirtschaftlich genutzten Felder nördlich der Geistbühelstraße, die durch den Geh- und Radweg in Verlängerung der Schwaigerstraße getrennt sind. Eine kleine Teilfläche unterhalb der Neubauten am „Dietmayr-Anger“ ist im Flächennutzungsplan bereits als künftige Wohnbaufläche dargestellt.

Zudem hat der Stadtrat vor einigen Jahren weiteren mehrgeschossigen Wohnbauten entlang der Geistbühelstraße sowie einer Kindertagesstätte neben der Bahnlinie grundsätzlich zugestimmt. Ein Teil der Flächen von der Pöltner Kirche bis zu den Bahngleisen ist demnach als öffentliche Grünfläche vorgesehen. Um diese Entwicklung „bauplanungsrechtlich sichern zu können“, schlug das Stadtbauamt nun vor, den Flächennutzungsplan für das gesamte Areal – das jetzt noch als „sonstige Grünflächen“ und „Vorbehaltsfläche für Friedhof“ ausgewiesen ist – entsprechend zu ändern. Der Bauausschuss hat vergangenen Dienstag bereits einmütig zugestimmt; am 22. November soll der Stadtrat darüber entscheiden.

„Diese Dinge werden Diskussionen auslösen“, sagte Stefan Zirngibl (CSU) im Ausschuss und mahnte an, „die verkehrliche Situation zu klären“ und mit den Plänen „von Anfang an offen umzugehen“: „Ich möchte bei einem Bauvorhaben dieser Größenordnung nicht in die Situation kommen, dass große Teile der Bevölkerung nicht mehr mitgehen.“

Laut Stadtbaumeisterin Andrea Roppelt gibt es bereits ein Gutachten, demzufolge etwa die Hälfte des Angers bebaut werden könnte, ohne dass die Auffahrt der Geistbühelstraße zur Pollinger Straße verändert werden muss. Dennoch solle man schon jetzt „ernsthaft einen kleinen Kreisel dort untersuchen“, meinte BfW-Sprecher und Verkehrsreferent Dr. Claus Reindl. Erst gelte es „die Verkehrsprobleme zu lösen“, dann aber wären die Schaffung von Wohnraum und eines Parks auf dem Anger „ein echter Gewinn“. Reindl: „Wir haben hier eine innerörtliche Fläche, die nach Nachverdichtung schreit.“

„Wenn wir hier, mitten in der Stadt, die Bebauung nicht forcieren – wo sollen wir es sonst machen?“, setzte Rupert Pentenrieder (BfW) hinzu. Doch müsse sich das Ganze „peu à peu entwickeln, damit die Infrastruktur nachkommt. Zu den neuralgischen Punkten in Sachen „Verkehr“ zählt für Alfred Honisch (Grüne) in diesem Zusammenhang auch der Bahnübergang an der Geistbühelstraße.

SPD-Stadtrat Michael Lorbacher betonte, dass der Flächennutzungsplan noch kein Baurecht bedeute. Doch für einen Teil am Rand des Areals wird wohl schon in der nächsten Stadtratssitzung Baurecht geschaffen: Auf dem Streifen zwischen dem Kindergarten Mariae Himmelfahrt und der Bahnlinie, südlich des Badewegs, ist eine Zeile mit sechs oder sieben Einfamilienhäusern plus Garagen vorgesehen – als „Kettenhäuser“, wie es bei der Vorberatung im Ausschuss hieß. Dafür soll ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Der Bauausschuss sprach sich einstimmig dafür aus, drängte aber darauf, ausreichend Platz für einen größeren Wendehammer vor dem Kindergarten einzuplanen.

Magnus Reitinger