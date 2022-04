Schriftsteller begeistert Schüler in Weilheim: Lachtränen mit Friedrich Ani

Teilen

„Es ist ein großes Abenteuer, dass Figuren sich beim Schreiben verändern“: Friedrich Ani hatte in Weilheim viel Interessantes und Amüsantes zu erzählen. © Ralf Ruder

Ein Schriftsteller, den viele als Krimiautor kennen, begeisterte das Publikum im Weilheimer Gymnasium. Friedrich Ani verband ließ vor rund 200 Zuhörern weitere Talente aufscheinen.

Weilheim – Der abgewandelte Lateinerspruch passte für Friedrich Ani: „Er kam, las, und siegte.“ Denn der Münchner Autor nahm das Publikum aller Altersgruppen durch seine warme Stimme, vermengt mit lakonischem Humor, gleich für sich ein: „Dafür werde ich bezahlt“, sagte er trocken, als er das Mineralwasser mit lesbarem Etikett über den Dichtertisch hob. Schon hatte Ani die Herzen und das Schmunzeln auf seiner Seite.

Er lese ja selten in Schulen, aber das liege nicht daran, dass er dort ungern sei, „echt nicht“, sagte der 63-Jährige, der durch seine entwaffnende Offenheit regelrecht cool wirkte. „Jüngeren Menschen etwas vorzutragen, warum Lesen toll ist, das erscheint mir wichtig.“

Also ging es gleich in medias res zum ersten Vortragsteil, einer Krimipassage aus „Letzte Ehre“. Vor allem die wegwerfend-schnoddrigen Antworten der befragten Dame belustigten. Die Schüler im Publikum warteten wohl ungeduldiger auf das Jugendbuch. Beim Auszug aus dem 2009 erschienenen „Wie Licht schmeckt“ lauschten jedoch auch die „großen“ Zuhörer zunehmend atemlos. Ebenso flott wie flapsig wob Ani die vielen Gedanken und wenigen Worte seiner Hauptperson Lukas zusammen, dessen ungelenke Mädchen-Begegnung sich in kurzen Sätzen, lebhaften Eindrücken und viel Situationskomik amüsant und fesselnd niederschlug. Ein weiteres Highlight des Abends war die traditionell für Schülerfragen reservierte Diskussion. Wie viel der Handlung vorher feststehe, wurde gefragt. Anis Antwort: „Es ist ein großes Abenteuer, dass Figuren sich beim Schreiben verändern –dieses Unwegsame ist total wichtig.“ Schlitzohrig kam die Replik auf die Frage, welche seiner Romanfiguren ihm die liebste sei: „Wenn ich dir das jetzt sag’, dann laufen die Figuren von den anderen Büchern weg, denn dann sind die beleidigt.“

Frage nach seiner Lieblingsfigur

Oft waren also bereits Anis spontane Antworten hörenswerte Sentenzen, und so war es kein Wunder, dass sich die Schüler begeistert zeigten: „Er trägt gut vor und seine Bücher sind witzig und spannend“, fand Linus Stangenberg (5. Klasse). Die Texte seien „erfrischend“, befand Selma Heidorn aus der Q12. Und die vielen geschilderten Emotionen hälfen dabei, dass man sich gut hineinversetzen könne, so Maximilian Kohler (7. Klasse). Auf einen wichtigen Aspekt verwies Johanna Sepp: „Ich finde es toll, dass so eine Dichterlesung überhaupt mal wieder stattfindet.“ Und die Schülersprecherin aus der 10. Klasse setzte mit leuchtenden Augen hinzu: „Es ist die erste Lesung, auf die ich gehen kann. Es ist eine totale Bereicherung!“

Die Freude über die Möglichkeit einer kulturellen Präsenzveranstaltung freute natürlich auch die Hausherrin, die neue Schulleiterin Andrea Pauline Martin, und die Gastgeber, die „Redaktion der Weilheimer Hefte“. Stellvertretend für deren Team erinnerte Deutschlehrerin Piroschka Pongratz: „Die letzte Dichterlesung ist tatsächlich 2019 gewesen.“

Bei so viel kultureller Auszehrung setzte Friedrich Ani dem texthungrigen Publikum noch etwas obendrauf: Ein kurzes, sensibles Gedicht über Deutschlands Herz, und einen „merkwürdigen Text“ (Ani über Ani), worin der Autor plötzlich zum Stimmen-Imitator mutierte. Mit dem nuschelnd verholperten Gedanken-Stakkato eines erfolglosen Fußballtrainers sandte Ani das Publikum mit Lachtränen nach Hause.

Andreas Bretting