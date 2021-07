Nach Gewaltaufruf und polizeilichen Ermittlungen: Schropp gibt Kreistagsmandat auf

AfD kann Nachrückerin benennen

Von Sebastian Tauchnitz schließen

Das vieldiskutierte Abwahlverfahren gegen die parteilose Kreisrätin Regina Schropp aus Peißenberg hat sich erledigt. Sie hat ihr Kreistagsmandat aufgegeben. Die Information darüber kam allerdings nicht vom Landratsamt, sondern von Rüdiger Imgart (AfD/Weilheim).

Landkreis - „Nach dem Austritt von Regina Schropp aus der Fraktion im vergangenen Jahr haben wir alle Ausschusssitze verloren. Das wird ab sofort wieder ändern“, so Imgart. Ganz so schnell, wie er in seiner Pressemitteilung glauben machen möchte, gehe es dann aber doch nicht, so der Geschäftsleiter des Landratsamtes, Georg Leis, gestern auf Anfrage der Heimatzeitung. Denn zunächst muss der Kreistag den Rücktritt Schropps annehmen.

Und dann wird gerechnet. Denn nachdem die Ausschussbesetzung direkt nach der Kommunalwahl erfolgte, mussten die Ausschüsse schon wenige Monate später neu besetzt werden. Nach dem privaten Bruch mit Rüdiger Imgart hatte Regina Schropp auch die Fraktion verlassen. Diese hatte im Anschluss nicht mehr genügend Mitglieder, um Anspruch auf Ausschusssitze zu haben.

AfD tritt gegen ihre ehemalige Kandidatin nach

Der Stachel muss bei der AfD tief gesessen haben, denn Imgart ließ es sich in seiner Pressemitteilung nicht nehmen, noch einmal nachzutreten: „Sie war kein Mitglied der AfD und fiel vor allem dadurch auf, dass sie ab Herbst 2020 nicht mehr zu den Kreistagssitzungen erschien. Wer mit den Stimmen unserer Partei in den Kreistag gewählt wird, hat sich verdammt noch mal für die Belange dieser Wähler einzusetzen. Dies bedeutet, dass er zu den Sitzungen zu erscheinen hat“, lässt sich der Kreisvorsitzende in dem Schreiben zitieren. Er kündigte an, dass Katrin Neumayr aus Peißenberg für Schropp nachrücken soll.

Bis die AfD wieder in den Ausschüssen vertreten sein wird, könne es aber noch etwas dauern, so Landkreis-Geschäftsführer Leis. Denn nun müssten erst rechtliche Fragen geklärt werden, bevor der Kreistag in seiner nächsten Sitzung nach der Sommerpause dann – zum dritten Mal – die Ausschussbesetzungen beschließt.

In der Vergangenheit hatte Regina Schropp immer wieder für Negativ-Schlagzeilen gesorgt. Mal forderte sie ein Einreiseverbot für den Grünen-Chef Habeck in den Landkreis Weilheim-Schongau, mal beschimpfte sie die Landrätin in einer Mail auf primitivste Art und Weise, mal forderte sie in einem Facebook-Posting dazu auf, die Bundesregierung ins KZ zu schicken. Das führte nicht nur zu polizeilichen Ermittlungen und einer Facebook-Sperre, sondern zuletzt im Kreistag auch immer wieder zu hitzigen Debatten darüber, ob man Schropp aus dem Gremium ausschließen könnte und sollte.