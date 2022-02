Die Schüler haben „das Lernen verlernt“

Von: Sebastian Tauchnitz

Die Pandemie hinterlässt Spuren. Auch und gerade bei den Kindern – der Bedarf an Jugendsozialarbeit steigt. Deswegen wurden jetzt zusätzliche Stellen vom Kreis- und vom Schulausschuss genehmigt.

Landkreis – Der Leiter des Jugendamtes des Landkreises, Jürgen Wachtler, redet nicht lange um den heißen Brei herum, wenn er nach den Auswirkungen von zwei Jahren Corona-Pandemie auf einen Teil der Kinder und Jugendlichen an den Schulen im Landkreis gefragt wird. „Viele haben zwischenzeitlich das Lernen verlernt“, sagt er. Das sorge für Probleme. Viele, große Probleme. Die Leistungsentwöhnung schlage sich in schlechten Schulnoten nieder. Das wiederum sorge für Stress mit den Eltern. Eltern, die oftmals selbst mit der Lage überfordert sind, von beruflichen Sorgen geplagt werden. Die in Haushalten leben, die gar nicht auf Homeschooling oder Homeoffice eingerichtet waren. Da staut sich schnell einiges auf.

Hilfe soll dabei die Jugendsozialarbeit bieten. Diese ist im Landkreis mittlerweile zumindest an den Mittelschulen flächendeckend etabliert. „Für eine Ausweitung des Projekts an allen Realschulen haben wir zum Glück noch nicht die notwendigen kritischen sozialen Kriterien bei uns im Landkreis“, so Wachtler im Gespräch mit der Heimatzeitung.

Doch der Bedarf an den Mittelschulen übersteigt mittlerweile die vorhandenen Kapazitäten. Deswegen beschlossen der Kreis- und der Schulausschuss jetzt einstimmig, an der Mittelschule in Huglfing, der Conrad-Röntgen-Mittelschule in Weilheim und dem Sonderpädagogischen Förderzentrum Weilheim das Angebot um jeweils eine halbe Stelle aufzustocken.

Der Landkreis arbeitet mit freien Trägern zusammen, die die Sozialarbeiter anstellen. Die Kosten teilen sich der Freistaat Bayern, der Landkreis und die Sachaufwandsträger der Schulen, wobei München den Bärenanteil schultert.

Die Jugendsozialarbeiter an den Schulen sollen im Gegensatz zu den Schulsozialarbeitern nicht nur die schulischen Belange im Blick haben, sondern auch Ansprechpartner für die Problemlagen in den Familien sein. „Das Angebot richtet sich an junge Menschen mit schwierigem sozialen Hintergrund“, erklärt Wachtler.

Langfristig zahlen sich die Investitionen aus

Die Jugendsozialarbeiter müssen, bevor sie ihren Dienst in den Schulen antreten, eine vierwöchige Hospitation beim Jugendamt absolvieren. Um ihre konkreten Ansprechpartner kennenzulernen, aber auch um den „Instrumentenkasten“ des Amts kennenzulernen. Denn zu ihren Aufgaben gehört später, rechtzeitig angemessene Erziehungs- und Eingliederungshilfen anzubieten.

Das ist aufwändig und mit einem durchaus erheblichen finanziellen Aufwand verbunden, zahlt sich aber aus, so Wachtler. Zum einen kann dadurch schnell und unkompliziert den Jugendlichen geholfen werden. Außerdem wird durch rechtzeitiges Eingreifen oftmals vermieden, dass die Jugendlichen aus den Familien geholt werden und stationär betreut werden müssen. Denn eine stationäre Unterbringung ist um ein Vielfaches teurer als die Kosten für die Jugendsozialarbeit und die damit verbundenen ambulanten Hilfen.

„Vor einigen Jahren lagen wir bei den Jugendhilfekosten noch auf Platz 1 im Freistaat Bayern“, sagt Kreiskämmerer Norbert Merk im Gespräch mit der Heimatzeitung. Mittlerweile liege man durch den Aufbau der Jugendsozialarbeit, ambulante Hilfsangebote und die enge Zusammenarbeit mit freien Trägern „im guten Mittelfeld“.