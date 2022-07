Zum Schulabschluss ging‘s in die Viehhalle

Die zehn Besten erreichten einen Notendurchschnitt zwischen 1,1 und 1,5. © Ralf Ruder

Der Leiter der Fachoberschule und der Berufsoberschule Weilheim, Oberstudiendirektor Christian Dick, zeigte sich in seiner Festrede zur Zeugnisverleihung froh. Trotz der Pandemie konnte sie im großen Stil gefeiert werden.

Weilheim – Dass das Ereignis in einer gemeinsamen Veranstaltung der ganzen Schulfamilie gefeiert wurde und nicht in drei getrennten wie bisher, war nur eine der Neuerungen, die heuer anstanden. Neu war auch der Ort, wo sich Schüler, Eltern, Großeltern und Lehrer trafen. Nachdem die Stadthalle gesperrt ist, musste in die große Hochlandhalle ausgewichen werden. Den Ort, wo sonst Jungvieh verkauft wird, hatten Schüler und Lehrer dem Anlass entsprechend festlich dekoriert.

Schnitt von 1,1 bis 1,5 erreicht

Dick dankte allen, die ermöglicht hatten, dass heuer 290 Schüler ihren Abschluss machen konnten, und dass es trotz widriger Umstände eine gemeinsame Abschlussfeier gibt. Sie sei angebracht, da die Schüler einen wichtigen Abschnitt beendetet hätten. Alle hätten ihr Bestes gegeben und seien auf ihre Art die Besten. Darunter sind zehn Schüler, die Noten von 1,1 bis 1,5 erreicht haben: Felicitas Nowak, Elisabeth Hofer, Claudia Scherer, Julia Kröpf, Thomas Eicher, Tina Leiott, Sandra Retschmeier, Nina Berchtold, Lukas Gierstorfer und Martin Leerhoff.

Dass das Geschaffte kein Ziel ist, sondern eher die Ankunft auf einem Umsteigebahnhof, wurde den ehemaligen Schülern in Ansprachen und Grußworten mit auf den Weg gegeben. Mit dem Schulabschluss hätten sie zwar ein Zwischenziel erreicht, sie müssten jetzt aber nach vorne blicken, sich neue Ziele setzen und neue Wege beschreiten.

Auf die Talente schauen

„Offen bleiben für Neues und Engagement für die Gesellschaft und für die eigenen Ideen“, ist laut Elternbeirätin Heidi Lieb wichtig auf der Suche nach dem richtigen Weg, wobei jeder seinen eigenen gehen müsse. „Und wenn Plan A nicht funktioniert, das Alphabet hat noch 25 weitere Buchstaben“, so Lieb. Ihre Kollegin Margarita Spiegler hatte einen guten Rat: „Schaut auf eure Talente und denkt nicht zu viel über eure Schwächen nach.“ Ein Pinguin, der hervorragend schwimmen und tauchen kann, habe auch kein Problem damit, dass er kein guter Langstreckenläufer sei.

Mit dem Schulleben zufrieden zeigte sich Schülersprecher Pino Hornsteiner. Er habe nur einen den Sprachunterricht ergänzenden italienischen und spanischen Weinkeller vermisst und schlug zudem die Einführung eines männlichen Gleichstellungsbeauftragten vor.

Alfred Schubert