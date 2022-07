Wegen langer Wartezeiten bei der Schuldnerberatung: Verantwortliche im Landkreis fordern mehr Personal

Von: Jennifer Battaglia

Immer mehr Menschen warten auf einen Termin bei der Schuldnerberatung. Um Wartezeiten zu verkürzen, sollen die Stellen im Landkreis aufgestockt werden. © Sascha Steinach via www.imago-images.de

Bis zu drei Monate müssen Menschen derzeit auf einen Termin bei der Schuldnerberatung warten. Viel zu lang, finden der Sozialausschuss und der Sozialbeirat des Landkreises.

Weilheim – Thomas Koterba fand deutliche Worte in der vergangenen gemeinsamen Sitzung des Sozialausschusses und des Sozialbeirats. „Das ist nicht nur zu viel, sondern viel zu viel“, sagte der Geschäftsführer des Caritasverbandes Weilheim-Schongau über die derzeitige Wartezeit auf einen Termin bei der Schuldnerberatung.

Sowohl die Caritas auch als die Diakonie Herzogsägmühle bieten solche Beratungen im Landkreis an. Bei beiden Trägern müssen Interessierte aktuell bis zu drei Monaten auf einen Termin warten. „Das ist ein Unding“, fügte Koterba an. „Wir wollen den Menschen zügig die Hand reichen können.“ Zudem habe man durch die hohe Nachfrage keine personellen Ressourcen, um Präventionsarbeit wie beispielsweise an Schulen zu leisten.

Schuldnerberatung im Landkreis: Verantwortliche fordern mehr Beratungskapazität

Die Caritas und die Diakonie Herzogsägmühle stellten deshalb gemeinsam einen Antrag an den Landkreis, die Beratungskapazität in der Schuldnerberatung zeitnah zu erhöhen. Laut Koterba könnte sich die Situation weiter zuspitzen. Er befürchtet, dass im kommenden Winter durch die explodierenden Energiepreise nicht wenige Menschen Schwierigkeiten haben werden, ihre Heiz- und Nebenkosten zu begleichen. Damit wird auch der Bedarf an Terminen bei der Schuldnerberatung weiter steigen.

„Der Schuh wird sehr, sehr eng“, sagte auch Sozialamtsleiter Peter Steigenberger an die Mitglieder des Sozialausschusses und des Sozialbeirats gerichtet. Es bestehe dringender Handlungsbedarf in Form von zusätzlichen Stellen. Landrätin Jochner-Weiß fasste zusammen: „Uns ist, so glaube ich, allen klar, dass wir diesen Beschluss fassen müssen.“

Einstimmiges Votum: Schuldnerberatung Weilheim-Schongau stockt Personal auf

Einstimmig fiel dann auch das Votum zugunsten des Antrages aus. Zum 1. September soll damit die Schuldnerberatung bei beiden Trägern um jeweils eine halbe Stelle aufgestockt werden. Das letzte Wort hat aber der Kreisausschuss, der in seiner Sitzung Anfang August noch seine Zustimmung geben muss. Auf die Nachfrage von Bezirksrat Michael Asam, welche Qualifikationen ein Schuldnerberater vorzuweisen hat, antwortete Caritas-Geschäftsführer Koterba, dass sowohl Sozialpädagogen als auch Menschen aus der Finanzbranche hierfür in Frage kommen. Die Ausschreibung für die Stellen steht noch aus.

Koterba rechnet damit, dass sich die Personalaufstockung positiv auf die Terminvergabe auswirken wird. Er geht von einer Verkürzung der Wartezeiten aus. „Vielleicht von drei auf einen Monat – wenn auch das noch viel zu lang ist“, sagte er. Im Herbst soll dann im Sozialausschuss über eine weitere Aufstockung beratschlagt werden. Die Träger wünschen sich eine Erweiterung der Beratungskapazität um 10 bis 15 Stunden pro Stelle ab 1. Januar 2023.

Ansprechpartner der Schuldnerberatung im Landkreis

Die Schuldnerberatung wird von der Caritas mit dem Schwerpunkt Altlandkreis Weilheim und von der Herzogsägmühle mit dem Schwerpunkt Altlandkreis Schongau sichergestellt. Ansprechpartner sind Kathrin Kapa für die Caritas unter Tel.: 0881/90959012 und Stefan Schütz für die Herzogsägmühle unter Tel.: 08861/204444

