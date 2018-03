Sekundenschlaf:  Tutzinger prallt gegen Baum - mit im Auto war sein Baby

Ein Tutzinger schlief offenbar am Steuer ein und prallte bei Weilheim gegen einen Baum. Mit im Auto war ein neun Monate alter Säugling. Der Rettungsdienst brachte das Kind ins Krankenhaus.

Weilheim – Zwei Verkehrsunfälle, bei denen drei Menschen leicht verletzt wurden, ereigneten sich am Samstag in Weilheim zwischen 14.35 Uhr und 14.55 Uhr. Ein neun Monate altes Baby wurde vorsorglich in das Starnberger Krankenhaus zur Untersuchung gebracht.

Das Baby befand sich in dem Auto, mit dem ein Tutzinger (33) gegen 14.55 Uhr auf der B 2 am Stadtrand von Weilheim Richtung Starnberg fuhr. Aufgrund eines Sekundenschlafes, so die Polizei Weilheim, geriet der Wagen zwischen Kreisverkehr und Bahnunterführung nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Baum. Der Fahrer und seine 33-jährige Beifahrerin verletzen sich dabei leicht, der Säugling kam ins vorsorglich ins Starnberger Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden, er liegt bei rund 25 000 Euro.

Bereits gegen 14.35 Uhr war es auf der Münchener Straße zu einem Autounfall gekommen, bei dem eine Peißenbergerin (48) leicht verletzt wurde. Laut Polizei musste ein 27-jähriger Wielenbacher, der stadteinwärts unterwegs war, seinen Wagen abbremsen, um einem Fußgänger das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Die nachfolgende 48 Jahre alte Autofahrerin aus Peißenberg, bemerkte das zu spät und fuhr mit ihrem Wagen auf, wobei sie sich leichte Verletzungen zuzog. Sachschaden an beiden Fahrzeugen: rund 4000 Euro.





