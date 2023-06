SEV zwischen Weilheim und Tutzing verärgert Fahrgäste – „Den Leuten reicht’s irgendwann“

Der Schienenersatzverkehr zwischen Weilheim und Tutzing sorgt bei den Fahrgästen für enormen Ärger. Norbert Moy vom Fahrgastverband Pro Bahn nimmt die Deutsche Bahn etwas in Schutz, versteht aber auch nicht, warum die vielen Baustellen nicht gebündelt werden.

Landkreis – Den „schlechtest möglichen Schienenersatzverkehr“ attestiert Bahn-Nutzer Jan Geldsetzer der derzeitigen Bahn-Unterbrechung zwischen Weilheim und Tutzing. Norbert Moy aus Weilheim, einer der Vize-Vorsitzenden des Fahrgastverbands „Pro Bahn“, kann dem nicht widersprechen: „Im Grunde hat der Bahnkunde recht“, sagt er und formuliert zur Kritik vier Argumente – wobei zwei, wider Erwarten, sogar die Deutsche Bahn etwas in Schutz nehmen.

Zugunsten der DB äußert Moy zunächst Verständnis dafür, dass die Ersatz-Busse auf die Hauptzüge, also die Linie Weilheim-Garmisch, abgestimmt sind. Somit sei die Umsteigezeit in Weilheim zwischen SEV-Bus und Pfaffenwinkelbahn ganz automatisch länger, denn auch sonst sind die Schongauer Züge ja um sieben Minuten „versetzt“. Dieser Zeitaufschlag bleibe den Peißenbergern, Peitingern und Schongauern wohl nicht erspart.

Abwägend äußert sich Moy zur Idee eines veränderten Zugfahrplans zwischen München und Tutzing, sodass die Umsteigezeiten zu den Bussen überall, auch in Weilheim, nur fünf Minuten betragen würden. „Es stimmt schon, dass man mit einem optimierten Fahrplan zwischen dem Oberland und München zehn Minuten sparen könnte“, sagt Moy. Doch auch hier verschont er die DB vor Fundamentalkritik: „Die Strecke München-Tutzing ist dicht mit S-Bahnen belegt, sodass andere Zugfahrten schon ein echter Aufwand wären.“

Zudem gibt er zu bedenken, dass die momentane SEV-Gestaltung den Vorteil biete, dass man seine Abfahrten und Ankünfte in München einfach auf den um eine halbe Stunde versetzten Regelzug legt: „Dadurch braucht sich niemand einen neuen Fahrplan zu merken, was ja auch ein Element von Kundenfreundlichkeit ist.“

Kritisch sieht Moy die Umstiegssituation am Bahnhof Tutzing: „Es geht dort sehr eng zu, und viele Busse sind nicht klar beschildert, ob sie in Richtung Penzberg oder Weilheim fahren.“ Es gebe dadurch viel unnötiges Gedränge: Die Fahrgäste stürmten Busse mit klarer Ziel-Beschilderung, obwohl oft ein weiterer Bus mit demselben Ziel daneben stehe – und dann oft leer hinterher fahre. „Auch ich bin auf diesem Abschnitt schon mal unnötigerweise in einem überfüllten Bus gestanden.“

Schienenersatzverkehr bedeutet viel Warten

„Ich war ziemlich schockiert, als ich mir den Ersatzverkehrsfahrplan angesehen habe.“ So beginnt die Leserzuschrift von Bahnnutzer Jan Geldsetzer. Und tatsächlich ist die Klage über den SEV-Fahrplan nachvollziehbar, denn die Ersatzbusse wurden diesmal so abgestimmt, dass eine relativ geringe Umsteigezeit in Tutzing besteht. Wer direkt von Weilheim kommt oder nur bis Weilheim fährt, verliert also nur rund 15 Minuten, trotz SEV.



Anders sieht es aus, wenn man ein Fahrtziel weiter südlich hat. In Weilheim kommen die SEV-Busse aus dem Norden zur Minute ‘52 an, doch weiter in Richtung Murnau geht es erst zur Minute ‘12, in Richtung Schongau gar erst zur Minute ‘19 – nahezu eine halbe Stunde Warterei also, und das gilt in umgekehrter Richtung ganz genauso. „Die Bus-Fahrzeiten sind, so möchte ich sagen, lieblos dazwischengeklatscht worden“, findet Geldsetzer, „lediglich morgens in Richtung München ist die Situation ein bisschen besser.“



Eine Idee zur Verbesserung liefert Geldsetzer auch – und womöglich kann dieser Vorschlag ja eines Tages noch gebraucht werden, denn die nächste Streckensperrung kommt bestimmt: Einfach die Züge zwischen München und Tutzing und die anschließenden SEV-Busse nach Weilheim um zehn Minuten versetzen, und umgekehrt genauso, damit die XL-Umsteigezeiten am Bahnhof Weilheim schrumpfen. Schongauer und Murnauer München-Pendler könnten so täglich jene 20 Minuten einsparen, die sie derzeit mit dem Bestaunen des Weilheimer Bahnhofsvorplatzes zubringen.



Freilich wäre – durch die am Dienstag eingetretene Weichenpanne in Tutzing – inzwischen kein schnellerer, sondern im Gegenteil ein „trödeligerer“ SEV nach Süden wünschenswert, konkret eine spätere Abfahrt der SEV-Busse in Tutzing