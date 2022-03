Dürfen wir heuer endlich wieder vom Steg springen?

Sicherheit an Badegewässern

Aktuell denken wohl wenige daran, Badehose oder Bikini zu schnappen und in einen See zu springen. Doch der Sommer kommt bestimmt. Dann werden wieder Stege und Badeinseln bevölkert. Sofern die Gemeinden sie frei geben. Ein BGH-Urteil hatte 2019 für Aufsehen gesorgt. Und wirkt auch im Landkreis nach.

Landkreis – Ein Urteil des Bundesgerichtshof (BGH) über einen Badeunfall sorgte 2019 für Aufsehen. Weil eine Gemeinde Schadensersatz leisten musste, kam in vielen Regionen Deutschlands der Verdacht auf, dass die Haftung für Kommunen bei Badeunfällen massiv verschärft worden wäre. Da die Gemeinden und Städte davon ausgingen, Badeaufsichten auch an kostenlos zugänglichen Badegewässern stellen zu müssen, wurden viele Seen und Teiche gesperrt oder aber die dort befindlichen Anlagen wie Stege und Badeinseln abgebaut. Auch im Landkreis reagierten einige Gemeinden. Während bei den meisten die Anlagen schon bald wieder nutzbar waren (siehe Kasten), ist die Stadt Schongau weiter vorsichtig. Sie hat 2021 ein Gutachten in Auftrag geben, in dem die Situation am Lido genau betrachtet wird. Bisher liegt noch kein Ergebnis vor.

Die Situation an den Badestellen analysieren zu lassen, rät auch Rechtsanwalt Dr. Georg Krafft. Er ist der Verfasser des im Herbst erschienenen Leitfadens „Verkehrssicherungspflicht an Badegewässern“. Der Bayerische Landtag hatte beschlossen, einen solchen Leitfaden aufstellen zu lassen, um der Verunsicherung seitens der Kommunen entgegenzuwirken.

Gutachten soll den Gemeinden Sicherheit bieten

Krafft ist sicher, dass das Urteil des BGH, das 2017 gefällt worden war und erst 2019 Wellen schlug, nur auf kommunale Bäder, die Eintritt verlangen, anwendbar ist. Verhandelt wurde damals der tragische Unfall einer Zwölfjährigen. Sie hatte sich in einem kommunalen Naturbad an einer Bojenkette verfangen. Das Mädchen konnte gerettet werden, trug aber durch die lange Zeit unter Wasser massive Hirnschäden davon. Der BGH hatte der Familie damals Schadensersatz zugesprochen, weil die anwesende Badeaufsicht ihre Pflicht verletzt hatte.

Das Urteil sei nicht auf alle Badestellen übertragbar, sagt Jurist Krafft. Er stellt in seinem Leitfaden auf gut 60 Seiten klar, dass es „schlichtweg eine Fehlvorstellung“ ist, dass mit dem Urteil 2017 eine Aufsichtspflicht an unentgeltlich nutzbaren Badegewässern eingeführt worden sei, wenn dort künstliche Anlagen im Wasser vorhanden sind.

Vielerorts reicht ein einfaches Warnschild

Mit großer Verwunderung hatte Krafft zur Kenntnis genommen, dass viele Kommunen „wie wild die Säge angelegt“ hatten, um ihre hölzernen Anlagen rückzubauen. Die Hysterie sei durch den Verein „Deutsche Gesellschaft für das Badewesen“ noch weiter befeuert worden. Dieser hatte eine permanente Wasseraufsicht gefordert.

Nach Kraffts Leitfaden können die meisten Gefahren an Badegewässern durch das Aufstellen von Schildern abgewendet werden. Bauliche Eingriffe, wie die Beseitigung von Anlagen oder das Umzäunen von Gewässern, seien „nur in extremen oder besonderen Fällen“ notwendig. Grundsätzlich müsse aber jedes Gewässer einzeln betrachtet werden: „Man kann nichts pauschalisieren“, so Krafft auf Nachfrage.

Und wie können Kommunen ihre Verkehrssicherungspflicht für unentgeltlich genutzte Badegewässer erfüllen? Die Rechtsprechung fordert laut Krafft, dass Gemeinden die Gefahrensituation in ihren Gewässern von Sachkundigen einschätzen lassen – mit einem sogenannten „ex-ante“-Urteil. Dieses ist vor dem Unfall und nicht erst danach zu treffen.

Penzberg als „Vorreiter und Modellgemeinde“

Ein „ex-ante“-Urteil können Gemeinden und Städte entweder in Eigenregie erstellen oder es durch einen fachkunden Juristen anfertigen lassen. Zweiteres empfiehlt der Rechtsanwalt. „Badegewässer sind eine schwierige Angelegenheit“, sagt Krafft. Bei einem Haftungsfall müssen die Kommunen schriftlich vorweisen können, dass sie den Anforderungen an ein „ex-ante“-Urteil genüge getan haben.

Krafft war und ist selbst mit der Erstellung von Sicherheitskonzepten für rund 40 Kommunen bayernweit betraut, darunter auch für Badegewässer in der Stadt Penzberg. Diese ist in diesem Bereich „Vorreiter und Modellgemeinde“, berichtet Iris Futterknecht von der Pressestelle der Stadt. Am Kirnbergsee sowie am Eitzenberger Weiher seien Steg und Floß daher wie schon 2021 auch heuer wieder nutzbar – wie bei den meisten Gewässern im Landkreis.

So handhaben es die Kommunen im Landkreis

2019 hatten einige Gemeinden aufgrund der plötzlichen Unsicherheit ihre Stege gesperrt und Badeinseln an Land gezogen. Während in Schongau noch abgewartet wird, wie es heuer gehandhabt wird, steht es in anderen Kommunen größtenteils fest.



Für Hohenpeißenbergs Bürgermeister Thomas Dorsch war relativ schnell klar, dass er an seinem Weiher nicht viel ändern muss – es ist einzig ein Handlauf drin. „Wir haben da gar nichts gemacht“, sagt er. Auch in Bernbeuren hat sich nichts verändert. Im Haslacher See „gibt es lediglich einen Steg, den wir nach wie vor in Betrieb haben“, sagt Bürgermeister Karl Schleich. Ein solcher steht auch Badegästen im Schwaigsee zur Verfügung – das Floß wurde allerdings abgebaut, teilt die Gemeinde Wildsteig mit. Unsicherheit herrscht derweil noch in Böbing. „Das bis dato im Sommer eingesetzte Floß konnte 2021 auch wegen der Corona-Kontaktbeschränkungen nicht eingebracht werden“, sagt Bürgermeister Peter Erhard. Für 2022 sei noch nicht klar, ob es wieder zurück auf den Lugenauer See gesetzt wird. Keine der Gemeinden hatte als Entscheidungsgrundlage ein Gutachten in Auftrag gegeben.



Neben Schongau haben auch die beiden anderen Städte des Landkreises externe Experten mit dem Thema betraut. In Penzberg waren die Stege und Flöße am Kirnbergsee und am Eitzenberger Weiher daher 2021 nutzbar – und sind es auch heuer. Weilheim holte „juristische Stellungnahmen und eine Stellungnahme der kommunalen Haftpflichtversicherung ein“, berichtet Manfred Stork, Leiter der Bauverwaltung. Dabei wurde festgestellt, dass es sich beim Dietlhofer See um eine Badestelle handelt, „die keiner Bauaufsicht bedarf“. Stege und Floß können wie gehabt genutzt werden.

