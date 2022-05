Sieben falsche Fünfziger: 13 Monate Haft für 23-Jährigen

Wegen Falschgelds musste sich ein 23-Jähriger vor Gericht verantworten (Symbolbild). © Imago

Ein 23-Jähriger aus dem Schongauer Land muss 13 Monate ins Gefängnis. Er hatte sich Falschgeld im Darknet bestellt und auch in Umlauf gebracht.

Landkreis – Der junge Mann wurde von der Polizei in den Gerichtssaal geführt. Er befindet sich wegen eines anderen Delikts in Untersuchungshaft, auch ist er schon viermal vorbestraft, unter anderem wegen Hehlerei und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Sein Fall wurde vor einem Schöffengericht verhandelt.

Sieben gefälschte 50-Euro-Scheine hatte sich der Angeklagte nachweislich über sein Handy im Darknet bestellt. „Man kann fast keinen Unterschied zu einem echten Schein erkennen“, sagte der Vorsitzende Richter Lars Baumann, nachdem der ermittelnde Polizeibeamte einen echten und einen gefälschten Schein gezeigt hatte. Nur wenn man sie nebeneinander betrachtete fiel der Unterschied auf. Das Hologramm, das Wasserzeichen, alles sei gut nachgemacht – und es sei gute Qualität, so der Polizeibeamte.

Angeklagter wollte seinen Drogenkonsum finanzieren

Über seinen Verteidiger gab der junge Mann den Grund für seine Tat an. So wollte er seinen steigenden Drogenkonsum finanzieren. „Die sieben 50-Euro-Scheine waren ein Versuch“, sagte der Verteidiger. Nachdem der Angeklagte die Scheine erhalten hatte, gab er einen zunächst seiner Lebensgefährtin, mit der er ein Kind hat. Diese kaufte ahnungslos in einem Großmarkt Backwaren, zahlte mit dem Falschgeld und erhielt das Wechselgeld. Dass der Schein nicht echt war, fiel erst später auf.

Auf dem Schein konnte die DNA des 23-Jährigen festgestellt werden. Bei einer Hausdurchsuchung fand die Polizei zwei weitere gefälschte Banknoten im Geldbeutel des Angeklagten. Die anderen Scheine befinden sich wahrscheinlich noch im Umlauf. Ob es schwierig sei, an Falschgeld zu kommen, wollte der Vorsitzende Richter wissen. „Wenn man die entsprechende Adresse im Darknet kennt, ist es leicht“, gab der Ermittler an. Der Angeklagte hatte die Ware mit Kryptowährung bezahlt.

Mann legt vollumfängliches Geständnis ab

Nach einem Rechtsgespräch legte der junge Mann ein vollumfängliches Geständnis ab, was zu seinen Gunsten gewertet wurde. Eine noch wesentlich höhere Gefängnisstrafe blieb ihm somit erspart. Die Staatsanwältin hatte auf ein Jahr und neun Monate plädiert. Der Angeklagte habe sich nicht nur die Scheine besorgt, sondern auch eingesetzt, betonte sie. Zudem zeige sich bei dem Vorstrafenregister des jungen Mannes eine hohe Rückfallgeschwindigkeit.

Das Gericht verurteilte den Angeklagten wegen Geldwäsche in Tateinheit mit Betrug zu einer Gefängnisstrafe von 13 Monaten. „Nutzen Sie diese Zeit sinnvoll. Beenden Sie Ihre Ausbildung“, gab Richter Lars Baumann dem 23-Jährigen noch mit auf den Weg.

VON REGINA WAHL-GEIGER

