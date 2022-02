Sieben Wochen Krisenlage im Bürgerheim

Von: Magnus Reitinger

Bis Ende November 2021 war Weilheims Bürgerheim komplett „coronafrei“, doch dann kam die Pandemie heftig und das Haus wurde für Besucher zeitweise geschlossen. Dass die Notlage vorerst überwunden ist, war eine der guten Nachrichten, die Heimleiter Rainer Schlosser nun für den Stadtrat hatte.

Weilheim – An sich ging es ja ums Geld, als in der jüngsten Stadtratssitzung das Thema „Städtisches Bürgerheim“ aufgerufen wurde. Heimleiter Rainer Schlosser stellte prägnant den Wirtschafts- und Finanzplan für 2022 vor. Und laut diesem steht die Einrichtung gut da. Auch im Hinblick auf die nötigen Sanierungen im Heim und den geplanten Bau eines „Mehrgenerationenhauses“ hinter dem Betreuten Wohnen an der Münchener Straße müsse es der Stadt nicht bange sein, fasste Brigitte Gronau (Grüne), die Stadtratsreferentin für das Bürgerheim, zusammen.

Für den ersten Bauabschnitt des Mehrgenerationenhauses, in dem sowohl weitere Einheiten für Betreutes Wohnen als auch Wohnungen für Mitarbeiter des Bürgerheims entstehen (wir berichteten), sind heuer zwei Millionen Euro eingeplant. Eigentlich soll im Sommer 2022 Baustart sein. Nach dem Stopp des KfW-Förderprogramms durch das Bundeswirtschaftsministerium könnte sich das allerdings um ein Jahr verschieben, erklärte Schlosser auf Anfrage unserer Zeitung.

Für die anstehenden Sanierungen im Bürgerheim selbst – bis spätestens 2030, so die Frist der Heimaufsicht, müssen dort Bäder und Balkone renoviert sowie Schwellen beseitigt werden – sind im Finanzplan der Einrichtung bis 2025 rund fünf Millionen Euro reserviert. Wann es damit losgeht, ist indes noch offen.

Insgesamt sieht der Wirtschaftsplan des Bürgerheims für 2022 Erträge und Aufwendungen in Höhe von 8,91 Millionen Euro im Bereich „Vollstationäre Pflege“ sowie 452.000 Euro im Bereich „Seniorengerechtes Wohnen“ vor. Die Auslastung wird wie auch in den Vorjahren mit gut 97 Prozent angenommen. Das bedeutet, das Heim ist durchgehend voll besetzt; bei Neubelegung eines Zimmers sind aber acht bis 14 Tage Übergangszeit eingerechnet. Im September werden die Heimgebühren wohl erneut erhöht, allerdings weit weniger drastisch als in den vergangenen Jahren. Schlosser rechnet beim pflegebedingten Aufwand mit zwei Prozent und bei den Unterkunfts- und Verpflegungskosten mit einem Prozent Erhöhung.

Während die gestiegenen Kosten für Personal, Strom oder Lebensmittel über Jahre komplett zu Lasten der Heimbewohner gingen, werden diese durch die jüngste Pflegereform seit Januar erstmals entlastet. Wie sehr, das hängt davon ab, wie lange ein Bewohner schon im Heim lebt. Im Durchschnitt liegt die monatliche Entlastung derzeit bei 410 Euro pro Bürgerheim-Bewohner, rechnete Schlosser im Stadtrat vor. Der Einrichtung entgehen dadurch keine Einnahmen, denn die Pflegekassen zahlen nun entsprechend mehr.

Mehr als alle Zahlen beschäftigte das Bürgerheim in den vergangenen Wochen aber die Corona-Lage. Nachdem bis dato kein einziger Covid-Infizierter in der Einrichtung registriert wurde, kam es Ende November 2021 zu einem folgenschweren Ausbruch. Die Mitarbeiter seien in den darauf folgenden sieben Wochen „wirklich an ihre Leistungsgrenze gegangen“, sagte Schlosser in der Stadtratssitzung – und verband dies mit einem großen Dank. 28 Fälle habe es unter den Bewohnern gegeben, resümierte der Heimleiter im Gespräch mit der Heimatzeitung. Für Besucher musste das Heim einige Tage lang komplett gesperrt werden. Das Kaffeestüberl, in dem sich Bewohner und Besucher sonst treffen können, wurde wochenlang zur Isolierungsstation umfunktioniert.

Seit vergangener Woche sei man nun wieder „virusfrei“, berichtete Schlosser im Stadtrat und fügte an: „Ich hoffe, dass das so bleibt. Ein zweites Mal wollen wir das eigentlich nicht erleben.“ Besucher können zu den festgelegten Öffnungszeiten wieder ohne Terminabsprache ins Bürgerheim kommen, allerdings nur unter Vorlage eines gültigen und negativen Testergebnisses. Auch das Kaffeestüberl soll spätestens kommende Woche wieder öffnen – nachdem es desinfiziert und generalgereinigt wurde.