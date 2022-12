Silvester: Personalmangel stellt Gastronomie-Betriebe vor großes Problem

Von: Andreas Jäger

Arbeitskräfte fehlen im Gastgewerbe derzeit an allen Ecken und Enden. © schackow/dpa

Silvester steht an und damit für viele Gastronomie-Betriebe das Geschäft des Jahres. Doch der Personalmangel in der Branche trübt die Stimmung erheblich. Manche Betriebe mussten schon ihre Öffnungszeiten reduzieren.

Landkreis – Morgen ist es soweit: Das Jahr 2022 geht zu Ende und nach dem Wegfall der allermeisten Corona-Maßnahmen kann Silvester endlich wieder ausgelassen gefeiert werden. „Wir in der Gastronomie sind sehr froh, unsere Gäste in diesem Jahr unter normalen Bedingungen begrüßen zu dürfen“, sagt Katharina Haller, stellvertretende Kreisvorsitzende des Dehoga Weilheim und Wirtin im Peißenberger Gasthaus „Sonne“. Nach der Rückkehr zur Normalität könne das Gastgewerbe nun wieder auf eigenen Beinen stehen und sei nicht mehr auf die Hilfe des Staates angewiesen.

Diese Freude teilt Tyll-Patrick Albrecht vom Schongauer Brauhaus, auch wenn er gleichzeitig betont: „Das Niveau der Zeit vor Corona haben wir noch nicht wieder erreicht.“ 60 bis 70 Personen hätten laut Albrecht heuer bereits reserviert, ausgebucht ist man damit allerdings noch nicht.

„Um mehr Gäste zu bewirten, fehlt uns einfach das Personal“

„2019 hatten wir 110 Gäste – das ist auch unser bisheriger Rekord“, so Albrecht. Im Brauhaus wird der Jahreswechsel seit jeher sehr familiär und kinderfreundlich zelebriert. „Bei uns ist es keine klassische Party wie in anderen Lokalen, wir feiern eher ein Spielefest“, erklärt Albrecht. Mit Aktivitäten wie Maßkrugstemmen oder Tischbingo ist für beste Stimmung bei den Gästen gesorgt. Es sei im Prinzip „fast wie zuhause, nur ohne die ganze Arbeit“.

Ein speziell zusammengestelltes Silvestermenü erwartet heuer die Gäste des Landhotels Hoisl-Bräu in Penzberg. Auch hier ist man froh über den Wegfall der Beschränkungen, doch ungetrübte Freude herrscht trotzdem nicht: „Der Personalmangel ist ein großes Problem“, beklagt Maria Dehmelt. Bisher hätten rund 70 Personen reserviert, rein theoretisch wäre zwar noch Platz für mehr, aber: „Um mehr Gäste zu bewirten, fehlt uns einfach das Personal.“

„Personal? Was ist das?“, sagt Tyll-Patrick Albrecht aus Schongau mit einer Prise Galgenhumor. Während Aushilfskräfte noch vergleichsweise einfach zu finden seien, sähe es bei potenziellen Bewerbern für Festanstellungen mau aus. Das ist auch der Grund, warum das Brauhaus mittlerweile nur noch an fünf statt sieben Tagen in der Woche geöffnet hat. „Eine Ursache für den Personalmangel sehe ich in der mangelnden Attraktivität unserer Region, vor allem für junge Leute“, erklärt Albrecht. So kam es, dass dem Brauhaus in der Vergangenheit gleich zwei Auszubildende von einem Münchner Hotel abgeworben wurden.

Auch Katharina Haller von der „Sonne“ in Peißenberg klagt über den Mangel an Arbeitskräften, weshalb es im Gasthaus ab kommendem Jahr zwei Ruhetage geben wird. „Es bewirbt sich einfach kaum jemand, weder für den Service, noch für die Küche“, so Haller. Die Hauptursache dafür sieht sie in den für die Gastronomie typischen Arbeitszeiten: „Abends sowie an Sonn- und Feiertagen zu arbeiten ist für viele nicht attraktiv.“ Laut Haller stünden die größten Probleme allerdings erst noch bevor, nämlich dann, wenn in ein paar Jahren viele Angestellte in Rente gingen und kaum Nachwuchs nachkäme.

