Vorfreude steigt: Die Fundamente für Weilheims neue Attraktion stehen schon

Von: Magnus Reitinger

Nach getaner Arbeit gab es für die Mitarbeiter der Stadtwerke, die quer durch die Stadt Fundamente für die neuen Werke des Skulpturenwegs erstellten, eine Stärkung von den Initiatorinnen (v.r.) Marion Lunz-Schmieder, Ragnhild Thieler und Angelika Flock. Links im Bild Andrea Kreipe, die Projektleiterin des Skulpturenwegs Weilheim. © ruder

In gut drei Wochen wird der neue Skulpturenweg Weilheim eröffnet, und die Grundlagen dafür sind schon mal bereitet – im wahrsten Sinne des Wortes: Mitarbeiter der Stadtwerke haben vergangene Woche die Fundamente gesetzt für die zehn neuen Kunstwerke, die zwischen der Altstadt und der Au aufgestellt werden und auch überregional Besucher anlocken sollen.

Weilheim - Ganz besondere Sorgfalt war dafür in der Grünfläche vor der Stadtmauer am Unteren Graben nötig: Weil dort Bodenschätze zu Tage treten könnten, hat Archäologe Stefan Mühlenmeier die Arbeiten begleitet. Gefunden wurde jedoch nichts, wie Projektleiterin Andrea Kreipe eher erleichtert berichtet: „Ich bin froh, dass alles so reibungslos ging.“

Die Fundamente, an allen zehn Standorten von den Stadtwerken Weilheim als Sponsoring erstellt, sind jeweils rund 80 Zentimeter tief. Am Unteren Graben, nahe der Musikschule, wird darauf beispielsweise ein Objekt des Münchner Künstlers Renato Rill befestigt, das von einem Song und von einem Plattencover der Weilheimer Band „The Notwist“ inspiriert ist.

Erste Skulpturen werden nächste Woche aufgebaut

Die ersten neuen Werke für den Skulpturenweg werden diese Woche aufgebaut – teils per Hand von den Künstlern selbst, teils wiederum mit Hilfe der Stadtwerke und deren technischem Gerät. Ab 26. September läuft im Stadtmuseum eine Sonderausstellung zum Skulpturenweg Weilheim, der von den Stadträtinnen Marion Lunz-Schmieder und Angelika Flock initiiert und dann vom Kunstforum konzipiert wurde.

Nach einem Wettbewerb, an dem 65 Künstler aus ganz Bayern teilnahmen, hatte eine Jury die zehn Objekte ausgesucht, die nun aufgestellt werden. Diese haben durchweg mit der Stadt Weilheim und ihrer Geschichte, mit der Au, der Ammer oder allgemein dem Wasser zu tun. Die Ausstellung im Museum, kuratiert vom Kunstforum-Vorsitzenden Stefan König, wird unter anderem Entwürfe, Modelle und Fotos der Skulpturen zeigen – und viele weitere Informationen liefern.

Eröffnung am Tag der Deutschen Einheit

Offiziell eröffnet wird der Skulpturenweg am Dienstag, 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit. Rund 200 Unterstützer, Sponsoren und natürlich die Künstler selbst wurden dazu eingeladen. Ab dem 4. Oktober ist Weilheims neue Kunst-Attraktion, zu der es auch einen Flyer sowie einen umfassenden Katalog geben wird, dann für alle Interessierte geöffnet.