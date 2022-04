So soll Klimaschutz in Weilheim konkret werden

Von: Magnus Reitinger

Es wird kräftig gebaut in Weilheim – so wie hier im neuen Wohngebiet östlich des Prälatenweges. Für künftige Bebauungspläne plant die Stadt eine Reihe von Klimaschutzauflagen. Doch über die herrscht noch Diskussionsbedarf. © Gronau

Von Mindestflächen für Solaranlagen bis zum Verbot von Schotter-Vorgärten: Klimaschutzauflagen sollen bald ein fester Bestandteil von Bebauungsplänen in Weilheim sein. Nun liegt ein erster Entwurf vor – der aber erst mal noch intern diskutiert wird.

Weilheim – Es geht um ein ganzes Paket an Vorschriften zu Bereichen, die beim Bauen klimarelevant sind. Zum Beispiel um Gründächer und Photovoltaik-Anlagen, um nachhaltige Baustoffe, um möglichst wenig Bodenversiegelung oder auch um eine Außenbeleuchtung, die für Insekten nicht tödlich ist. Fürs erste sind die meisten Formulierungen dazu nur musterhafte Textbausteine. Künftig sollen diese Textvorschläge freilich in Bauleitplanungen der Stadt Weilheim münden. Sprich: Sobald sie der Stadtrat verabschiedet hat, werden sie – dem jeweiligen Einzelfall angepasst – in Bebauungspläne aufgenommen und damit quasi Gesetz.

Bis zum Beschluss dauert es noch

Entsprechend viel Mühe verwenden Stadtbauamt und Stadtratsgremien auf diese Festsetzungen, die „einen festen Beitrag zum Klimaschutz gewährleisten“ sollen. Die Fraktionen haben sie bereits intern vorbesprochen, sie wurden mit der Klimaschutzmanagerin im Rathaus abgestimmt und nun in öffentlicher Bauausschuss-Sitzung diskutiert. Eine Debatte im Klimaausschuss soll folgen. Und ehe danach der Stadtrat tatsächlich entscheidet, wurden die Vorschläge nun noch einmal zur Besprechung in die Fraktionen verwiesen.

Im bisherigen Entwurf möglicher Festsetzungen – den Manfred Stork, der Leiter der städtischen Bauverwaltung, in der jüngsten Bauausschuss-Sitzung vorstellte – sind unter anderem folgende Punkte enthalten:

- Dachgestaltung: Flachdächer sind vollständig zu begrünen – wenn das nicht möglich ist, sollen horizontale Rankgerüste und/oder eine Fassadenbegrünung erstellt werden.

- Photovoltaik: Ab 20 Quadratmeter Dachfläche ist mindestens 50 Prozent dieser Fläche mit PV-Modulen zu versehen (entweder zur Stromerzeugung oder Solarwärmekollektoren). Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energien sind nur auf Dächern, an Balkonen oder senkrecht an Außenwänden zugelassen.

- Einfriedungen dürfen maximal 1,20 Meter hoch sein und müssen zehn Zentimeter Bodenfreiheit lassen, um Kleintieren Durchschlupf zu ermöglichen. Mauern oder Gabionenwände sind ausgeschlossen.

- Vorgärten: Kies-, Geröll- und Splittflächen (so genannte Schottergärten) sind nicht zugelassen.

- Bodenversiegelungen und Untergrundverdichtungen sind „auf das unabdingbare Maß zu reduzieren“.

Außerdem sollen beispielsweise Pflanz-Vorschläge für einheimische Gehölze, Festlegungen von Sickerflächen (Stichwort „Starkregen-Management“), Empfehlungen für nachhaltiges Bauen – etwa Holzbauweise – sowie Vorgaben für eine insektenschützende Außenbeleuchtung aufgenommen werden. Und das sind längst noch nicht alle Punkte.

Wie plakativ dürfen die Formulierungen sein?

Die Liste sei „gelungen“, befand Horst Martin (SPD) bei der Vorstellung im Bauausschuss: „Da ist alles drin, was wir in der Vergangenheit diskutiert haben.“ Gleichwohl seien diese Leitlinien „nicht in Stein gemeißelt, sondern ein erster Aufschlag, mit dem man weiter machen kann“, so Martin weiter. Anpassungen wären jederzeit möglich. Einen konkreten Zusatz schlug BfW-Sprecherin Brigitte Holeczek gleich vor: Könnte man auch eigentlich unnötige Fassadenbeleuchtungen ausschließen, die nur als Gestaltungselement dienen? „Das ist ganz schwierig festzusetzen“, antwortete Stadtbaumeisterin Andrea Roppelt-Sommer, „aber es kann eine Empfehlung sein“.

Er wolle das vorgelegte Ergebnis „nicht schmälern“, sagte Alfred Honisch (Grüne). Doch die aktuellen Formulierungen würden Bauwerber wohl „erst mal ziemlich erschlagen“ und sollten deshalb „etwas plakativer und attraktiver“ dargestellt werden: „Wir wollen ja eigentlich, dass die Dinge möglichst freiwillig eingehalten werden.“ Mehr Plakativität ist laut Bauverwaltungsleiter Stork aber schwierig: Die Formulierungen müssten schließlich „rechtlich haltbar sein“.

Dass es bei einzelnen Punkten noch „Unklarheiten“ gebe, merkte CSU-Sprecherin Marion Lunz-Schmieder an. Deshalb müsse das Papier erst noch mal in den Fraktionen diskutiert werden. Genau das hat der Bauausschuss denn auch einstimmig beschlossen.