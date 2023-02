Von Polling bis Steingaden: So steht‘s um die Radweg-Projekte im Landkreis Weilheim-Schongau

Einen Überblick über alle 19 laufenden Radwege-Projekte gab Andreas Lenker (l.) vom Staatlichen Bauamt Weilheim bei Radlstammtisch des ADFC. © Ralf Ruder

Wie es um die aktuellen Radweg-Projekte im Landkreis steht, das wollten die Mitglieder des ADFC erfahren. Deshalb hatten sie zu ihrem Stammtisch Vertreter des Staatlichen Bauamts gebeten.

Landkreis – Andreas Lenker, Abteilungsleiter Straßenbau beim Staatlichen Bauamt, hatte in seine zweistündige Präsentation allerhand Informationen über 19 laufende Vorhaben im gesamten Landkreis gepackt „Keiner verkauft gerne an uns Flächen“, erläuterte er zunächst das Grundproblem, an dem viele Radwege scheitern. Ein weiterer Aspekt sei der Naturschutz, insbesondere der Artenschutz, der vielen Vorhaben einen Strich durch die Rechnung mache.

Radweg Polling-Oberhausen-Huglfing

Lange bittet der ADFC bereits um einen Radweg zwischen Polling, Oberhausen und Huglfing. Nun scheint die Mühe sich gelohnt zu haben. „Wir sind guter Dinge, alle Bürgermeister sind dabei“, freute sich Lenker. Das Fahren auf der Staatsstraße könnte für Radler also bald ein Ende haben. Außerdem soll der Schlenker bei Berg wegkommen, der Weg Richtung Bahngleis verlegt und gerade weitergeführt werden. In Gesprächen mit der Bahn muss noch geklärt werden, ob der Weg auf deren Grund asphaltiert werden darf. „Im schlimmsten Fall bleibt der Kies“, sieht Lenker diesen Aspekt gelassen.

Radweg Dießen-Fischen

Eine Strecke, die schon seit Jahrzehnten für Aufregung sorgt, ist die zwischen Dießen und Vorderfischen. „Alle Naturschutzgeschichten wurden neu aufgenommen“, sagte Lenker und gestand, dass das des politischen Drucks wegen geschehen sei. Denn die Gerichte hätten vor Jahren eigentlich dem Radweg schon eine Abfuhr erteilt. „Ich glaube nicht, dass sich das geändert hat“, vermutet Lenker auch in dieser Runde ein ähnliches Ergebnis. Sicher ist für ihn im weiteren Verlauf: „Es wird geklagt, egal von welcher Seite.“ Die hochsensiblen Naturbereiche werden derzeit erarbeitet und eine Potenzialanalyse soll Klarheit zu den Nutzern der Verbindung bringen.

Fest steht für Lenker: Die Radfahrer sind nicht das Problem, sondern es würden vor allem viele Gassigänger befürchtet, deren Hunde die Wildtiere beeinträchtigen könnten und Menschen, die sich abseits der Wege aufhalten. Wie es weiter geht? „Das sollen die Gerichte entscheiden. Wir lassen uns überraschen“, so Lenker.

Gute Nachricht hatte er allerdings in Sachen Ammerbrücke in Fischen. Die Brücke könne voraussichtlich versetzt werden, ohne eine Klage befürchten zu müssen.

Radwege in Weilheim

In Weilheim stehen auch Arbeiten an. Einen „Dauerunfallbrenner“ nannte Lenker die B 2 bei der Kreuzung Krumpperstraße. Hier ist eine Ampel geplant, um auch für Radfahrer die Stelle sicherer zu gestalten. Bei einem vorgesehenen Radweg aus Richtung Deutenhausen „haben wir uns schon blutige Nasen geholt bei der Stadt“, erinnerte Lenker. Er steht dennoch hinter der Idee eines Radwegs, der nördlich der Staatsstraße entlang und dann sicher mit einer Querungshilfe über den Narbonner Ring in Richtung Stadt verlaufen soll – samt Wegfall der Abbiegespur für Autos. „Der Plan ist bei der Stadt bekannt und wäre durchaus machbar“, hofft Lenker auf Entgegenkommen der Stadt.

An fehlendem Engagement der Stadt liege es auch, dass zwischen Weilheim und Seeshaupt noch nichts vorangegangen ist. „Man sieht sich nicht in der Lage, uns beim Grunderwerb zu unterstützen“, bedauerte Lenker. Seeshaupt hingegen habe seine Hausaufgaben bereits gemacht und nötige Grundstücke in Aussicht gestellt. Überlegungen, erst einmal nur Teile des Weges zu beginnen, seien daher im Gespräch. „Wir werden nie einen Radweg durchbauen von vorne bis hinten, sondern immer, so weit es geht“, erläuterte Lenker die gängige Praxis.

Radweg an der B2 bei Etting

An der B 2 südlich von Etting sei der Radweg eigentlich fertig. Zwar ende er derzeit an einer Barke, doch wenn die vorhandenen Wirtschaftswege zurückgebaut sind, werde eine Verbindung zu einem neu geplanten Radweg geschaffen. Auch eine Querungshilfe werde eingerichtet, denn über die Straße muss man auch weiterhin.

Radweg Peißenberg-Oberhausen

Ein weiteres heißes Eisen ist die Verbindung zwischen Peißenberg und Oberhausen. „Saugefährlich und unübersichtlich“ sei die Situation für Radler hier derzeit, weiß Lenker. Ein Radweg direkt entlang der WM 15 könne das Problem lösen (5,2 Kilometer Länge, 1,9 Millionen Euro), scheitere jedoch momentan am Grunderwerb. Geringe Eingriffe in das FFH-Gebiet und keine Gefährdung durch Hochwasser seien Pluspunkte für diese Variante, die höhere Flächenversiegelung ein negativer Aspekt.

Denkbar wäre aber auch ein Weg, der ein Stück weiter über die Eyach führt und bestehende Wege nutzt (5,7 Kilometer, 1,8 Millionen Euro). Hier würde das FFH-Gebiet jedoch massiv beeinträchtigt und die Hochwassergefahr sei groß. Jetzt ist ein Variantenvergleich unter Einbeziehung des Naturschutzes am Laufen. „Es wird ein Dauerthema im Kreistag bleiben“, glaubt Lenker nicht an ein schnelles Ergebnis.

Radweg an Staats-straße bei Iffeldorf

Die St 2063 bei Iffeldorf birgt mehrere Schwierigkeiten: Autobahnauffahrt, wasserrechtliche Bestimmungen, Naturschutz, schwierige Bodenbeschaffenheit und Grundbesitzer, die nicht verkaufen wollen. Eine Tunnellösung sei des Grundwasserstandes wegen kaum machbar. Lenker plädiert für eine Lösung mit Ampel, die am billigsten, aber effektiv sei. Vor allem bei Stoßzeiten des Berufsverkehrs zu Roche könne die Schaltung perfekt angepasst werden. Für den Radverkehr denkbar sei sogar eine Schleife mit Wärmebildkamera, die dann automatisch an die Ampel weitergibt, dass bald ein Radler über die Straße möchte.

Weiter in Richtung Untereurach soll die Ampel hingegen wegkommen und eine wellige Verkehrsinsel die Autos bremsen. Eine Verkehrszählung soll nun noch genauere Daten zur Planung liefern.

Radweg in Hohenpeißenberg

Im Altlandkreis Schongau tut sich derzeit auch einiges in Sachen Radwege. Bei der Hohenpeißenberger Ortsdurchfahrt zum Beispiel. Ein Konzept dafür wird gerade entwickelt, das einen Geh- und Radweg beinhaltet. Die Straße soll auf sechs bis sieben Meter eingegrenzt werden. Die beiden Anschlussstellen vom Hetten sollen angepasst werden und im 90-Grad-Winkel einmünden. So sind Autofahrer gezwungen, abzubremsen und passierende Radfahrer werden weniger gefährdet. Auch Richtung Peißenberg soll das Radeln einfacher werden und entlang der Straße möglich sein, um den bisherigen Umweg zu vermeiden.

Radweg nach Birkland

Die Pläne an der St2014 bei Birkland Richtung Herzogsägmühle seien bereits auf einem guten Weg, dank guter Verhandlungen von Peitings Bürgermeister Peter Ostenrieder mit Grundstücksbesitzern, zeigte sich Lenker zufrieden. Vier Bauabschnitte sind vorgesehen. „Es wird ein relativ langer Radweg“, so Lenker. Durch Birkland selbst ist die Situation nicht ganz einfach. Ein acht Zentimeter hoher Bordstein, so der Wunsch von Gemeinde und denjenigen, die Grund abgeben, soll auch den Begegnungsverkehr großer Fahrzeuge ermöglichen. Normal wären zwölf Zentimeter. „Das ist ein Kompromiss, sonst hätten wir die Grundstücke nicht bekommen“, erklärte Lenker.

Radweg Peiting-Schongau

Ebenfalls an der St2014 am Loamer Stichl zwischen Peiting und Schongau ist ein Radweg in Aussicht. „Man kommt dann in einem Zug von Schongau über den neuen Radweg nach Birkland oder nach Peiting“, zeigte sich Lenker angetan von diesem Vorhaben. Der vorhandene Radweg soll verbreitert werden, eine Ampel soll das sichere Überqueren der Dießener Straße ermöglichen. Zur gegenüberliegenden Seite der Mühlkanalbrücke führt eine Querungshilfe. Bis Sommer soll alles fertig sein.

Der Radwegausbau, der weiter nach Schongau führt, ist hingegen noch nicht ganz ausgereift. Ob bei der UPM-Einfahrt ein Kreisverkehr oder eine Signalanlage errichtet werden, ist bisher unklar. Frühestens nächstes Jahr könnte es hier weitergehen. Ein Problem bleibt die Lechbrücke, deren schmaler Überbau keinen sicheres Radfahren ermöglichen würde.

Lückenschluss bei Steingaden

An der B 17 nördlich von Steingaden ist ein Lückenschluss im Radnetz vorgesehen, scheitert aber momentan an einigen Grundstücken. Auch in Steingaden Richtung Lechbruck tut sich etwas. Die Bürgermeister der anliegenden Gemeinden seien dahinter. Weiter soll die Lechbrücke in Gründl noch dieses Jahr begonnen werden, wie Lenker berichtete und ergänzte: „Es sind teure 100 Meter, aber sinnvolle, weil es sonst zu eng ist.“

Südlich von Schönberg wird ebenfalls eine sinnvolle Lösung gesucht, die nach Rottenbuch führt. Waldgebiete und die Steigungen seien jedoch problematisch.

Primär, so Lenker, seien die allgemeinen Planungen auf den Alltagsradverkehr und nicht auf Tourismus ausgelegt. Es werde versucht, dass ein Radweg, wo möglich, durch Asphalt bei jeder Witterung befahrbar sei und mindestens eine Breite von 2,50 m aufweise. „Am Geld ist noch kein Radweg im Landkreis gescheitert“, so Lenker, denn es gebe viele Förderungen vom Staat. An den Grundstückseigentümern hingegen schon. Lenker hofft daher, dass einige umdenken oder spätere Erben anders entscheiden und die Radwege, die derzeit auf Eis liegen, irgendwann realisiert werden können.

Von Ursula Gallmetzer