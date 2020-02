Söder lobt Klinik als Wellnessoase

Hoher Besuch kam am Mittwoch zur Einweihung des generalsanierten Krankenhauses nach Weilheim: Ministerpräsident Markus Söder, der eine Rede hielt, für die er viel Applaus und viele Lacher erntete, sowie der designierte Bischof Bertram Meier, der die Klinikkapelle segnete.

Weilheim – Dass Ministerpräsident Markus Söder im generalsanierten Weilheimer Krankenhaus angekommen war, hörten die zahlreichen Gäste der Feierstunde, bevor sie den hohen Besuch sahen: Die Weilheimer Stadtkapelle stimmte den Bayerischen Defiliermarsch an und Söder schritt durch den extra für ihn geöffneten Haupteingang, während die übrigen Gäste – es war so ziemlich alles da, was im Landkreis Rang und Namen hat – das Gebäude durch den Hintereingang betreten hatten.

Bei so viel lokaler Prominenz verzichtete Landrätin Andrea Jochner-Weiß bei ihrer Begrüßung auch darauf, Namen zu nennen – mit einer Ausnahme: „Es ist mir eine besondere Ehre, unseren Ministerpräsidenten Markus Söder zu begrüßen“, sagte sie. Zu Beginn ihrer Amtszeit sei das Krankenhaus Weilheim „wahrlich nicht überall beliebt“ gewesen – „vor allem wegen des jahrelangen Investitionsstaus.“ Auch mit Unterstützung des im Landkreis lebenden „Spitzenpolitikers“ Alexander Dobrindt sei das große Vorhaben der Generalsanierung des Weilheimer Krankenhauses angegangen und nun nach vier Jahren Bauzeit fertiggestellt worden.

Rund 50 Millionen Euro hat die Modernisierung gekostet, 25 Millionen Euro hat der Landkreis aufgebracht, 25 Millionen Euro hat der Freistaat beigesteuert. Das sei eine Investition in die Zukunft: „Wir haben aufgehört zu schrumpfen und zu jammern“, sagte die Landrätin – die Krankenhaus GmbH ist eine 100 prozentige Tochtergesellschaft des Landkreises. Nachdem sie sich bei allen Beteiligten und vor allem auch beim Klinikpersonal bedankt hatte, übergab sie das Wort an den Ministerpräsidenten, „bevor mir der Alex wieder ein ,Tempo’ reichen muss“.

Ein Taschentuch habe ihm der Alex noch nie gereicht, „dafür hat er öfter versucht, mir das Wasser zu reichen,“ eröffnete Söder und erntete zum ersten Mal lautes Gelächter. Das Krankenhaus sehe nun eher aus wie eine Wellnessoase denn wie eine Klinik, lobte Söder. Eine Mischung aus moderner Technologie und Menschlichkeit zeichne Häuser wie das Weilheimer Krankenhaus aus. Er hob die große Bedeutung der Krankenhäuser, die in öffentlicher Hand sind, hervor: „Ohne öffentliche Häuser lässt sich weder in der Stadt noch auf dem Land eine dauerhafte medizinische Versorgung aufrechterhalten“, sagte Söder: „So gefällt mir ein Krankenhaus: innovativ, modern und bürgernah.“ Er wünschte „viel Glück, Gottes Segen“ und dass Dobrindt und er „viel Gehör in Berlin“ finden.

Zumindest um Gottes Segen für das modernisierte Krankenhaus und die neue Klinikkapelle im Eingangsbereich baten anschließend der designierte Bischof des Bistums Augsburg, Bertram Meier, und Regionalbischof Christian Kopp. Anschließend verließ Söder das Gebäude wieder – durch den Haupteingang.

