Bekommt Weilheims neue Turnhalle Solarfassade?

Von: Sebastian Tauchnitz

Solarfassaden müssen nicht hässlich sein, wie die Stadt Kopenhagen beweist. © ADAM MOERK/C.F. MØLLER ARCHITECTS

Nach jahrelangem Hin und Her beschloss der Kreistag vor einigen Monaten, dass direkt am Weilheimer Gymnasium eine neue Zweifachhalle gebaut werden soll. Unklar war allerdings, ob diese auch eine Solarfassade erhalten soll.

Weilheim – Zu den großen Problemen bei den Planungen für die dringend benötigte neue Turnhalle am Gymnasium gehörte auch, dass immer wieder alles über den Haufen geworfen wurde.

Erst wurde für erhebliche Planungskosten eine so genannte 2+1-Halle entworfen. Dann wurde beschlossen, dass diese eine Holzfassade bekommen soll. Dann überlegte es sich der Kreistag wieder anders und schwenkte um zu einer Solarfassade. Um am Ende festzustellen, dass das Projekt mittlerweile so absurd teuer geworden war, dass man noch einmal von vorn anfangen und eine Halle weglassen musste (wir berichteten).

Nicht ernsthaft um Fördermittel bemüht

Damit war allerdings auch unklar, was genau mit dem Beschluss, an die ursprünglich geplante 2+1-Halle eine Solarfassade zur Stromerzeugung zu bringen, wurde. Brigitte Gronau (Grüne/Weilheim) brachte das Thema noch einmal im Kreistag auf.

Das Landratsamt beantwortete nun einen Fragenkatalog der Heimatzeitung in dieser Angelegenheit. Dabei verwahrte man sich gegen Darstellungen aus dem Kreistag, man habe sich nicht ernsthaft um Fördermittel aus dem KfW-Topf bemüht, nachdem dieser wieder freigegeben worden war.

Ganz im Gegenteil, die Mitarbeiter der Bau- und Liegenschaftsverwaltung sind offensichtlich eine Truppe von Frühaufstehern. Sie waren schnell genug am Start, um sich während der nur wenige Stunden dauernden Wiedereröffnung der KfW-Fördermöglichkeit eine Zusage zu sichern.

Ist Umsetzung überhaupt möglich?

577 895 Euro als Zuschuss wurden ihnen zugesagt. Diese Summe könnte auch für im Anschluss beschlossene Zweifachhalle verwendet werden, versicherte das Landratsamt in seiner Stellungnahme. Allerdings ist noch unklar, wie viel dann am Ende ausgezahlt wird – das wird man voraussichtlich erst genau wissen, wenn der Verwendungsnachweis vorliegt.

Fakt ist, dass auch die neue Zweifachhalle nach dem KfW40-Standard geplant werden soll. „Die Planungen beinhalten auch auch PV-Anlage auf dem Dach und – je nach bauphysikalischer Berechnung – auch eine PV-Fassade.

Ob dies tatsächlich möglich sein wird, muss sich aber erst noch zeigen. Denn die Planung für die 2+1-Turnhalle, die rund 1,2 Millionen Euro gekostet hat, wandert in den Mülleimer. Für die neue Variante muss komplett bei Null angefangen werden. Dieser Tage wurden die Unterlagen für die Suche nach neuen Planern veröffentlicht. Die Planungsleistungen müssen komplett neu ausgeschrieben werden, so das Landratsamt. Wer auch immer den Zuschlag bekommt, kann wahrscheinlich frühestens im November/Dezember beginnen.

Fertigstellung im Herbst 2025

Mit dem Beginn der Abrissarbeiten für die heutige Turnhalle rechnen die Mitarbeiter des Landratsamtes für Juli 2023. Der Sportunterricht am Gymnasium sei während der Abriss- und Bauphase so geplant worden, dass der Sport zum Teil im Hallenbad und zum Teil zu noch freien Zeiten in anderen Weilheimer Turnhallen stattfinden soll.

Läuft alles glatt, soll im Frühjahr 2024 mit dem Bau begonnen werden. Im Herbst 2025, wenn G9 in den Gymnasien des Landkreises wieder eingeführt wird (wir berichteten), soll der Neubau nach dem derzeitigen Zeitplan fertiggestellt sein und übergeben werden.