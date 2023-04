Sonder-Kreistag zur Krankenhaus GmbH: Zukunftsplan (vielleicht) im Sommer

Von: Sebastian Tauchnitz

Weit mehr als 100 Besucher verfolgten die sechs Stunden lange Sitzung des Kreistags in der Tiefstollenhalle Peißenberg. © Ralf Ruder

Sechs Stunden lang beschäftigte sich gestern der Kreistag mit einem einzigen Tagesordnungspunkt: Der Zukunft der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH. Dazu wurde am Ende allerdings fast nichts konkretes beschlossen.

Landkreis – Eine halbe Stunde vor Beginn der Kreistagssitzung gab keinen einzigen freien Parkplatz mehr an der Tiefstollenhalle in Peißenberg. Wenn man vor dem Gebäude ankam, sah man schnell, warum. Zwei Blöcke standen sich gegenüber: auf der einen Seite etwa 40 Protestierende vom Aktionsbündnis „Pro Krankenhaus Schongau“ auf der anderen Seite rund dreimal so viele Mitarbeiter der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH.

Die Stimmung war gereizt, auch später, als beide Gruppen gemeinsam im Sitzungssaal Platz nahmen. Gereizt war auch die Stimmung bei den Kreisräten. Das lag allerdings weniger daran, dass so ungewohnt viele Bürger der Sitzung beiwohnten. Nein, der Buschfunk hatte es schon vor Sitzungsbeginn verbreitet: Der Aufsichtsrat der Krankenhaus Weilheim-Schongau GmbH hatte am Montagabend, nur Stunden vor Beginn der Kreistagssitzung, den Vertrag mit Krankenhaus-Geschäftsführer Thomas Lippmann um weitere fünf Jahre verlängert.

Der Kreistag sollte schlussendlich nur noch über ein Maßnahmenpapier befinden, dass ebenfalls vom Aufsichtsrat erarbeitet worden war. Konkrete Vorschläge zur Zukunft der Krankenhaus GmbH fanden sich darin kaum.

Der Plan, einen Plan zu erstellen, wie es weitergeht

Die Geschäftsführung soll damit beauftragt werden, ein „Konzept zur Sicherstellung der klinischen Versorgung im Landkreis in kommunaler Trägerschaft mit Klinikstandorten in Schongau und Weilheim jeweils mit Notversorgung“ zu erarbeiten. Wichtig: „Dabei ist im Rahmen der rechtlichen und finanziellen Möglichkeiten eine Schwerpunktversorgung am Klinikstandort Weilheim vorzusehen.“ In die Erarbeitung des Konzepts sollen „betriebswirtschaftliche Optimierungsmöglichkeiten“ einbezogen werden. Ebenfalls soll bei der Krankenhaus GmbH ein „Ombudsmann“ zur Prüfung, Bewertung und Beantwortung von internen und externen Beschwerden und Anfragen angestellt werden. Weiter steht in dem Papier nur noch, dass weiterhin „die erforderlichen Personalakquisemaßnahmen“ ergriffen werden sollen, um „die Gesundheitsversorgung an den Krankenhausstandorten Schongau und Weilheim weiterhin abbilden zu können.“

Zahlreiche Experten waren geladen, teilweise per Video zugeschaltet und referierten: Krankenhaus-Gutachter Prof. Norbert Roeder, der Geschäftsführer der Bayerischen Krankenhausgesellschaft Roland Engehausen, Vertreter der Ärzteschaft, des Aktionsbündnisses und der Mitarbeitervertretung.

Etliche Mitarbeiter der Krankenhaus GmbH waren gekommen, um einen Gegenpol zur Demo des Aktionsbündnisses zu bilden. © Ralf Ruder

Lippmann: Seit Bürgerentscheid stark sinkende Fallzahlen in Schongau

Dennoch gab Geschäftsführer Thomas Lippmann erst auf Beschluss des Kreistags eine Einschätzung der finanziellen Lage der Krankenhaus GmbH ab: „Die Rahmenbedingungen sind so schlecht wie nie“, sagte er. Die Fallzahlen und damit die Einnahmen gingen „massiv zurück“. Während die Zahlen in Weilheim halbwegs stabil seien, würden sich seit dem Bürgerentscheid im Dezember in Schongau massiv weniger Menschen behandeln lassen. Sorgen würden auch die aktuell laufenden Tarifverhandlungen bereiten: „Ich gönne den Abschluss jedem einzelnen Mitarbeiter, aber finanziell zerreißt uns das komplett“, so Lippmann. Schon heute würden von jedem Euro, den man einnimmt, rund 75 Cent für Personalkosten draufgehen.

Künftige Kosten weiter vollkommen unklar

Es folgte eine stundenlange Debatte im Kreistag (ausführliche Berichterstattung folgt). Kritisiert wurde dabei vor allem, dass es keine konkreten Vorschläge gebe, über die man beraten kann. Dass es keine „Preisschilder“ gebe, anhand derer man mit Blick auf den schwindsüchtigen Kreishaushalt genau entscheiden könne, was in Zukunft noch als Krankenhaus-Angebote gewünscht und finanzierbar wäre. Kritik gab es auch daran, dass kein genauer Zeitraum genannt wurde, bis zu dem die Krankenhaus-Geschäftsführung das im Maßnahmenkatalog geforderte Konzept vorlegen soll.

Landrätin Andrea Jochner-Weiß meinte, Ziel sei es, dieses Konzept bereits vor der Sommerpause, also im Juli, vorzulegen. Das hänge aber auch daran, ob die Bundesregierung nun endlich einen konkreten Entwurf für die Gesundheitsreform vorlege oder nicht. Am Ende stimmten 34 Kreisräte für den Maßnahmenkatalog, dessen Kosten auf bis zu 250 000 Euro beziffert wurden. 16 lehnten ihn ab. „Uns sind heuer durch den Bürgerentscheid ohnehin die Hände gebunden“, so die Landrätin immer wieder.