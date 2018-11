Was hat dieses Plakat zu bedeuten?

Sorge um K&L-Ruppert in Weilheim

von Magnus Reitinger schließen

Büro- und Gewerbeflächen in Bahnhofsnähe zu vermieten: Dieses große Plakat fällt am K&L-Parkplatz am Unteren Graben auf, und bei den angepriesenen Flächen handelt es sich in der Tat um ehemalige Büroräume des Mode-Unternehmens im Weilheimer Paradeis.