Sparkasse Oberland: Krisenjahr gemeistert, Fusion erfolgreich abgeschlossen

Von: Johannes Thoma

Gruppenbild mit Zugspitzblick: Vier der fünf Vorstandsmitglieder der Sparkasse Oberland: (v. li.) Michael Lautenbacher, Thomas Orbig, Peter Lingg und Markus Lanz. ruder Rückkehr zum bewährten Modell © ralf ruder

Bei Bilanz-Pressekonferenzen von Geldinstituten ist gerne von einem „schwierigen, herausfordernden Jahr“ die Rede. Bei der neuen Sparkasse Oberland traf dies für 2022 auch tatsächlich zu: Corona-Nachwehen, Zinsanstieg, Inflation und Ukraine-Krieg sowie die Fusion brachten erhebliche Herausforderungen mit sich, die das Unternehmen meistern konnte.

Weilheim – Aufgrund der - weltweiten – vehementen Zinserhöhungen mussten laut dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Oberland, Thomas Orbig, Aktien- als auch Anleihemärkte „erheblich Federn lassen“. Die Turbulenzen wirkten sich auch auf das Geschäft der Sparkasse Oberland aus. Auch wenn es dazu keine konkrete Zahlen gab, mussten im vergangenen Jahr zwischen Ammersee und Zugspitze einige Kunden ihren Traum vom Eigenheim auf Eis legen. Stark gestiegene Zinsen – von 0,8 auf bis zu 4,0 Prozent –, hohe Grundstückspreise und eklatante Preissteigerungen auf dem Bausektor waren die Ursache: Laut Vorstandsmitglied Markus Lanz musste die Sparkasse deswegen nicht mehr Immobilienkredite ablehnen als früher. Die meisten Kunden hätten von sich aus die Reißleine gezogen.

Auch die Sparkasse selbst musste Federn lassen. Wie ein privater Anleger auch, investiert das Geldinstitut sein Vermögen zum Beispiel in festverzinsliche Wertpapiere. Und deren Wert ist 2022 gesunken. Das seien „temporäre Abschreibungen“, wie Orbig betonte. Genaue Zahlen dazu gab es bei der Bilanzpressekonferenz nicht.

Rückkehr zum „bewährten Geschäftsmodell“

Der Zinsanstieg habe auch sein Gutes: Banken und Sparkassen könnten wieder zu ihrem „bewährten Geschäftsmodell“ zurückkehren; das bedeutet auch, dass keine Verwahrentgelte bei der Sparkasse mehr erhoben werden und wieder Zinsen für Sparkassenbriefe angeboten werden. Was allerdings bleiben wird, sind Gebühren für die Kontoführung. Eine Rückkehr zum kostenlosen (Online)-Konto werde es nicht geben, so Vorstandsmitglied Michael Lautenbacher. Dafür seien die Kosten vor allem im IT-Sicherheitsbereich zu hoch. Ein Konto bei der Sparkasse kostet für Privatkunden zwischen sechs und zehn Euro im Monat.

Bleiben werden vorerst auch die 21 Filialen der Sparkasse Oberland, deren Geschäftsgebiet im Wesentlichen die beiden Landkreise Garmisch-Partenkirchen und Weilheim-Schongau umfasst. So groß ist die neue Sparkasse seit Mitte vergangenen Jahres, als sich die Sparkasse Oberland (Weilheim) mit der Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen zusammenschloss. Die Fusion sei trotz des schwierigen Umfeldes gut gelaufen, sagte Peter Lingg, stellvertretender Vorstandsvorsitzender. Die Zahl der Anrufer, die Fragen zur Fusion und ähnlichem hatten, sei von etwa 5000 in der Hochphase auf aktuell 2000 pro Tag zurückgegangen.

Personalabbau und Neueinstellungen sind kein Widerspruch

Im Zuge der Fusion werde die Sparkasse auch Personal abbauen, hauptsächlich in Bereichen ohne Kundenkontakt, so Orbig. Entlassungen werde es nicht geben, man werde die natürliche Fluktuation nutzen. Gleichzeitig werde die Sparkasse auch Personal einstellen. Dies sei kein Widerspruch, betonte Michael Lautenbacher: Denn in Zeiten von Personalmangel sei es wichtig, neue Arbeitskräfte, zum Beispiel Kundenberater, zu gewinnen.

Die Bilanzpressekonferenz nutzten die vier Vorstandsmitglieder auch, um Werbung für Bausparverträge zu machen. Die erfahren bei Kunden, die langfristig günstige Zinsen für ihre Immobilie zahlen wollen, eine Renaissance. „Die gehen weg wie warme Semmeln“, so Vorstandsvorsitzender Orbig.

Von Tagesgeldzinsen halten die Sparkassen-Vorstände indes wenig: Rechne man die derzeit hohe Inflation mit ein, wachse das Kapital nur auf dem Papier, in der Realität schmelze es. Sie empfahlen stattdessen, auf langfristiges Sparen mit Wertpapieren zu setzen.

Die Bilanz der Sparkasse Oberland für 2022 Bilanzsumme: 4,82 Milliarden Euro (2021: 4,73 Milliarden) Geldvermögen Kunden: 5,3 Milliarden (2020: 5,2) Einlagen: 3,62 Milliarden (2021: 3,57) Kredite: 3,61 (2021: 3,40) Gewinn (geschätzt): 3,5 Millionen (2021: 3,5)

Geschäftsstellen: 21

Kunden: 138 113

Girokonten (privat): 100 054

Girokonten (geschäftlich): 12 043

Eigenkapital: 494 Millionen Euro

Mitarbeiter: 638

Davon in Teilzeit: 301

Auszubildende: 39