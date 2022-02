Vor der Fusion: Sparkasse Oberland meldet erneut Rekordzahlen - eine Anlageart boomt besonders

Von: Boris Forstner

Stellten eine gute Bilanz vor: Das Vorstandsteam der Sparkasse Oberland mit (v.l.) markus Lanz, Thomas Orbig und Michael Lautenbacher. © Ralf Ruder

Ein „anstrengendes, aber sehr zufriedenstellendes Jahr“ hat die Sparkasse Oberland nach Meinung ihres Vorstandsvorsitzenden Thomas Orbig hinter sich. Bei der Bilanz-Pressekonferenz für 2021, der letzten vor der Fusion mit der Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen, konnte er wieder einmal Rekordzahlen vermelden.

Landkreis – Seit 2016 hält die Niedrigzinsphase, die den Banken das Leben so schwer macht, an, und jedes Jahr war die Hoffnung auf die Kehrtwende da. Am Freitag im Weilheimer Sparkassenforum verbreiteten Thomas Orbig und seine Vorstandskollegen Markus Lanz und Michael Lautenbacher aber berechtigten Optimismus, dass die Zinswende nicht nur in den USA, sondern auch in Europa kommt – „angesichts der Inflationsrate müsste man eigentlich die Zinsen erhöhen“, sagte Orbig.

Doch die Sparkasse Oberland hat sich mittlerweile gut auf die Situation eingestellt und konnte erneut Rekordzahlen präsentieren. So stieg die Bilanzsumme um 5,5 Prozent von 3,22 auf 3,4 Milliarden Euro. Die ausgegebenen Kredite an Kunden sind mit 8,7 Prozent von 2,33 auf 2,53 Milliarden Euro noch stärker gewachsen, die Einlagen (Sparkonten etc.) der Kunden mit 4,3 Prozent von 2,47 auf 2,58 Milliarden Euro weniger deutlich – „Gott sei Dank“, wie Orbig sagte, müsse die Sparkasse doch für geparktes Geld immer noch Negativzinsen bezahlen. „Das Verhältnis von Krediten zu Einlagen ist fast gleich und damit optimal“, so Orbig. Der Gewinn ist nur leicht von 3,05 auf 3,0 Millionen Euro gesunken.

Noch nie kauften die Kunden so viele Wertpapiere wie 2021

Was auffällt: Die rund 82 000 Privat- und 11 400 Firmenkunden setzen immer mehr auf Aktien. „Anstatt Geld auf dem Girokonto liegen zu lassen, wo es keine Zinsen gibt und wegen der Inflation an Wert verliert, wird in Wertpapiere investiert“, sagte Lautenbacher. „Noch nie sind die Anlagen in dem Bereich so gestiegen wie vergangenes Jahr“, sagte Lautenbacher. Der Umsatz stieg in dem Bereich von 291 auf 369 Millionen Euro, das Gesamt-Depotvolumen bei den Wertpapieren um 25 Prozent auf 827 Millionen Euro. Da ist es nur konsequent, dass die Sparkasse Oberland schon im März einen eigenen Oberland-Fonds auflegt: Die Kunden sollen damit unkompliziert in einen Mix aus weltweiten Aktien- und Anleihemärkten investieren können. „Der wird zudem nachhaltig sein. Das hat nicht jede Bank“, sagte Lautenbacher, und gelte auch bereits für Kunden der Kreissparkasse Garmisch-Partenkirchen.

Auch Gold, Silber, Platin und Palladium ist für immer mehr Kunden ein lohnendes Investment. „Manche kaufen es bei uns und legen es direkt ins Schließfach, viele legen in einen Sparplan an und die Edelmetalle werden sicher bei der Landesbank in Nürnberg gelagert“, so Lautenbacher.

Auch das Kreditgeschäft boomt weiterhin, sei es für Immobilien oder Ausrüstungen wie Maschinen. Bei der Baufinanzierung gab es einen kleinen Rückgang in der Zahl, 850 statt 862, aber die Summe ist im Vergleich zum Vorjahr 232 auf 258 Millionen Euro gestiegen. Die überraschende Streichung der KfW-Förderung eine Woche vor dem eigentlichen Zeitplan hat den zuständigen Mitarbeitern „einige hektische Tage“ beschert, wie Markus Lanz sagte: „Viele Kunden hatten darauf vertraut. So etwas haben wir tatsächlich noch nie erlebt.“ Dafür steigt seit Jahresbeginn die Zahl der Bausparverträge merklich an, eine deutliche Folge der steigenden Zinsen: „Viele wollen sich die günstigen Zinsen dadurch für einen späteren Zeitraum sichern“, so Lanz. Bei den Versicherungen sei die Cyber-Versicherung ein neuer Trend, also der Schutz vor Hacker-Attacken.

Bank setzt auf Nachhaltigkeit

Wichtig ist Orbig das Thema Nachhaltigkeit: Man habe eigens eine Halbtags-Stelle für eine Nachhaltigkeits-Managerin geschaffen, schließlich wolle man noch vor dem eigentlichen Ziel 2035 CO2-neutral sein. Erste Projekte waren die Umstellung auf 100 Prozent Strom durch Wasserkraft, Energie-Einsparung durch eine Gebäudeleittechnik und der Kauf mehrerer E-Autos. Zudem sollen dieses Jahr an mehreren Standorten Lademöglichkeiten installiert werden, auch beim Klimafrühling ist die Sparkasse dabei.

Im Kundenservice, wo 26 der insgesamt 449 Sparkassen-Mitarbeiter tätig sind (202 in Teilzeit), gingen vergangenes Jahr rund 155 000 Telefongespräche ein. Filialschließungen seien nicht geplant – vorerst: „Wir werden uns immer mehr auf die größeren Orte konzentrieren, aber noch sind wir flächendeckend präsent“, so Orbig.

