Sparmaßnahme: „Wohnbau Weilheim“ verzichtet auf neues Bürogebäude

Von: Magnus Reitinger

Teilen

Auch diese betagten Häuser zwischen Seitz- und Glanerstraße gehören zum Gebiet, das die Wohnbau GmbH Weilheim neu entwickeln möchte – wenn die Bedingungen in der Baubranche wieder besser sind. © gronau

Die Unsicherheiten in der Baubranche gehen auch an der „Wohnbau Weilheim“ nicht spurlos vorüber: Der geplante Neubau eines Verwaltungsgebäudes im Norden Weilheims ist vorerst passé. Er wäre in der aktuellen Lage schlicht zu teuer. Und die Prioritäten der „Wohnbau“ sind andere.

Weilheim – Eigentlich wollte sich die Wohnbau GmbH Weilheim, deren Gesellschafter sieben Kommunen aus dem Altlandkreis Weilheim und der Landkreis selbst sind, mit einem neuen Verwaltungsgebäude für weiteres Wachstum rüsten. Mit aktuell 28 Mitarbeitern, hieß es Anfang 2021, sei der jetzige Sitz an der Weinhartstraße „bis auf den letzten Platz besetzt“, für weitere Mitarbeiter sei dort kein Platz. Die brauche es aber angesichts der laufenden Projekte, weshalb ein vierstöckiger Büro-Neubau an der Seitzstraße geplant war – mitsamt zentralem Hausmeisterstützpunkt.

Bebauungsplan „Seitzstraße“ wird erweitert

Das neue Verwaltungsgebäude war Teil des Bebauungsplans „Seitzstraße“, den Weilheims Stadtrat 2021 auf den Weg brachte. Dieser wird nun erweitert, so der einstimmige Beschluss in der jüngsten Ratssitzung. Doch das geplante Bürohaus an der Seitzstraße 11 entfällt in diesem Zuge. An seiner Stelle sei nun „Parkplatznutzung“ vorgesehen, erklärte Manfred Stork, der Leiter der städtischen Bauverwaltung. Somit gehe es in diesem Quartier jetzt ausschließlich um Wohnbebauung. In die Bauleitplanung werden auf Wunsch der Wohnbau GmbH auch deren Grundstücke östlich der Glanerstraße sowie an der Steinle-/Älblstraße einbezogen.

Lesen Sie auch: Wichtiger Schritt zum geplanten Heizkraftwerk nahe dem Dietlhofer See

Es gehe um eine Gesamtschau auf die dortigen Areale, zu denen auch die allerersten Wohnblocks gehören, welche die „Wohnbau Weilheim“ überhaupt errichtet hat – im Jahr 1950. Man wolle dort „ein gut funktionierendes und geschlossenes Quartier“ entwickeln, erklärt Geschäftsführer Joachim Becker auf Anfrage unserer Zeitung. Dazu gehöre auch eine Verkehrsberuhigung der Seitzstraße. Wie bald man die Erneuerungen angehen könne, das sei angesichts der aktuellen Baupreis-Entwicklung und reduzierter Fördermöglichkeiten noch offen. „Wir gehen aber fest davon aus, dass die Bedingungen in zwei Jahren wieder besser sind“, so Becker. Dann solle das Quartier um Seitz- und Glanerstraße abschnittsweise neu gestaltet werden. „Wir sprechen da von einem Zeithorizont der nächsten zehn Jahre.“

„Wohnbau“ verwaltet über 1660 eigene Mietwohnungen

Der Verzicht aufs neue Verwaltungsgebäude sei eine Sparmaßnahme, „die der Gesamtsituation geschuldet ist“, so der „Wohnbau“-Chef. Der Neubau an der Seitzstraße „wäre sehr teuer gekommen“, die Verwaltung der GmbH bleibe nun „bis auf weiteres“ an der Weinhartstraße. Denn die Prioritäten der „Wohnbau Weilheim“, die aktuell über 1660 eigene Mietwohnungen verwaltet, seien klar: Vorrangig gelte es, vorhandene Wohnungen zu sanieren und zu modernisieren. Darüber hinaus wolle man die bestehenden Quartiere, soweit möglich, erweitern. „Und erst im Anschluss denken wir über unsere Büro-Unterkunft nach.“