Container bieten Erdbebenopfern ein Zuhause: Wie Spenden aus Weilheim in der Türkei helfen

Zwei Familien profitieren

Alles andere als Luxus sind die beiden Wohncontainer für das Erdbebengebiet in der Türkei, aber bereits seit einigen Wochen haben durch sie zwölf Menschen wieder ein sicheres und trockenes Zuhause. Möglich wurde dies durch eine Hilfsinitiative aus Weilheim.

Weilheim – Serap Reitmeier und Emanuel Gronau hatten sich nach der Katastrophe spontan entschlossen, ein Spenden-Wochenende im Weilheimer Pfarrheim „Miteinander“ mit türkischen Köchinnen und Helferinnen zu organisieren, um Hilfe in der Türkei zu ermöglichen. Produziert wurden die Container auf Vermittlung des Altenmünster Unternehmers Fatih Gök im türkischen Burdur. Die Gesamtkosten des Projekts in Höhe von 7800 Euro konnten, dank der privaten Initiative, von Weilheimer Spendern getragen werden.

Den Familien Bilgic und Akgül aus Adiyaman gelang es in der Nacht des 6. Februar gerade noch rechtzeitig, ihre Häuser zu verlassen, bevor diese in sich zusammenfielen. Seither lebten sie bei teils noch eisigen Temperaturen bis Mitte April in einem Zelt.

Siebenköpfige Familie muss mit 400 Euro auskommen

Reitmeier gelang es, mit den Familien Kontakt aufzunehmen und sie nach ihren Lebensbedingungen zu fragen. Im Gespräch mit Hakan Akgül konnte sie vieles in Erfahrung bringen: Bald nach dem Beben hatte es eine einmalige Zuwendung von rund 500 Euro gegeben, seither muss sich die siebenköpfige Familie Akgül mit den 400 Euro durchschlagen, die Hakan Akgül als Busfahrer verdient. Auch Mehmet Bilgic arbeitet zur Zeit als Busfahrer. Seine Frau ist zwei Tage vor dem großen Beben an Magenkrebs verstorben und so kümmert sich jetzt eine Großmutter um die drei Kinder. Weil Kleidung zum Wechseln fehlt, muss ständig gewaschen werden, was man am Leib trägt, diesbezügliche Hilfslieferungen kamen nicht an.

Da offenbar auch große Teile der Infrastruktur in Mitleidenschaft gezogen wurden, bekommt jede Person derzeit nur eine größere Flasche Wasser pro Tag, an einem Tanklaster. Ein Mal in der Woche darf jeder in einem Duschcontainer duschen und sich am Dorfladen für Obst und Gemüse anstellen. Die Kinder werden in einem größeren Container unterrichtet, in dem sie und manchmal auch die Eltern ein warmes Essen bekommen, denn es gibt noch keinen Starkstromanschluss in den Containern.

„Wir sind sehr froh und dankbar“

All das wird seit Februar begleitet von wiederkehrenden, teils heftigen Erdstößen. Alle sechs Kinder der Familien Akgül und Bilgic haben Angst, wenn die Erde bebt und sie können sich zur Zeit nicht vorstellen, jemals wieder in einem Haus zu wohnen.

„Wir sind sehr froh und dankbar“, übersetzt Serap Reitmeier den Dank der Familie Bilgic für ihren Container. Ob durch die Spendeninitiative nicht noch mindestens zwei weitere Container geliefert werden könnten, fragt Akgül – unbedingt je einen für eine fünfköpfige Familie, die mit einem sechs Monate alten Baby nach wie vor im Zelt lebt und einen für ein älteres Ehepaar, bei dem der Mann sehr krank sei,

Auch der syrische Teil des Erdbebengebietes erhielt durch die Weilheimer Spendenveranstaltung dringend benötigte Hilfe. Die „Orienthelfer“ des Kabarettisten Christian Springer konnten dort – auch dank zweier, nachträglicher Weilheimer Großspender – mit rund 4000 Euro Gutes tun.