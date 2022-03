Spitzahorn auf Reisen - spektakuläre Baumrettungsaktion in Weilheim

Rund um den Spitzahorn wurde mit einem Minibagger die Erde abgetragen, um den Stamm und die Wurzeln des Baumes frei zu legen. © Ralf Ruder

Er steht – gerade und fest, mit Nährstoffen versorgt und noch eine Zeit lang gestützt. In einer aufwendigen mehrstündigen Aktion wurde am Montag ein 17 Meter hoher Spitzahorn von der Kanalstraße an die Weilheimer Stadthalle verpflanzt. Wie erfolgreich – das wird sich allerdings erst in ein paar Jahren zeigen.

Weilheim – Die Baumverpflanzung beginnt am Morgen wenig spektakulär: Ein Baumkletterer, wie man ihn öfter sieht in Weilheims Gärten, steigt am Stamm des Ahorns hoch, stellt sich in die erste Verzweigung und sägt Äste ab, kleinere und größere. „Ich schneid’ nur ein bisschen aus, keine Angst“, ruft er den ersten noch wenigen Schaulustigen zu, von denen einige Handy-Fotos machen. Man weiß ja nie, ob irgendwelche Naturschützer einen Baumfrevel vermuten und zur Anzeige bringen wollen. Aber danach sieht es nicht aus – die Zuschauer wissen, was hier gerade passiert: Es laufen die Vorarbeiten für den Umzug des Baumes vor dem Wohnhaus in der Singerstraße, der dem Bauprojekt auf dem ehemaligen Gelände des Edeka-Marktes in der Kanalstraße im Weg steht.

Die Stadt hat dem Bauherren, dem Starnberger Quartier- und Projektentwickler ehret+klein, der das Gelände gekauft hatte, von Anfang an klar gemacht, dass dieser Baum erhalten werden muss. Doch die wegen einer vorhandenen Tiefgarage komplizierten Planungen und Umplanungen für den dreigeschossigen Wohnungsbau und eine erweiterte Tiefgarage kollidierten plötzlich mit dem Standort des Spitzahorns: „Hier eine Fällung zuzulassen, das kommt nicht in Frage“, machte Bauamtsleiter Manfred Stork jedoch deutlich. Im Verfahren war lange und heftig um den Baum gerungen worden.

Stadt sendet deutliches Signal an alle künftigen Bauherren

Mit der Haltung will die Stadt auch ein Zeichen an andere Bauherren senden, dass auch bei Umplanungen Rücksicht auf behördliche Vorgaben genommen werden muss. Und deshalb hat sich der Investor entschlossen, den Baum von der mittelfränkischen Spezialfirma Opitz versetzen zu lassen. Auf seine Kosten. Projektleiter Alexander Kluss: „Uns kommt es auf ein gutes Verhältnis mit der Stadt an.“ Allerdings hätte, wäre der Baum stehen geblieben, eine erneute Umplanung auch einen Verlust von zwei Außenstellplätzen, sieben Tiefgaragenplätzen und zwei Wohnungen bedeutet.

Das Unternehmen aus Heideck rückt am Montag mit schwerem Gerät an. Und mit dem Chef persönlich: Der Holländer Tom Braam hat in die Gärtnerei eingeheiratet und sie zu einem Unternehmen ausgebaut, dessen Expertise in ganz Europa gefragt ist. Er koordiniert die Arbeiten vor Ort. Ein Minibagger legt rund um den Stamm die Wurzeln frei, der Kletterer hat inzwischen festen Boden unter den Füßen und sägt per Hand- und Motorsäge die Wurzeln ab. Das anfängliche Ausschneiden des Baumes hängt direkt mit dieser Kappung zusammen: „Der Baum kann am neuen Standort eine Weile nur weniger Wasser aus dem Boden ziehen, also sollte er auch weniger Äste haben, die er versorgen muss.“ Deshalb ist der Stamm von ihm auch mit Stoffbahnen umwickelt worden: „Das schützt ihn vor zu starker Verdunstung“, erklärt der Baumkletterer.

1000 Liter Wasser pro Woche sollen das Anwachsen garantieren

Der Platz am Südende der großen Baustelle ist inzwischen freigeräumt: Gleich zu Beginn der Arbeiten fährt ein Bauarbeiter per Fernsteuerung die große tonnenschwere rangiermobile Brechanlage, mit der Bauschutt vom Abbruch des Marktes und der Tiefgarage zerkleinert wurde und wird, in die Baugrube. Auch die Wagen der Firma Opitz machen Platz. Der schwere fünfachsige Tatra mit der großen zweigeteilten Halbkugel ist im Anrücken – nachdem er zuvor am neuen Standort das Pflanzloch passgenau ausgegraben hat. Die beiden Halbkugeln umschließen den Stamm, graben sich ins Erdreich unter den Baum, heben ihn an und klemmen ihn fest. Bei der Fahrt mit dem stehenden Baum auf der Straße zwischen Stadt- und Hochlandhalle wiegt das Gefährt etwa 45 Tonnen, erzählt Firmen-Chef Braam. Die „Optimal 3000“ ist die größte Rundspatenmaschine im Opitz-Fuhrpark. Laut der Firmen-Webseite hat Opitz bisher gut 1,8 Millionen Bäume versetzt.

Der Spitzahorn wird an seinem neuen Standplatz zum Abschluss mit einem Graben versehen. Denn während der nächsten drei Jahre wird er in der Vegetationszeit von der Deutenhausener Firma Deschler jede Woche gegossen – mit jeweils 1000 Litern. Landschaftsbauer Stefan Deschler ist gespannt, ob der Baum angeht: „Mich wundert, wie dick die abgeschnittenen Wurzeln waren und wie klein der Wurzelballen ist.“ Allerdings gibt die Firma Opitz eine fast 100-prozentige Anwachsgarantie. Zuerst einmal aber sind am Ende alle zufrieden. Der Firmen-Chef, weil alles geklappt hat. Der Tatra-Fahrer, weil es auf der Fahrt mit dem stehenden Baum keine Probleme gab sowie auch Bauamtsleiter Stork und Projektleiter Kluss, die sich am Nachmittag so voneinander verabschieden: „Das machen wir mal wieder.“ VON RALF SCHARNITZKY

